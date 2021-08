മൂന്നാം തവണയും സമയം നീട്ടി; നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിചാരണ നീളും

ന്യൂഡൽഹി ∙ മലയാള സിനിമാ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിന്റെ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആറ് മാസത്തെ സമയം കൂടി അനുവദിച്ച് സുപ്രീംകോടതി. വിചാരണക്കോടതി ജഡ്ജി ഹണി എം.വർഗീസിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസ് എ.എം.ഖാൻവിൽക്കർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്‍റെ തീരുമാനം.

മൂന്നാം തവണയാണു വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സമയപരിധി സുപ്രീംകോടതി നീട്ടിനല്‍കുന്നത്. 2017 ഫെബ്രുവരിയിലാണു നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. നാലര വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും നടന്‍ ദിലീപ് പ്രതിയായ കേസിലെ വിചാരണ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനായിട്ടില്ല.

English Summary: Supreme court allot six more months to complete trial in actress attack case