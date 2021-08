‘2 മണിക്കൂര്‍ മുൻപ് സന്ദേശം, എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു; ഞങ്ങളെ കാത്ത് 6 ചിനൂക് ഹെലികോപ്ടറുകള്‍’

ന്യൂഡൽഹി ∙ കാബൂളിൽനിന്നു സേനയുടെ തിരക്കിട്ട പിന്മാറ്റത്തെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ന്യായീകരിക്കുന്നതിനിടെ, പിന്മാറുകയല്ലാതെ മറ്റു മാർഗം ഇല്ലായിരുന്നെന്ന വിശദീകരണവുമായി സേനയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. താലിബാൻ കാബൂൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനു 14 മണിക്കൂറുകൾക്കു മുൻപ്, തെളിവുകളും ആയുധങ്ങളും നശിപ്പിച്ച് ആർമി ക്യാംപ് ഒഴിയുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് അശോക് സിങ് എന്ന ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ദേശീയ ചാനലുമായി പങ്കുവച്ചത്.

യുഎസ് സേനയിൽനിന്നു പരിശീലനം ലഭിച്ചെങ്കിലും താലിബാനുമായി പൊരുതാതെതന്നെ കീഴടങ്ങിയ അഫ്ഗാൻ പട്ടാളക്കാരെ അശോക് സിങ് വിമർശിച്ചു. മറ്റൊരു വഴിയും ഇല്ലാത്തതിനാലാണു സേനയ്ക്കു പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘അഫ്ഗാനിലെ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സസിനു പരിശീലനം നൽകിയിരുന്ന ക്യാംപാണിത്. ഞങ്ങൾ 60 ജീവനക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി 4000 പേർ അടങ്ങുന്ന സേനയും.

എന്നാൽ താലിബാൻ കടന്നു കയറിയപ്പോൾ കണ്ടഹാറിൽനിന്നു മാത്രമാണു യുഎസ് വിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുതന്നെ. 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ക്യാംപ് ഒഴിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് 14നു യുഎസ് എംബസിയിൽനിന്നു ഫോൺകോൾ വന്നു. തുടർന്ന് ഡേറ്റ ബാക്ക്അപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്ത 6 മാസത്തേക്കു കരുതിയിരുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു. ഞങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനായി 6 ചിനൂക് ഹെലികോപ്ടറുകൾ കാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

പോരാടാൻ പോലും തയാറാകാതെയാണ് അഫ്ഗാൻ സർക്കാർ കീഴടങ്ങിയത്. ‍ഞങ്ങളുടെ ക്യാംപിനു 2 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയുള്ള ജയിലിൽനിന്നാണു കുറ്റവാളികളെ താലിബാൻ തുറന്നുവിട്ടത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരുന്നു. ക്യാംപ് ഒഴിയുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Indian From Kabul Army Base Reveals How US Troops Fled Afghanistan Before Taliban Takeover