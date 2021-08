കണ്ണൂർ∙ ഐഎസ് ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ രണ്ടു യുവതികളെ കണ്ണൂരിൽ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. താണയിലെ ഷിഫ ഹാരിസ്, മിസ്ഹ സിദ്ദിഖ് എന്നിവരെയാണ് എൻഐഎ സംഘം അറസ്റ്റു ചെയ്തതു. രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെയാണ് എൻഐഎ സംഘം കണ്ണൂരിലെത്തിയത്.

ക്രോണികൾ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഐഎസിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആശയ പ്രചാരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് എൻഐഎ കണ്ടെത്തൽ. ഇവരെ നേരത്തെയും എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.



English Summary : Two women held in Kannur suspecting IS relation