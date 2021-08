2008ൽ പാക്കിസ്ഥാനിൽ അറസ്റ്റിൽ; 2020ൽ യുഎസുമായി കരാറിൽ: ഇനി ബറാദറിന്റെ ഭരണം?

ആരാകും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ അടുത്ത ഭരണാധികാരി? മുൻ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഗനി രാജിവച്ചു തജിക്കിസ്ഥാനിലേക്കു പലായനം ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ താലിബാൻ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതോടെ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളും അഫ്ഗാൻ ജനതയും തേടുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ്.



താലിബാന്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ പ്രധാനിയും സേനയുടെ തലവനുമായ മുല്ല അബ്‌ദുൽ ഗനി ബറാദറിന്റെ പേരിനാണ് ഇതിൽ മുൻതൂക്കമെന്നു രാജ്യാന്തര വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നു.

∙ ആരാണു മുല്ല ബറാദർ?

അബ്ദുൽ ഗനി ബറാദർ എന്നാണ് യഥാർഥ പേര്. 1968ൽ ദേ റവൂദ് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമത്തിൽ ജനനം. പോപൽസായ് ഗ്രോത്രവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടയാൾ. 1970കളിലെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അഫ്ഗാൻ അധിനിവേശം തച്ചുതകർത്ത ജീവിതമായിരുന്നു ബറാദറിന്റെതും. ഇതോടെയാണു ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത്.

1980കളിലെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ– അഫ്ഗാൻ യുദ്ധത്തിൽ മുല്ല മുഹമ്മദ് ഒമറിനൊപ്പം ബറാദറും പങ്കെടുത്തതായാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പിന്തുണയോടെ ഭരിച്ചിരുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സർക്കാരിനെതിരെ അഫ്ഗാൻ മുജാഹിദീൻ സംഘടനയിലും പ്രവർത്തിച്ചു. പിന്നീടു മുല്ല ഒമറിനൊപ്പം കാണ്ടഹാറിൽ കുറച്ചുകാലം മദ്രസ നടത്തി. സഹോദരിമാരെ വിവാഹം കഴിച്ചതിലൂടെ മുല്ല ഒമറും ബറാദറും ബന്ധുക്കളായി.

1994 ൽ ഇരുവരും ചേർന്നു ദക്ഷിണ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാനു രൂപം നൽകി. 1996 മുതൽ 2001വരെ നീണ്ട താലിബാൻ ഭരണത്തിൽ ഒട്ടേറെ ചുമതലകൾ ബറാദർ വഹിച്ചു. ഹീരത്ത്, നിമ്രൂസ് എന്നീ പ്രവിശ്യകളുടെ ഗവർണറായും പശ്ചിമ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ കമാൻഡറായും പ്രവർത്തിച്ചു.

ഇന്റർപോൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം താലിബാന്റെ ഉപ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ അക്രമത്തിനു പിന്നാലെ യുഎസ് അധിനിവേശത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ അധികാരത്തിൽനിന്നു താലിബാൻ പുറത്തായപ്പോൾ യുഎസിനെതിരെ പോരാടി. താലിബാൻ തകർന്നടിഞ്ഞതോടെ ഒളിവിലായി. 2001ൽ യുഎസ് പിന്തുണയോടെ ഹമീദ് കർസായി അഫ്ഗാൻ പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റപ്പോൾ അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിനെതിരെയും ബറാദർ പോരാട്ടം തുടർന്നു. 2004–2009 കാലയളവിൽ യുദ്ധത്തിനിടെയും ഒട്ടേറെ സമാധാന ചർച്ചകൾക്കും ബാറാദർ നേതൃത്വം നൽകിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

∙ അറസ്റ്റ്, മോചനം

2019 ഫെബ്രുവരി 8നു പാക്കിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിക്കു സമീപം ബറാദർ പിടിയിലായതു താലിബാൻ പോരാട്ടത്തിലെ നിർണായക വഴിത്തിരിവാകുമെന്നാണു യുഎസ് പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാൽ ബറാദർ അറസ്റ്റിലായ കാര്യം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണു പാക്കിസ്ഥാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. യുഎസ് സേനയുമായി ചേർന്ന നീക്കത്തിലാണു ബറാദർ പിടിയിലായതെന്ന വാദം പാക്കിസ്ഥാൻ തള്ളുകയും ചെയ്തു.

ബറാദർ അടക്കം 9 താലിബാൻ നേതാക്കളെ പാക്കിസ്ഥാൻ പിന്നീടു വിട്ടയച്ചു. ബറാദർ അറസ്റ്റിൽനിന്നു മോചിതനായ കാര്യം താലിബാൻ 2018ൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പിന്നാലെ താലിബാന്റെ ദോഹയിലെ നയതന്ത്ര ഓഫിസിന്റെ തലവനായി നിയമിതനായി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ യുഎസ് സേനയുടെ പൂർണമായ പിന്മാറ്റത്തിനു വഴിതെളിക്കുന്ന 2020ലെ യുഎസ്– താലിബാൻ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചതും ബറാദറാണ്.

ബറാദറിനെക്കൂടാതെ പരമോന്നത നേതാവായ ഹൈബത്തുല്ല അബുൻസാദ, സിറാജുദീൻ ഹഖാനി, മുല്ല മുഹമ്മദ് യാക്കോബ് തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകളും അഫ്ഗാൻ തലവന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കു പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ പേര് ഇസ്‌ലാമിക് എമിറേറ്റ് ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നാക്കി മാറ്റുമെന്നു താലിബാൻ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 2001ൽ യുഎസ് സേന താലിബാനെ അധികാരത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഇതുതന്നെയായിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ പേര്.

