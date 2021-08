‌വിമാനത്തിൽ കയറാൻ കൂട്ടയിടി; കാബൂളില്‍ വെടിയുതിർത്ത് യുഎസ് സൈന്യം: വിഡിയോ

കാബൂൾ∙ വിമാനത്താവളത്തിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ ആകാശത്തേയ്ക്ക് വെടിയുതിർത്ത് യുഎസ് സൈന്യം. നൂറുകണക്കിന് അഫ്ഗാൻ പൗരൻമാരാണ് വിമാനത്തിൽ കയറാനായി തിക്കും തിരക്കുമുണ്ടാക്കിയത്.

താലിബാൻ അധികാരത്തിലെത്തിയോടെ രാജ്യത്തിന് പുറത്തുകടക്കാനാണ് ജനം ശ്രമിക്കുന്നത്. കാബൂൾ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയ വിമാനത്തിലേക്കാണ് ആളുകളാണ് ഇടിച്ചു കയറുന്നത്. ഇതോടെയാണ് സൈന്യം ആകാശത്തേക്ക് നിരവധി തവണ വെടിയുതിർത്തത്.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളും പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരവും താലിബാന്‍ പിടിച്ചടക്കി. ഇന്നലെ കാബൂള്‍ വളഞ്ഞ ശേഷം മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളിലാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരവും താലിബാന്‍ കമാന്‍ഡറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കയ്യടക്കിയത്. ഇതോടെ ഏതുവിധേനെയും രാജ്യം വിട്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ജനം.

