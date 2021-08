താലിബാന്റെ ജയത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് പാക്ക് സൈന്യം, തോറ്റ്‌ യുഎസ്; ഇനി ദുരന്തകാലം?

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അഷ്റഫ് ഗനി സർക്കാർ വീഴുമെന്ന കാര്യം യുഎസും സഖ്യകക്ഷികളും മുൻപേ ഉറപ്പിച്ചതാണ്. എന്നാൽ അവർ കണക്കുകൂട്ടിയതിലും വേഗത്തിൽ താലിബാൻ കാബൂളിലെത്തി. ഗനി രാജ്യം വിടുകയും ചെയ്തു. യുഎസിനാകട്ടെ 20 വർഷം അഫ്ഗാനിൽ ചെലവഴിച്ച കോടിക്കണക്കിനു ഡോളറും ഭീമമായ സൈനികപ്രയത്നവും പാഴാകുകയും ചെയ്തു. വിയറ്റ്നാമും ഇറാഖും പോലെ, യുഎസിന്റെ വൻപരാജയങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് ഇനി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും.

താലിബാന്റെ ശക്തി



സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ പൊരുതി ഒളിപ്പോരിൽ പഴക്കവും വീര്യവും നേടിയ അഫ്ഗാൻ മുജാഹീദിനുകളുടെ ഇടയിൽനിന്ന് 1994ൽ ആണു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ തെക്കൻ നഗരമായ കാണ്ഡഹാറിൽ താലിബാൻ രൂപമെടുത്തത്. പഷ്തൂൺ ഗോത്ര മേധാവിത്വമുള്ള, തീവ്രനിലപാടുകാരായ സംഘടനയ്ക്കെതിരെ വടക്കൻമേഖലയിൽ പഷ്തൂൺ ഇതര സായുധ വിഭാഗങ്ങൾ ചെറുത്തുനിന്നു. താലിബാനെതിരെ നോർത്തേൺ അലയൻസ് എന്ന പേരിൽ സായുധസഖ്യവും രൂപം കൊണ്ടു. എന്നാൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ താറുമാറായ രാജ്യത്തു സ്ഥിരതയും സമാധാനവും തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുമെന്ന താലിബാന്റെ വാഗ്ദാനം ജനങ്ങളിൽ മതിപ്പുണ്ടാക്കി.



അഫ്ഗാനിൽ സ്ഫോടനം നടന്നയിടത്ത് അമേരിക്കൻ സൈനികൻ. 2010ലെ ചിത്രം: REUTERS/Bob Strong

പിറവികൊണ്ടു രണ്ടു വർഷത്തിനകം, 1996ൽ, കാബൂൾ പിടിച്ചെടുത്ത താലിബാൻ അഞ്ചുവർഷമാണ് അഫ്ഗാൻ ഭരിച്ചത്. അൽഖായിദ തലവൻ ഉസാമ ബിൻ ലാദന് അഭയം കൊടുത്ത താലിബാനെ 2001ൽ യുഎസ് സേന പുറത്താക്കി. ന്യൂയോർക്കിൽ അൽ ഖായിദ നടത്തിയ ഭീകരാക്രമണത്തിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു യുഎസിന്റെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആക്രമണം. അഫ്ഗാനിലെ യുഎസ്–നാറ്റോ അധിനിവേശത്തോടെ താലിബാൻ അംഗങ്ങൾ പലതായി പിരിഞ്ഞ് പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കും പാക്ക്–അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിമേഖലയിലേക്കും പിൻവാങ്ങി.



അഫ്ഗാൻ സേന എങ്ങനെ ദുർബലമായി?



2014നുശേഷം അഫ്ഗാൻ സേനയെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ജോലിയാണു പ്രധാനമായും യുഎസ് സേന ചെയ്തുപോന്നത്. താലിബാനെ ചെറുക്കാൻ സേനയെ പ്രാപ്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു ഇത്. 85,000 യുദ്ധസജ്ജരായ പൂർണസമയ ഭടന്മാർ താലിബാനുണ്ടെന്നാണു നാറ്റോയുടെ കണക്ക്. ഗറില്ല യുദ്ധമുറയാണ് അവർ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. അഫ്ഗാൻ സൈന്യത്തിൽ 3 ലക്ഷം പേരുണ്ട്. വ്യോമസേനയും അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളുമുണ്ട്. പക്ഷേ സൈനികനേതൃത്വം അഴിമതി നിറഞ്ഞതാണ്. സൈനികർക്കു ശമ്പളവും കുറവാണ്. യുദ്ധമുഖത്തു താലിബാനുമായി പൊരുതാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി അവർ ഒരിക്കലും ആർജ്ജിച്ചില്ല. സേനയിലെ പലരും താലിബാൻ അനുഭാവികളുമായിരുന്നു.



താലിബാന്റെ ശേഷി എന്താണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ സേനയ്ക്കു കഴിയാതെപോയി. യുഎസ് സേനാ പിന്മാറ്റം ആരംഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ താലിബാൻ പടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി. കൗതുകകരമായ കാര്യം രാജ്യത്തിന്റെ മിക്കവാറും മേഖലകളിൽ അഫ്ഗാൻ സൈനികർ ഒരു ചെറുത്തുനിൽപുമില്ലാതെതന്നെ താലിബാനു കീഴടങ്ങിയെന്നതാണ്. പല പ്രദേശങ്ങളിലും ആയുധം ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്തിരിഞ്ഞോടി. ആത്മവിശ്വാസമോ പോരാട്ടവീര്യമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സൈന്യത്തെയാണു യുഎസ് പരിശീലിപ്പിച്ചത്. അവർ യുദ്ധം ജയിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം അമേരിക്കയ്ക്ക് യഥാർഥത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നു വേണം കരുതാൻ. അതാണ് താലിബാനുമായി നേരിട്ടു സമാധാനക്കരാറുണ്ടാക്കാൻ യുഎസ് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത്.



താലിബാൻ യുദ്ധതന്ത്രം



താലിബാൻ പ്രധാനമായും തെക്കന്മാരായ പഷ്തൂൺ വംശജർക്ക് ആധിപത്യമുള്ള. സംഘടനയാണ്. പക്ഷേ, യുഎസ് സേനാപിന്മാറ്റം ആരംഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ വടക്കൻ മേഖലയിലെ പഷ്തൂൺ ഇതര വിഭാഗങ്ങളുടെ ഗ്രാമീണമേഖലകളാണ് ആദ്യം താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്തത്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ പത്തോളം വടക്കൻ പ്രവിശ്യാതലസ്ഥാനങ്ങൾ അവരുടെ കീഴിലായി. താലിബാനെതിരെ അഫ്ഗാനിലെ പഷ്തൂൺ ഇതര വിഭാഗങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ചെറുക്കുമെന്ന യുഎസ് കണക്കുകൂട്ടൽ അമ്പേ പാളിപ്പോയി. വടക്കൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പ്രധാന പ്രവിശ്യകളായ കുൻഡൂസും ഷെബർഘാനും അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണു താലിബാൻ പിടിച്ചത്.



അഫ്ഗാൻ സേനാ വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തതിനു ശേഷം തോക്കുമായി താലിബാൻ ഭീകരൻ. ചിത്രം: LAGHMAN, AFGHANISTAN/AFP

ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം, 2001ൽ യുഎസ് അധിനിവേശകാലത്ത്, കുൻഡൂസ് നോർത്തേൺ അലയൻസ് പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ നൂറുകണക്കിനു താലിബാൻകാരെയും അൽ ഖായിദ തടവുകാരെയും ഷിപ്പിങ് കണ്ടെയ്നറുകളിലായി കൂൻഡൂസിനു സമീപത്തെ മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെടിവച്ചുകൊല്ലുകയോ കൊടും ചൂടിൽ മരിക്കാൻ വിടുകയോ ചെയ്തു. അവിടെനിന്നു ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെട്ടവർ ഗ്വാണ്ടനാമോ തടവറയിലായി. 20 വർഷം മുൻപു വൻപരാജയം സംഭവിച്ച പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇത്തവണ താലിബാൻ ആദ്യം ലക്ഷ്യമിട്ടത്. തന്ത്രപരമായ ആ മുന്നേറ്റം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു.



താലിബാൻ ഇപ്പോഴും പഴയ താലിബാൻ ആണോ ?



തീവ്രനിലപാടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുവീഴ്ചകൾ താലിബാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുമെന്നു കരുതാനാവില്ല. 2001ൽ ലോകപ്രശസ്തമായ ബാമിയൻ ബുദ്ധപ്രതിമകൾ തകർത്തുകൊണ്ടാണു താലിബാൻ നയം വ്യക്തമാക്കിയത്. 10 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തടഞ്ഞു. സിനിമയും ടിവിയും സംഗീതവും നിരോധിച്ചു. കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നത് അടക്കം പരസ്യ വധശിക്ഷകൾ നടപ്പിലാക്കി. എതിരാളികളെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി ഭീതി പരത്തി. താലിബാന്റെ ഈ പഴയ നയങ്ങൾ മാറാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് അവർ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ഡാനിഷ് സിദ്ദീഖിയെ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 16നു വധിച്ച രീതി തെളിയിക്കുന്നു.



ഡാനിഷ് സിദ്ദീഖി.

തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അഫ്ഗാനിലെ ടിക്ടോക് ഹാസ്യാവതാരകനായ നാസർ മുഹമ്മദിനെ വെടിവച്ചുകൊന്നു പൊതുസ്ഥലത്തു കെട്ടിത്തൂക്കിയതു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം. അഫ്ഗാൻ സൈനികരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ തെരുവിലൂടെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഭീകരസംഘടനകളുടെ പട്ടികയിലായിരുന്ന താലിബാനുമായി ചർച്ചയ്ക്കു 2018ൽ യുഎസ് തയാറായി എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ട്രംപ് ഭരണകൂടകാലത്തു ദോഹയിൽ താലിബാൻ പ്രതിനിധികളും യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മുഖാമുഖമിരുന്നാണു കരാറുണ്ടാക്കിയത്. ആ ചർച്ചകളിൽ അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിനെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ല.

പാശ്ചാത്യസൈനികരെ ആക്രമിക്കരുത്, അൽഖായിദ അടക്കമുള്ള ഭീകരസംഘടനകൾക്ക് അഭയം കൊടുക്കരുത് എന്നീ വ്യവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു സേനാപിന്മാറ്റ കരാർ ട്രംപ് ഭരണകൂടം താലിബാനുമായി ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതിൽനിന്നു മനസ്സിലാകുന്നത്, അഫ്ഗാൻ ആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങളിൽ താലിബാന് അവകാശവും ആധികാരികതയുമുണ്ട് എന്നത് യുഎസ് അംഗീകരിച്ചുവെന്നതാണ്‌; വെറും ഭീകര സംഘടനയല്ല എന്നും. 20 വർഷത്തിനുശേഷം താലിബാൻ രണ്ടാമതും വരുമ്പോൾ സംഭവിച്ച പ്രധാനമാറ്റം, നയതന്ത്രതലത്തിൽ അവർ ഒരു കക്ഷിയായി ഉയർന്നു എന്നതാണ്.



1996കളിൽ കാബൂൾ പിടിച്ചപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, പാക്കിസ്ഥാൻ എന്നീ മൂന്നു രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് താലിബാനെ അംഗീകരിച്ചത്. ഇത്തവണ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. സമാധാനപരമായ അധികാരക്കൈമാറ്റമാണു നടക്കുന്നതെങ്കിൽ താലിബാൻ ഭരണകൂടത്തെ അംഗീകരിക്കാമെന്നാണു യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും യുഎസും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാട്. ഇന്ത്യ വ്യക്തമായ നയം ഇനിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും ചില നയങ്ങളിൽ തന്ത്രപരമായ വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്കു താലിബാൻ നേതൃത്വം തയാറാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട.



അമേരിക്ക ഇനി എന്തു ചെയ്യും?



യുഎസ് സേനയുടെ പൂർണ പിന്മാറ്റം ചിലപ്പോൾ ഈയാഴ്ച തന്നെ പൂർണമാകും. 31 വരെ നീളില്ല. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ എന്തു സംഭവിച്ചാലും ഈ തീരുമാനത്തിനു മാറ്റമില്ലെന്നു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈ‍ഡൻ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തോളം അമേരിക്കക്കാരാണ് ഇനി അവിടെയുള്ളത്. അവർ കൂടി സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിയാൽ അഫ്ഗാൻ ഏടുകൾ അമേരിക്ക അടച്ചുവയ്ക്കും. താലിബാൻ അനായാസമായി അധികാരം പിടിച്ചത് ജോ ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിന് കാര്യമായ നാണക്കേടായിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ സേന പൂർണമായി ഒഴിയാൻ താലിബാൻ കാത്തുനിന്നില്ലെന്നത് വാഷിങ്ടണിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അമ്പരപ്പു ചെറുതല്ല.



അഷ്‌റഫ് ഗനി, ജോ ബൈഡൻ.

അഫ്ഗാൻകാർ അവരുടെ കാര്യം നോക്കട്ടെ എന്നാണു ജോ ബൈഡൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ 20 വർഷം യുഎസ് സഖ്യസേനയ്ക്കു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്ത അഫ്ഗാൻകാരെ അടക്കം, തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച എല്ലാവരെയും പൊടുന്നനെ കൈവിട്ടു മുങ്ങുകയാണ് യുഎസ് ചെയ്തതെന്ന വിമർശനവും ഉയർന്നു. പിൻവാങ്ങും മുൻപേ താലിബാൻ കാബൂളിലെത്തുമെന്ന് യുഎസ് കണക്കുകൂട്ടിയില്ല. അവരുടെ ആദ്യ വിലയിരുത്തലുകൾ പ്രകാരം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ അഷ്റഫ് ഗനി സർക്കാർ 6 മാസം വരെ തുടരുമെന്നായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 30 മുതൽ 90 വരെ ദിവസത്തിനകം താലിബാൻ കാബൂൾ പിടിക്കുമെന്ന് യുഎസ് ഇന്റ്ലിജൻസ് ഏജൻസികളും മുന്നറിയിപ്പു കൊടുത്തു. ഈ രണ്ടു വിലയിരുത്തലുകളും പാളി.



ആരാണു താലിബാനു പിന്നിൽ?



ദശകങ്ങളായി അഫ്ഗാൻ താലിബാനു പാക്കിസ്ഥാൻ സുരക്ഷിതമായ താവളമാണ്. താലിബാൻ ഭീകരരിൽ പലർക്കും പാക്കിസ്ഥാനിൽ വീടും കുടുംബവുമുണ്ടെന്ന് പാക്ക് അധികൃതർതന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഖ്യസേന അഫ്ഗാനിൽനിന്നു കുടിയൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയതോടെ 10,000 ഭീകരർ പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അഫ്ഗാനിലെത്തി താലിബാനിൽ ചേർന്നെന്നാണ് അധികാരം വിട്ട അഫ്ഗാൻ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഗനി കഴിഞ്ഞ മാസം പറഞ്ഞത്. ഇത് പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ ശക്തമായി നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു.



അഫ്ഗാനിലെ സമാധാന ദൗത്യങ്ങൾക്കായി രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോഴും ഇമ്രാൻ ഖാൻ സ്വന്തം നാട്ടിൽ വാ തുറക്കാറില്ല. താലിബാൻ അതിക്രമങ്ങളെ അപലപിക്കാറുമില്ല. കാരണം പാക്ക് സൈന്യത്തിലും സർക്കാരിലും വലിയൊരു വിഭാഗം അഫ്ഗാനിൽ താലിബാൻ വിജയം അനിവാര്യമാണെന്നു കരുതുന്നു. പക്ഷേ, അഫ്ഗാനിലെ താലിബാൻ വിജയം പാക്കിസ്ഥാൻ താലിബാനെ (തെഹ്‌രീകെ താലിബാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ–ടിടിപി) ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന ആശങ്ക പാക്ക് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്കുണ്ട്. 2014 ൽ പെഷവാറിലെ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ അടക്കം 145 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരാക്രമണം നടത്തിയതിനു പാക്ക് താലിബാനാണ്. നിലവിൽ ഇതു നിരോധിത സംഘടനയാണ്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 14നു ഉത്തരപാക്കിസ്ഥാനിൽ ബസിലുണ്ടായ ചാവേർ സ്ഫോടനത്തിൽ 9 ചൈനക്കാർ അടക്കം 14 പേരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇതിനു പിന്നിൽ പാക്ക് താലിബാനാണെന്ന് പാക്ക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.



അഫ്ഗാൻ ജനതയുടെ ദുരന്തം



രാജ്യാന്തര സമൂഹം നോക്കിനിൽക്കെ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വലിയ മാനുഷികദുരിതത്തിലേക്കാണു പോകുന്നത്. സമീപ ആഴ്ചകളിൽ മാത്രം കുട്ടികൾ അടക്കം പതിനായിരങ്ങൾ വീടു വിട്ടു പലായനം ചെയ്തു. നൂറുകണക്കിനാളുകൾ സംഘർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വിലക്കുന്ന താലിബാൻ നയമാണ് അഫ്ഗാൻ ജനത ആശങ്കയോടെ കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം. പൊതുസ്ഥലത്തെ വധശിക്ഷകൾ അടക്കം മടങ്ങിവരുമോ എന്ന ഭീതിയും ശക്തമാണ്. എന്നാൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തടയില്ലെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്നും താലിബാൻ വക്താവ് പറയുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്നു പ്രത്യാശിക്കാം.



