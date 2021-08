കോഴിക്കോട്∙ അർധരാത്രി ആയുധങ്ങളുമായെത്തി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു പ്രവാസികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ക്വട്ടേഷൻ സംഘങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ ആരാണ്? ആറു മാസത്തിനിടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 4 പേരെയാണ് ക്വട്ടേഷൻ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. കൊണ്ടുപോയവരെല്ലാം വിദേശത്ത് നിന്ന് അടുത്തിടെ മാത്രം മടങ്ങിയെത്തിയവർ. എല്ലാവരെയും മർദനമേറ്റ പാടുകളുമായി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ റോഡരികിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ മൂന്നു സംഭവങ്ങൾക്കു പിന്നിലും സ്വർണക്കടത്തു സംഘങ്ങളാണെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. ഒരു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിനു പിന്നിലുള്ളത് വിദേശത്തെ ബിസിനസ് തർക്കവും.

ഫെബ്രുവരി 13നാണ് നാദാപുരം തൂണേരിയിലെ പ്രവാസി വ്യവസായിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി 3 ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചത്. 6 ദിവസത്തിനു ശേഷം പേരാമ്പ്ര പന്തിരിക്കര സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ നാദാപുരം എളയത്ത് വച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. കൊയിലാണ്ടി ഊരള്ളൂർ സ്വദേശി അഷ്റഫിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ജൂലൈ 13ന്. ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് 16ന് കൊയിലാണ്ടി മുത്താമ്പി സ്വദേശി ഫനീഫയെയും അജ്ഞാത സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇതിൽ തൂണേരിയിലെ വ്യവസായി ഒഴികെയുള്ള 3 പേരും സ്വർണക്കടത്തു സംഘങ്ങളുടെ കാരിയർമാർ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം.



പൊട്ടിക്കൽ, തട്ടിക്കൽ, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ



സ്വർണക്കടകളുടെ പരസ്യത്തിലെ പ്രധാന വാക്കാണ് സ്വർണക്കടത്തിലെ രഹസ്യനിയമം– വിശ്വാസം. ‘ചെയ്യുന്നതു കള്ളക്കടത്താണെങ്കിലും ചതിയും വഞ്ചനയുമില്ലാത്ത മേഖലയായിരുന്നു സ്വർണക്കടത്ത്’ എന്നു സ്വർണക്കടത്തിൽനിന്നു വിരമിച്ച കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയുടെ സാക്ഷ്യം. ദുബായിൽനിന്നു കാരിയർ വഴി നാട്ടിലെത്തുന്ന സ്വർണം പണം മുടക്കിയവന്റെ കയ്യിലെത്തുന്നതു വരെ നീളുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണികൾ. അവ ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെയാണ് സ്വർണക്കടത്തിൽ പൊട്ടിക്കുന്ന സംഘങ്ങളും തട്ടിക്കുന്ന കാരിയർമാരുമുണ്ടായത്; തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലുകൾ പതിവായത്.



നിക്ഷേപകർ, കാരിയർമാർ, കാരിയർമാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദുബായിലെ ഏജന്റുമാർ, നാട്ടിൽ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ എത്തുന്ന ഏജന്റുമാർ...സ്വർണക്കടത്തു ശൃംഖല വലുതായതോടെ വിവരങ്ങൾ എളുപ്പം ചോരുമെന്നായി. വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വർണവുമായി ഇറങ്ങുന്ന കാരിയറെ കാത്ത് പല സംഘങ്ങൾ എത്തിത്തുടങ്ങി. കാരിയറെ അക്രമിച്ചു സ്വർണം തട്ടിയെടുക്കുന്ന ‘പൊട്ടിക്കൽ’ സംഘങ്ങൾ വർധിച്ചു. കണ്ണൂരിലെ കുപ്രസിദ്ധ പൊട്ടിക്കൽ ടീം നേതാവായ അർജുൻ ആയങ്കി കൊടുവള്ളിയിലെ ഒരു സംഘത്തിന്റെ സ്വർണം മാത്രം 22 തവണ തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുന്നു. നാട്ടിലെത്തിക്കുന്ന സ്വർണം, ഉടമകൾക്കു പകരം മറ്റു സംഘങ്ങൾക്കു മറിച്ചു നൽകാൻ കാരിയർമാരും ആരംഭിച്ചതോടെ നിക്ഷേപകർക്കു കോടികളായിരുന്നു നഷ്ടം.



കാരിയർക്ക് 50,000; മറിച്ചു നൽകിയാൽ ലക്ഷങ്ങൾ



50,000 രൂപയും വിമാനടിക്കറ്റുമാണ് ദുബായിൽനിന്നു സ്വർണം കേരളത്തിലെ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിക്കുന്ന കാരിയർക്കുള്ള പ്രതിഫലം. ഉടമകൾക്കു പകരം മറ്റു സംഘങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വർണം നൽകിയാൽ കിട്ടുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ. ജില്ലയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു യുവാവ് രണ്ടു കിലോ സ്വർണം മറ്റൊരു സംഘത്തിന് നൽകിയത് 15 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് എന്നാണ് പൊലീസിനു നൽകിയ മൊഴി. സ്വർണം ‘പൊട്ടിക്കൽ സംഘം’ തട്ടിയെടുത്തു എന്നാണു പക്ഷേ ഉടമകളെ അറിയിക്കുക.



കൊടി സുനിയുടെ വോയ്സ് ക്ലിപ്, കസ്റ്റംസിന്റെ റിപ്പോർട്ട്

സ്വർണം നഷ്ടമായെന്ന് ഉടമകളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ കാരിയർമാരും സ്വർണം വാങ്ങുന്നവരും ചേർന്നു പല തന്ത്രങ്ങളും പയറ്റും. കഴിഞ്ഞ മാസം അരിക്കുളത്ത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ യുവാവിന്റെ ഫോൺ പരിശോധിച്ച സംഘം കണ്ടത് ടിപി വധക്കേസ് പ്രതി കൊടി സുനിയുടെ പേരിലുള്ള ശബ്ദസന്ദേശം. ‘സുനിയാണ്. സ്വർണം കൊണ്ടുപോയത് നമ്മുടെ ടീമാ. അതിന്റെ പുറകെ വരേണ്ടെന്നു പറഞ്ഞേക്ക്’ എന്നായിരുന്നു ശബ്ദ സന്ദേശം. എന്നാൽ വിശദമായ പരിശോധനയിൽ ഇത് കൊടി സുനിയുടെ ശബ്ദമല്ലെന്നു പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

സ്വർണം കൊടി സുനിയുടെ സംഘം തട്ടിയെടുത്തു എന്ന് ഉടമകളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രമായിരുന്നു ഈ ശബ്ദസന്ദേശം. കാരിയർക്ക് 15 ലക്ഷം രൂപ നൽകി സ്വർണം വാങ്ങിയ സംഘത്തിലെ നാദാപുരം സ്വദേശിയായ യുവാവാണ് കൊടി സുനിയെന്ന പേരിൽ ശബ്ദസന്ദേശം തയാറാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊയിലാണ്ടിയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ യുവാവ് പ്രയോഗിച്ചത് മറ്റൊരു തന്ത്രമാണെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. സ്വർണം വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് കസ്റ്റംസ് പിടികൂടിയെന്നാണ് ഇയാൾ ഉടമകളെ അറിയിച്ചത്. കസ്റ്റംസ് റിപ്പോർട്ട് വ്യാജമായി നിർമിച്ച് ഉടമകൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.



തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യൽ സംഘങ്ങൾ



കാരിയർമാരുടെ കയ്യിൽനിന്ന് സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ സ്വർണക്കടത്തിൽ പണം മുടക്കിയവർ നിയോഗിക്കുന്ന ‘ചോദ്യം ചെയ്യൽ സംഘങ്ങളാണ്’ ഈ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലുകൾക്കു പിന്നിൽ. കാരിയർ ആർക്കാണ് സ്വർണം കൈമാറിയത് എന്നറിയുകയാണ് ലക്ഷ്യം. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി രഹസ്യകേന്ദ്രത്തിൽ വച്ചു ക്രൂരമായി മർദിച്ചാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ. വിവരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാരിയറെ വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കും. കോഴിക്കോടുനിന്ന് ഈ വർഷം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ മൂന്നു യുവാക്കളെയും ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയും ശരീരത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.



ഇത്തരം ക്വട്ടേഷനുകളിൽ വിദഗ്ധരായവർ സ്വർണക്കടത്തുസംഘങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. രാമനാട്ടുകര വാഹനാപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മഞ്ചേരി സ്വദേശി മുഹമ്മദലി ഷിഹാബ് കൊടുവള്ളിയിലെ ഒരു സ്വർണക്കടത്തു സംഘത്തിലെ ‘ചോദ്യം ചെയ്യൽ’ വിദഗ്ധനായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. 2014 ൽ ഓമശ്ശേരിയിലെ ഒരു യുവാവിനെ, പൊലീസാണെന്നു പരിചയപ്പെടുത്തി എത്തിയാണ് ഷിഹാബും സംഘവും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്.



മൂന്നു ദിവസം തലകീഴായി കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ട് മർദിച്ചു. ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ കോഴിക്കോട്ട് ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ഷിഹാബും സംഘവും മുങ്ങി. ഈ കേസിൽ ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് ഷിഹാബിനെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. തൂണേരിയിൽ പ്രവാസിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ കേസിലും പേരാമ്പ്ര പന്തിരിക്കര സ്വദേശിയെ നാദാപുരത്ത് വച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസിലും പ്രതികളെ പൊലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൊയിലാണ്ടി മേഖലയിൽ നടന്ന 2 തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലുകളിലും പ്രതികളെ പിടികൂടാനായിട്ടില്ല.



