‘യുപിഎയുടെ ഓയിൽ ബോണ്ട് ബാധ്യത, 70,195 കോടി പലിശയടച്ചു; ഇന്ധനനികുതി കുറയ്ക്കില്ല’

ന്യൂഡൽഹി ∙ പെട്രോളിയം ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ എക്സൈസ് തീരുവ കുറയ്ക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. യുപിഎ സര്‍ക്കാര്‍ ഇറക്കിയ ഓയില്‍ ബോണ്ടിന്റെ പലിശ ഖജനാവിന് വന്‍ ബാധ്യതയാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

‘ഇന്ധന വില കുറച്ചു നിർത്തിയതിൽ യുപിഎ സർക്കാർ ക്രെഡിറ്റെടുക്കുന്നു. എന്നാൽ യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ വഞ്ചനകൾക്ക് ഈ സർക്കാരാണ് വില നൽകുന്നത്. 2012ൽ യുപിഎ സർക്കാർ ഇറക്കിയ 1.44 ലക്ഷം വിലവരുന്ന ഓയിൽ ബോണ്ട് കാരണം ഇന്ധന വില വർധനയിൽ യാതൊരു ആശ്വാസവും എനിക്ക് നൽകാനാകില്ല.

2014–15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 10,255 കോടി രൂപയാണ് എൻഡിഎ സർക്കാർ പലിശ ഇനത്തിൽ മാത്രം നൽകിയത്. അതുകഴിഞ്ഞുള്ള 6 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലായി 9000 കോടി രൂപയിലധികം പലിശ ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ അടയ്ക്കുകയാണ്. ഗണ്യമായ തുക പണം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനും പലിശ ഇനത്തിലും പോകുന്നു. ഇതുവരെ 70,195 കോടി രൂപ പലിശ ഇനത്തിൽ അടച്ചു’– ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



സർക്കാരിന്റെ വരുമാനം കൂടിയതും ഇന്ധന വില വർധനയുമായി ബന്ധമില്ല. വിപണി വരുമാനം ഉയർന്നെന്നും അത് മെച്ചപ്പെടുമെന്നുമാണു കരുതുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ജിഎസ്ടിയും ഡയറക്ട് ടാക്സുകളും മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകളും ലാഭം രേഖപ്പെടുത്തി. പൊതുമേഖല ബാങ്കുകൾ 1,000 കോടിയുടെ ലാഭവും 58,000 കോടിയുടെ മൂലധനവും സ്വരൂപിച്ചു– മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



