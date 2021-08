‘ഇതൊരു അമ്മയുടെ വേദനയാണ്; ദൈവത്തിന് നന്ദി, എല്ലാവരുടെയും പ്രാർഥനകൾക്കും’ ​

തിരുവനന്തപുരം∙ ‘ദൈവത്തിന് നന്ദി, എല്ലാവരുടെയും പ്രാർഥനകൾക്കും നന്ദി’– അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മലയാളി യുവതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഐഎസ് തടവുകാരെ മോചിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ അഫ്ഗാൻ ജയിലിലായിരുന്ന നിമിഷ ഫാത്തിമയുടെ അമ്മ മനോരമ ഓൺലൈനിനോട് പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെ. വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അതു ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും നിമിഷയുടെ അമ്മ ബിന്ദു സമ്പത്ത് പറഞ്ഞു.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജയിലില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മലയാളി യുവതികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി ഇന്ത്യക്കാരായ ഐഎസ് തടവുകാരെ താലിബാന്‍ മോചിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം. സോണിയ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ എന്ന ആയിഷ, റാഫീല, മെറിന്‍ ജേക്കബ് എന്ന മറിയം, നിമിഷ എന്ന ഫാത്തിമ ഇസാ എന്നിവരാണ് അഫ്ഗാന്‍ ജയിലിലുള്ളത്.



താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പിടിച്ചടക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ കാബൂളിലെ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന തന്റെ മകളുടെ സുരക്ഷ കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്നു ബിന്ദു ഇന്നലെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അഫ്ഗാനിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെ എത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ തന്റെ മകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ബിന്ദു അഭ്യർഥിച്ചു. ‘ഞാൻ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഒന്നും മറച്ചു വച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ മകളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റ 188ാം ദിവസമാണിത്. ഇതൊരു അമ്മയുടെ വേദനയാണ്...ഇതൊരു അടിയന്തര സാഹചര്യമാണ്. അവളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.’– ബിന്ദു മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.



മകളെ മോചിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാരിനെ നിരന്തരമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ബിന്ദു പറഞ്ഞത്. നിമിഷയെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ച് ഇവിടുത്തെ നിയമ പ്രകാരം വിചാരണ നേരിടാൻ അനുവദിക്കണമെന്നുമാണ് ബിന്ദു ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇതിനായി കേന്ദ്രമന്ത്രി വി. മുരളീധരന്റെ ഇടപെടലും ബിന്ദു ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അഫ്ഗാൻ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മലയാളി യുവതികളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് താൽപര്യമില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ ഇതിനായി നിയമ സഹായം സ്വീകരിക്കാൻ പെൺകുട്ടികളുടെ ബന്ധുക്കൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.



2016ല്‍ ഐഎസിനു വേണ്ടി പോരാടാന്‍ സിറിയയിലേക്കു പോയി പിടിയിലായ നിരവധി പേരെയാണ് കാബൂളിലെ രണ്ട് ജയിലുകളില്‍നിന്നു താലിബാന്‍ മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവര്‍ 2019 നവംബറിലാണ് അഫ്ഗാന്‍ അധികൃതര്‍ക്കു മുന്‍പാകെ കീഴടങ്ങിയത്. ഫുലെ ചര്‍കി, ബദാം ബാഗ് എന്നീ ജയിലുകളില്‍നിന്നാണ് തടവുകാരെ മോചിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ഇന്ത്യന്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം.

2013ൽ, കാസർകോട് വിദ്യാർഥിയായിരിക്കെയാണ് നിമിഷ മതം മാറിയത്. പിന്നീട് സുഹൃത്തായ പാലക്കാട് യാക്കര സ്വദേശി ബെക്സണെ (ഇസ)വിവാഹം കഴിച്ചു. ഭർത്താവുമൊന്നിച്ചു പിന്നീട് ശ്രീലങ്കയിലേക്കു പോയതായി കുടുംബത്തിനു വിവരം ലഭിച്ചു. വാട്സാപ് വഴിയായിരുന്നു കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത്. 2018 നവംബറിനുശേഷം സന്ദേശങ്ങൾ വരാതെയായി. പിന്നീടാണ് ഇവർ ഐഎസിൽ ചേർന്നെന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കു കടക്കുമ്പോൾ പിടിയിലായെന്നും വിവരം ലഭിക്കുന്നത്

