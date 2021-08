‘ബുർഖ ധരിക്കണം, ശബ്ദം കേൾക്കരുത്, ചിത്രം എടുക്കരുത്; ഇത് തെരുവിലെ അവസാന ദിനം’

‘‘ഞായറാഴ്ച രാവിലെ സർവകലാശാലയിലേക്കു പോകാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർഥിനികൾ ഓടിവന്നു, പൊലീസ് എല്ലാവരെയും ഒഴിപ്പിക്കുകയാണെന്നു പറഞ്ഞു. താലിബാൻ കാബൂളിലെത്തിയെന്നും ബുർഖ ധരിക്കാത്തവരെയെല്ലാം മർദ്ദി‌ക്കുമെന്നും അവർ ഭയന്നു. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വീടുകളിലേക്കു പോകേണ്ടതുണ്ട്, എന്നാൽ പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.’’– ഞായറാഴ്ച രാവിലത്തെ കാബൂളിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒരു വനിതാ ജീവനക്കാരി രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ.

‘ഡ്രൈവർമാർ ഞങ്ങളെ കാറുകളിൽ കയറ്റുന്നില്ല. സ്ത്രീകളെയും കൊണ്ടു യാത്ര ചെയ്തതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ അവർക്കു ഭയമാണ്. കാബുളിന് പുറമേനിന്നുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം കുറച്ചുകൂടി ഭയാനകമാണ്. എന്തു ചെയ്യണമെന്നോ എങ്ങോട്ടു പോകണമെന്നോ അവർക്ക് അറിയില്ല. പുരുഷൻമാർ സ്ത്രീകളെയും പെൺകുട്ടികളെയും പരിഹസിക്കുകയാണ്. പോയി നിങ്ങളുടെ ചദാരി (ബുർഖ) എടുത്തിടൂ എന്നാണു പറയുന്നത്.

തെരുവിൽ നിങ്ങളുടെ അവസാന ദിനമാണിത്. ഒരു ദിവസം നിങ്ങളിൽ നാലെണ്ണത്തിനെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കും എന്നെല്ലാം അവർ അലറുന്നു. ജോലിയിൽ ഇതെന്റെ അവസാന ദിവസമാണെന്ന് അറിയാം. നിറകണ്ണുകളോടെ കംപ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്ത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി.’’– ഈ സ്ത്രീയുടെ വാക്കുകൾ അഫ്ഗാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന നാളുകളുടെ സൂചനകളാണ്.

പെഷവാറിലെ അഭയാർഥി ക്യാംപിലുള്ള അഫ്ഗാൻ വനിതകൾ

വർഷങ്ങളായി ചെയ്യുന്ന ജോലിയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് അഫ്ഗാനിലെ സ്ത്രീകൾ വീട്ടകങ്ങളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുമ്പോൾ താലിബാൻ ഭരണത്തിൽ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭയം മാത്രം നിറഞ്ഞ ദിനങ്ങളാകുമെന്നാണ് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ. സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശങ്ങൾ നൽകുമെന്നു താലിബാൻ പറയുമ്പോഴും അഫ്ഗാൻ തെരുവുകളിലെ കാഴ്ചകൾ നേരെ മറിച്ചാണ്. വീടുകൾതോറും കയറിയിറങ്ങി വിവാഹത്തിന് ചെറുപ്പക്കാരികളെ തിരയുകയാണു താലിബാൻ അനുയായികൾ.

സ്ത്രീകൾ നിലവിൽ വഹിച്ചു വന്ന ഉദ്യോഗങ്ങൾ ബന്ധുവായ പുരുഷന് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. മുൻപ് താലിബാൻ അഫ്ഗാനിൽ കരുത്താർജിച്ചപ്പോൾ നടന്ന കാര്യങ്ങളും അവരുടെ മുന്നിലുണ്ട്. വീടുകൾക്കു പുറത്തു ജോലി ചെയ്യാനോ, സ്കൂളിൽ പോകാനോ സ്ത്രീകളെ താലിബാൻ അനുവദിച്ചില്ല. എപ്പോള്‍ പുറത്തുപോയാലും ബുർഖ ധരിക്കണം. കൂടെ ബന്ധുവായ പുരുഷനും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ആ പഴയ നിയമങ്ങൾ.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ താലിബാൻ പറയുന്നതു സ്ത്രീകൾ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ അഫ്ഗാനിൽ ജീവിക്കണമെങ്കില്‍ ഇപ്പോൾ താലിബാനെ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ താലിബാൻ കാബൂളിലെത്തിയതിനു പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമുണ്ട്. ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഉടമ കടയുടെ മുന്നിലെ സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പെയിന്റടിച്ചു മറയ്ക്കുന്നു. ജീൻസും ടീഷർട്ടും മാറ്റി പരമ്പരാഗത അഫ്ഗാനി വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ യുവാവ് ഓടുന്നു.

താലിബാനെത്തിയതിനു പിന്നാലെ കാബൂളിലെ ബുർഖ കടകളിലെല്ലാം വലിയ തിരക്കാണെന്നാണു പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. താലിബാൻ അഫ്ഗാൻ പിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യം വിടാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകയുടെ അനുഭവം ഇങ്ങനെ– ‘‘അവർ എന്റെ പാസ്പോർട്ടും രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തു. കുടുംബത്തോടു യാത്ര പറയാതെയാണു ഞാൻ ഇറങ്ങിയത്. വിമാനത്താവളത്തിലേക്കു പോകുംവഴി തെരുവുകൾ താലിബാനു വേണ്ടി കയ്യടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊന്നു കാണേണ്ടി വരുമെന്നു ഞാൻ കരുതിയില്ല.’’

നടക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം വേണ്ട, ബാൽക്കണിയിൽ നിൽക്കരുത്

2021ന്റെ തുടക്കം മുതൽ അഫ്ഗാനിലെ സാധാരണക്കാർ മരണപ്പെടുന്നത് 50 ശതമാനത്തോളം വർധിച്ചതായാണ് യുഎന്‍ ജൂലൈയില്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 2009 മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു വർഷത്തിലെ ആദ്യ ആറു മാസത്തിൽ പരുക്കേൽക്കുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും എണ്ണം കുതിച്ചുയർന്നു. ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ ക്രൂരമായ ശിക്ഷാ നടപടികളാണ് സ്ത്രീകളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം സ്ത്രീകൾക്കായി താലിബാന്‍ കൊണ്ടുവന്ന ചില നിയമങ്ങൾ ഇവയാണ്.

∙ രക്തബന്ധമുള്ള പുരുഷനോടൊപ്പം മാത്രമേ സ്ത്രീകളെ തെരുവിൽ കാണാൻ പാടുള്ളൂ. ബുർഖ നിർബന്ധമായും ധരിക്കണം.



∙ സ്ത്രീകൾ നടന്നുപോകുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കരുത്. ഹൈ ഹീൽ‌സ് ഷൂസ് ധരിക്കരുത്.

∙ സ്ത്രീകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം അപരിചിതർ കേൾക്കരുത്

∙ തെരുവുകളിൽനിന്ന് നോക്കിയാൽ കെട്ടിടത്തിലെ സ്ത്രീകളെ കാണരുത്. താഴെ നിലയിലെയും ഒന്നാം നിലയിലെയും ജനാലകൾ മറച്ചുവയ്ക്കണം.

∙ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നതിനും, പത്രം, പുസ്തകം, കടകൾ, വീടുകൾ എന്നിവയില്‍ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും വിലക്ക്.

∙ സ്ഥലനാമങ്ങളിൽനിന്ന് ‘വനിത’ എന്ന് അർഥം വരുന്നവ മാറ്റണം

∙ ബാൽക്കണികളിൽ കയറി നിൽക്കരുത്

∙ റേഡിയോ, ടിവി, പൊതുപരിപാടികൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുക്കരുത്.

പൊതുസ്ഥലത്ത് തല്ല്, കല്ലേറ്; ശരീര ഭാഗങ്ങൾ ഛേദിക്കൽ

സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴൊക്കെ നിയമം ലംഘിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടുണ്ടോ, അപ്പോഴെല്ലാം ക്രൂരമായ ശിക്ഷാനടപടികളാണ് താലിബാൻ മുൻകാലങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അവയിൽ പലതും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വാർത്തയായി. പൊതുസ്ഥലത്തു വച്ച് ക്രൂരമായി മർദിക്കലാണ് താലിബാൻ നടപ്പാക്കാറുള്ള ശിക്ഷ. വ്യഭിചാരക്കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട സ്ത്രീക്ക് പൊതുസ്ഥലത്തു കല്ലേറാണു കിട്ടുക.

കാബുളിൽ താലിബാൻ പതാക വിൽക്കുന്ന ആൾ

നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ടതിന് 1996 ഒക്ടോബറിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വിരൽ വെട്ടിക്കളഞ്ഞതു വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. മതനിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി വസ്ത്രം ധരിച്ചില്ലെന്നാരോപിച്ച് 1996 ഡിസംബറിൽ കാബുളിൽ 225 സ്ത്രീകളെ തടവിലിട്ടു. ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന കുറ്റത്തിന് ഏഴു മക്കളുടെ അമ്മയായ വനിതയെ 30,000 കാഴ്ചക്കാരുടെ മുന്നിൽവച്ചാണു ശിക്ഷിച്ചത്.

ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് മൂന്ന് വർഷം ഇവരെ തടവിലിട്ടു പീഡിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ അവർ ഒരിക്കലും കുറ്റം സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. ആയിഷ ബീബിയെന്ന അഫ്ഗാന്‍ പെൺകുട്ടി വിവാഹം ചെയ്തയച്ച വീട്ടിലെ പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ താലിബാൻ പിടികൂടി ചെവികളും മൂക്കും അറുത്തെടുത്ത സംഭവവുമുണ്ടായി.

1994ൽ താലിബാന്‍ ആദ്യമായി അഫ്ഗാൻ പിടിക്കുംമുൻപുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതവും ഇതോടൊപ്പം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുകയാണ്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ പോലെ ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും ഇഷ്ടമുള്ളപോലെ സഞ്ചരിക്കുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളാണ് ആ ചിത്രങ്ങളിൽ. ആയുധബലവും അപരിഷ്കൃത നിയമങ്ങളും വഴി ഒരു ജനതയെ താലിബാൻ എത്രത്തോളം പിന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയെന്ന കഥയറിയാൻ ആ ചിത്രങ്ങൾ സാക്ഷ്യം. വരുംനാളുകളിൽ അഫ്ഗാനെയും ലോകത്തെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതും ഇതുതന്നെ.

