പെഗസസ്: വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം; എന്തിനെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ പെഗസസ് ഫോൺ ചോർത്തൽ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ. സുപ്രീകോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് കേന്ദ്രം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഐടി മന്ത്രാലയം അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറിയാണ് സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയത്. ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും പെഗസസ് ചാര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുമായി സർക്കാരിനു ബന്ധമില്ലെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. ഫോൺ ചോർത്താൻ അനുമതി നൽകിയത് ആരെന്നു സാങ്കേതിക വിദഗ്ധ സമിതി എങ്ങനെ പരിശോധിക്കും. ഹർജിയിൽ വാദം നാളെ തുടരുമെന്നും വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം ഉണ്ടോയെന്നു നാളെ അറിയിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

വിദഗ്ധ സമിതി തന്നെ മതിയെന്നും സ്വതന്ത്രരെയും നിഷ്‌പക്ഷരെയും സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ അറിയിച്ചു. പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ കോടതിക്ക് തീരുമാനിക്കാം. പെഗസസ് ഉപയോഗിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നു വ്യക്തമാക്കിയാൽ ഹർജി പിൻവലിക്കാമോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

പെഗസസ് വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും മുതിര്‍ന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരും ഉള്‍പ്പെടെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. പെഗസസ് സംബന്ധിച്ച മാധ്യമവാര്‍ത്തകള്‍ ശരിയാണെങ്കില്‍ ഗൗരവകരമാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു. കേസ് ഇന്നു പരിഗണിക്കാൻ കോടതി മാറ്റിയതിനെത്തുടർന്നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചത്.

പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ തലേന്ന് പെഗസസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത് യാദൃച്ഛികമല്ലെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രനിലപാട്. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണിതെന്നായിരുന്നു ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിന്റെ പ്രസ്താവന.

45 രാജ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെഗസസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിനെച്ചൊല്ലി ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണു വിവാദമെന്നായിരുന്നു മുൻ കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ചോദിച്ചത്. പെഗസസ് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതിപക്ഷം നിരന്തരം പാർലമെന്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു.

English Summary: "Deny All Allegations By Petitioners": Centre To Supreme Court On Pegasus