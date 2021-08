‘അടിമത്തത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ തകർക്കുന്നു’; താലിബാൻ വരവിൽ സന്തോഷിച്ച് ഇമ്രാൻ

ഇസ്‍ലാമാബാദ് ∙ താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ. ‘അടിമത്തത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ തകർക്കുന്നു’ എന്നാണ് താലിബാൻ ആധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇമ്രാൻ പറഞ്ഞത്. പാക്ക് പിന്തുണയുള്ള സംഘം ഞായറാഴ്ചയാണു തലസ്ഥാനമായ കാബൂൾ ഏറ്റെടുത്തത്.

ഇതുവരെ അഫ്ഗാൻ ജനത മാനസിക അടിമത്തത്തിലായിരുന്നുവെന്നും ഇമ്രാന്‍ പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, വിവാഹം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ നിരവധി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയായിരിന്നു അഫ്ഗാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സ്വന്തം സംസ്കാരം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

ഇംഗ്ലിഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മാധ്യമമായി കാണുന്നതിന് പകരം പിന്നീട് ഇംഗ്ലിഷ് സംസ്കാരത്തെ അപ്പാടെ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും മാനസികമായി കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് യഥാർഥ അടിമത്തത്തെക്കാൾ മോശമാണ്. യഥാർഥ അടിമത്തത്തെക്കാൾ ഭീകരമാണ് മാനസിക അടിമത്തം– ഇമ്രാൻ പറഞ്ഞു.

അഫ്ഗാനില്‍നിന്നും അടിയന്തര ഒഴിപ്പിക്കലിന് ഇന്ത്യ സജ്ജമായി. പൗരന്‍മാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമടക്കമുള്ള സംഘത്തെ തിരിച്ചെത്തിക്കാന്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങളും വ്യോമസേന വിമാനങ്ങളും ഒരുങ്ങി. ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ക്കാണ് പ്രാമുഖ്യമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനിടെ ഡല്‍ഹിയിലെ അഫ്ഗാന്‍ എംബസിയുടെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തതായി എംബസി പ്രസ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

