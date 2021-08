അഫ്ഗാനിൽ ചരിത്രപരമായ പരാജയം; ‘അപമാനിതനായ’ ബൈഡൻ രാജിവയ്ക്കണം: ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതിനു പിന്നാലെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ രാജി വയ്ക്കണമെന്നു മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. 20 വർഷത്തിനു ശേഷം യുഎസ് സേന പിൻവാങ്ങുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണു താലിബാൻ വീണ്ടും അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തത്.



‘അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ബൈഡന് അപമാനിതനായി രാജിവയ്ക്കാം,’ ഡോണൾഡ് ട്രംപ് വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകളിൽ ഉണ്ടായ ക്രമാതീത വർധന, രാജ്യത്തിന്റെ കുടിയേറ്റ, സാമ്പത്തിക, ഊർജ നയങ്ങൾ എന്നിവയിലും ബൈഡനെ കടന്നാക്രമിക്കുന്നതാണു വാർത്താക്കുറിപ്പ്.

ട്രംപ് പ്രസിഡന്റായിരിക്കെ, 2020ൽ ദോഹയിൽവച്ചാണു 2021 മേയ് മാസത്തോടെ അഫ്ഗാനിൽനിന്നുള്ള സേനയുടെ സമ്പൂർണ പിന്മാറ്റത്തിനു യുഎസ് താലിബാനുമായി മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ നടത്തിയത്. സുരക്ഷ സംബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ താലിബാനിൽനിന്നു ലഭിച്ച ഉറപ്പുകൾക്കു ബദലായായിരുന്നു പിന്മാറ്റ വാഗ്ദാനം. ഈ വർഷമാദ്യം ബൈഡൻ അധികാരം ഏറ്റതു ശേഷമാണ് ഉപാധികളോടു കൂടിയല്ലാത്ത സേനയുടെ പിന്മാറ്റം.

എന്നാൽ താൻ അധികാരത്തിൽ തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ സേനയുടെ പിന്മാറ്റം തീർത്തും വ്യത്യസ്തവും വിജയകരവും ആകുമായിരുന്നു എന്നാണു ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദം. ‘അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ബൈഡന്റെ നടപടി അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയങ്ങളിൽ ഒന്നായാവും രേഖപ്പെടുത്തുക,’ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റൊരു വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്.

എന്നാൽ ദോഹ ഉടമ്പടിക്കായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതു ട്രംപ്തന്നയാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു ബൈഡൻ അനുകൂലികളുടെ പ്രതിരോധം. എക്കാലവും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന യുദ്ധത്തിന് എതിരാണു ഭൂരിഭാഗം യുഎസ് പൗരൻമാരുടെ വികാരമെന്നും ബൈഡൻ അനുകൂലികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സേനയുടെ പിന്മാറ്റത്തിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ പാളിച്ച ഉണ്ടായെന്ന് ആരോപിച്ച് കടുത്ത വിമർശനമാണു ബൈഡൻ നാട്ടിൽ നേരിടുന്നത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സർക്കാർ ഉടൻതന്നെ വീഴുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാബൂളിൽനിന്ന് ഒഴിപ്പാക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾക്കും ബൈഡൻ വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു.

English Summary: Donald Trump Calls For Joe Biden To Resign Over Afghanistan Crisis