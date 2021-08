‘താലിബാനു പിന്നാലെ അഫ്ഗാനിൽ ഐഎസ്, അൽ ഖായിദ’: ബ്രിട്ടനെ ‘ചതിച്ചത്’ യുഎസ്?

ഓഗസ്റ്റ് 13ന് ബിബിസിക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ യുകെയുടെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ബെൻ വാലസ് പറഞ്ഞു:‘അഫ്ഗാനിലെ ബ്രിട്ടിഷ് എംബസി കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ ഒരിടത്തേക്കു മാറ്റുകയാണ്. പക്ഷേ അംബാസഡർ സർ ലാറി ബ്രിസ്റ്റോയും ചെറുസംഘവും അഫ്ഗാനിൽത്തന്നെ തുടരും. അഫ്ഗാനിലെ ബ്രിട്ടിഷുകാരെ സഹായിക്കാനാണിത്. ഒപ്പം മറ്റു രാജ്യാന്തര സംഘങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം നിന്ന് അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിനു പിന്തുണ നല്‍കുകയും ചെയ്യും...’

ഇതു പറഞ്ഞ് 48 മണിക്കൂറിനകം ലോകം കേട്ടത് മറ്റൊരു വാർത്തയാണ്. യുകെ അംബാസഡറും സംഘവും അഫ്ഗാൻ വിടുന്നു. ആ ‘പലായനത്തിനു’ പിന്നിൽ മറ്റൊരു കാരണവുമുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടു ദശാബ്ദക്കാലത്തോളം ആരിൽനിന്നാണോ അഫ്ഗാനെ ബ്രിട്ടനും യുഎസും ഉൾപ്പെടെ സംരക്ഷിച്ചുനിർത്തിയത്, അവർ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു!

ചതിക്കുകയായിരുന്നോ യുഎസ്?

1996 മുതൽ 2001 വരെ അഫ്ഗാൻ ഭരിച്ചിരുന്ന താലിബാനെ യുഎസ് നോട്ടമിട്ടത് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമണത്തോടെയായിരുന്നു. താലിബാനു കീഴിൽ വളർന്ന അൽ ഖായിദയായിരുന്നു ആക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ. അൽ ഖായിദ തലവൻ ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ പിടികൂടാൻ യുഎസ് സൈന്യം അഫ്ഗാനിലേക്കു കടന്നതോടെ താലിബാൻ ഭരണവും അവസാനിച്ചു. പിന്നീട് 20 വർഷക്കാലം അഫ്ഗാന്‍ ഭരണകൂടത്തിനു പിന്തുണയുമായി യുഎസും സഖ്യസൈന്യവും അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാണ് ഇപ്പോൾ അന്ത്യമായത്.

2001ലെ അഫ്ഗാനിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. താലിബാനെതിരെ പോരാടാൻ യുഎസിനൊപ്പം നിന്ന പ്രാദേശിക സൈനിക വിഭാഗമാണ് ചിത്രത്തില്‍ (ROMEO GACAD / AFP)

കാബൂളിന്റെ ബ്രിട്ടിഷ് എംബസിയുടെ മുകളിൽ സ്വന്തം പതാക ഉയർത്തിയായിരുന്നു താലിബാന്‍ വിജയം ആഘോഷിച്ചത്. ഇക്കാലമത്രയും യുഎസിന്റെ വിശ്വസ്ത സഖ്യകക്ഷിയായി അഫ്ഗാനിൽ തുടര്‍ന്നതിനു ലഭിച്ച പ്രതിഫലം. അഫ്ഗാനിൽ മാത്രമല്ല, ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കു മുന്നിലും നാണം കെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടൻ. എന്നാൽ ഈ നാണക്കേടിന് അവർ താലിബാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല. പകരം യുഎസിനു നേരെയാണ് ബ്രിട്ടന്‍ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. അതിനു കാരണവുമുണ്ട്.

സൂയസ് പ്രതിസന്ധിക്കു ശേഷം ബ്രിട്ടന്റെ വിദേശ നയത്തിൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്നാണ് ബ്രിട്ടിഷ് പാർലമെന്റിലെ വിദേശ കാര്യ സമിതി ചെയർമാനായ ടോം ടുഗെൻഹാറ്റ് അഫ്ഗാനിലെ തിരിച്ചടിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ‘യുഎസിന്റെ യഥാർഥ സ്വഭാവത്തെയാണ് ഇതു കാണിക്കുന്നത്. ഒരു തീരുമാനത്തില്‍ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ബ്രിട്ടന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെയും. നമുക്കൊപ്പം എന്നും നില്‍ക്കുന്ന സഖ്യകക്ഷിയാണു വേണ്ടത്...’ ടോം പറയുന്നു.

ഇനിയൊരു മടക്കമില്ല!

2021 ഏപ്രിലിലായിരുന്നു, യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ അഫ്ഗാൻ പിന്മാറ്റം വേഗത്തിലാക്കുകയാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമണത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാർഷികത്തിനു മുന്നോടിയായിത്തന്നെ സൈനികരെ പൂർണമായും പിൻവലിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. യുകെയും മറ്റു നേറ്റോ സഖ്യകക്ഷികളും അതോടൊപ്പം സൈനികരെ പിൻവലിച്ചു. ഇനിയെല്ലാം അഫ്ഗാൻ സൈന്യം നോക്കുമെന്നായിരുന്നു യുഎസിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. എന്നാൽ 10 ദിവസംകൊണ്ട് താലിബാൻ കാബൂൾ പിടിച്ചെടുത്ത് യുഎസിനെ ഞെട്ടിച്ചു. അഫ്ഗാൻ പ്രസിഡന്റിന് ജീവനുംകൊണ്ട് പലായനം ചെയ്യേണ്ടിയും വന്നു.

ബ്രിട്ടിഷ് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും അഫ്ഗാനിൽ ബ്രിട്ടനെ സഹായിച്ച അഫ്ഗാൻ സ്വദേശികളുടെയും മടങ്ങിപ്പോക്കിനായി സൈനികരെ നിയോഗിക്കാനും ബ്രിട്ടൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. 600 ട്രൂപ്പ് സൈനികർ ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ എത്തുമെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾപ്പോലും താലിബാൻ കാബൂളിലേക്കെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ താലിബാന്റെ വരവോടെ സൈനികരുടെ വരവും ബ്രിട്ടൻ നേരത്തെയാക്കി. എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അടിയന്തരമായി ഒഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. താലിബാൻ സർക്കാരുണ്ടാക്കുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ യുകെ അബാസഡറെയും ‘എയർലിഫ്റ്റ്’ ചെയ്യാൻ തീരുമാനമായി.

അഫ്ഗാൻ താലിബാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായെന്നും ബ്രിട്ടിഷ്–നേറ്റോ സൈന്യം ഇനിയും അവിടേക്ക് മടങ്ങില്ലെന്നും ബ്രിട്ടിഷ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ‘എന്താണ് നിലവിലെ അവസ്ഥയെന്നു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വലിയ രാഷ്ട്ര തന്ത്രജ്ഞതയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നിലവിൽ ബ്രിട്ടന് അഫ്ഗാനിൽ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമേയുള്ളൂ. പരമാവധി ബ്രിട്ടിഷുകാരെ അവിടെനിന്ന് തിരികെയെത്തിക്കുക. അതിനു വേണ്ടി കാബൂൾ വിമാനത്താവളം ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്...’ വാലസ് പറയുന്നു.

കാബൂളിലെ എംബസി വിട്ടോടേണ്ടി വന്നതിനെപ്പറ്റിയും ചോദ്യം നേരിടേണ്ടി വന്നു വാലസിന്. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ: ‘ആ കെട്ടിടം ഇനി ഞങ്ങളുടെ എംബസിയല്ല. അത് ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിലവിൽ അതൊരു വെറും കെട്ടിടം മാത്രം. പക്ഷേ സ്ഥിതിഗതികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിത്തീരണമെന്ന് ഞങ്ങളാരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല...’ താലിബാൻ സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കണമോയെന്ന കാര്യത്തിലും ബ്രിട്ടൻ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. ‘അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും മുൻപ് ഒരുപാട് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതുവരെ താലിബാൻ കാണിച്ചുകൂട്ടിയതിലും പറഞ്ഞതിലുമല്ല, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അവരുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്..’ വാലസിന്റെ വാക്കുകൾ.

‘അഫ്ഗാനെ ഞങ്ങൾ ചതിച്ചിട്ടില്ല’

താലിബാൻ അഫ്ഗാൻ പിടിച്ചെടുത്തതിനെ ഒട്ടും ശുഭകരമായല്ല ബ്രിട്ടൻ കാണുന്നത്. അഫ്ഗാൻ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകുമെന്നും വൈകാതെതന്നെ അൽ ഖായിദ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭീകര സംഘടനകൾ തിരികെയെത്തുമെന്നും പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ബെൻ വാലസ് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തെറ്റുപറയാനുമാകില്ല. ശിഥിലമായ അഫ്ഗാൻ മണ്ണിലായിരുന്നു അൽ ഖായിദ വേരുറപ്പിച്ചിരുന്നതെന്നോർക്കണം. ആ മണ്ണാണ് യുഎസും ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ സൈന്യം ഉഴുതുമറിച്ചത് ഭീകരത വാഴാത്ത ഇടമാക്കി മാറ്റിയതും. എന്നാലിപ്പോൾ ആ മണ്ണിലേക്കാണ് വീണ്ടും താലിബാൻ ഭീകരത തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

‘പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അസ്ഥിരതയിലേക്കാണു നയിക്കപ്പെടുക. അതാകട്ടെ നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും താൽപര്യങ്ങൾക്കുമാണ് ഭീഷണിയാകുന്നത്..’ വാലസ് പറയുന്നു. യുകെ പാർലമെന്റിലും അഫ്ഗാൻ വിഷയം ചൂടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവധിക്കിടെ, പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളെ അടിയന്തരമായി വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഓഗസ്റ്റ് 18ന് ഏകദിന യോഗത്തിനും ഒരുങ്ങുകയാണ് യുകെ. താലിബാൻ വിഷയത്തിൽ എന്തു നിലപാട് കൈക്കൊള്ളണമെന്നു തീരുമാനിക്കാനാണ് യോഗം.

പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസനും കാബിനറ്റിന്റെ അടിയന്തര കമ്മിറ്റി യോഗം ഞായറാഴ്ച വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു. അഫ്ഗാന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ നേറ്റോയുടെയും ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെയും യോഗം ഉടനെ ചേരണമെന്നും ബോറിസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, കൺസർവേറ്റിവ് സർക്കാരിനെതിരെ കനത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ബ്രിട്ടനിൽ ഉയരുന്നത്. അഫ്ഗാനിലെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ആ രാജ്യം വീണ്ടും ഭീകരതയുടെ വിളനിലമാകുന്നതു തടയാനും എന്താണു ബോറിസ് ചെയ്യാനാരിക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യവും ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷത്തെ ലേബർ പാർട്ടി.

‘അഫ്ഗാനെ ഞങ്ങൾ ചതിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ്’ ബെൻ വാലസ് പറഞ്ഞത്. ചതിച്ചത് യുഎസാണെന്നും ആ വാക്കുകളിൽ വ്യക്തം. യുഎസിന്റെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അഫ്ഗാനിലെ നേറ്റോ സഖ്യത്തിനു നേതൃത്വം നൽകാമെന്നും ബ്രിട്ടൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സഖ്യ രാജ്യം പോലും അത് സമ്മതിച്ചില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് എന്തായാലും അഫ്ഗാനിലെ പോരാ‍ട്ടത്തിനില്ലെന്ന് വാലസ് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.

വരുമോ ഐഎസും അൽ ഖായിദയും?

താലിബാന്റെ കടന്നു കയറ്റം ബ്രിട്ടനെ ആശങ്കപ്പെടുത്താൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെയും അൽഖായിദയുടെയും രണ്ടാം വരവിന് അഫ്ഗാൻ വിളനിലമൊരുക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് അതിൽ പ്രധാനം. 2020ൽ ദോഹയിൽ താലിബാനുമായി യുഎസ് ഒപ്പിട്ട കരാറിനെപ്പോലും ‘ദുഷിച്ച ഇടപാട്’ എന്ന് ബ്രിട്ടിഷ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ബെൻ വാലസ് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കാരണവും ഇതാണ്. യുഎസ് സേന പിന്മാറിയാൽ അതു താലിബാന്റെ തിരിച്ചുവരവിനു മാത്രമേ ഉപകാരപ്പെടൂ എന്നും വാലസ് നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നു.

രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം വിയറ്റ്നാം ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും യുഎസിന്റെ സൈനിക നീക്കത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യമാണ് ബ്രിട്ടൻ. ആ ഞങ്ങളോട് ഈ ചതി വേണമായിരുന്നോ എന്ന് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ വാലസ് തുറന്നു ചോദിച്ചതും താലിബാന്റെ തിരിച്ചുവരവ് മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടുകൊണ്ടുതന്നെയായിരുന്നു. പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ വരവോടെ ‘അമേരിക്ക ഈസ് ബാക്ക്’ (അമേരിക്ക തിരിച്ചു വരുന്നു) എന്നായിരുന്നു പ്രചാരണം. എന്നാൽ അമേരിക്ക തിരിച്ചു വരികയാണോ അതോ തിരിച്ചു പോവുകയാണോ എന്നായിരുന്നു അഫ്ഗാനിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെപ്പറ്റി ഒരു ബ്രിട്ടിഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പ്രതികരണം.

മൂന്നോ നാലോ മാസമെടുത്തു മാത്രമേ താലിബാൻ അഫ്ഗാനിലേക്കു പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു യുഎസ് വാദം. അതായിരുന്നു അവരുടെ ഇന്റലിജൻസ് ‘കണ്ടുപിടിത്തവും’. എന്നാൽ യുഎസ് സേന പിന്മാറിത്തീരും മുൻപേതന്നെ താലിബാന്‍ കാബൂൾ പിടിച്ചു. സമാനമായ അവസ്ഥയാണ് അൽ ഖായിദയിലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ബ്രിട്ടൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മാസങ്ങള്‍ക്കകം അൽ ഖായിദ അഫ്ഗാനില്‍ ശക്തിദുർഗങ്ങൾ തീർക്കും. അതുപക്ഷേ ആരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, എങ്ങനെ, എത്രമാത്രം ശക്തമായി എന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്!

നാണംകെട്ടു മുങ്ങിത്താണ ‘സൂയസ് പ്രതിസന്ധി’

സഖ്യസൈനികരെ ഉപേക്ഷിച്ചുള്ള യുഎസിന്റെ അഫ്ഗാനിലെ പിന്മാറ്റ നീക്കത്തെ 1956ലെ സൂയസ് കനാൽ പ്രതിസന്ധിയോടാണ് ബ്രിട്ടൻ ഉപമിക്കുന്നത്. അന്ന് സൂയസ് കനാൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഗമാൽ അബ്ദൽ നാസർ ദേശസാൽക്കരിച്ചതിനു പിന്നാലെ കനാൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇസ്രയേൽ ശ്രമം നടത്തി. യുകെയും ഫ്രാൻസും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് സൈന്യത്തെ അയച്ചു. സൂയസ് കനാൽ പിടിച്ചെടുത്ത് അതിന്റെ തലപ്പത്തു വിരാജിക്കാമെന്നായിരുന്നു യുകെ അന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചത്. എന്നാൽ സംഭവിച്ചതോ?

അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്ന യുഎസ് സൈനികർ. ചിത്രം: AFP

വിഷയത്തിൽ യുഎസും യുഎന്നും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഇടപെട്ടു. യുകെയ്ക്ക് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു. അന്ന് ഇസ്രയേലിനെ പിന്തുണച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച തിരിച്ചടിക്കു സമാനമാണ് അഫ്ഗാനിൽ യുഎസിനെ പിന്തുണച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായതെന്നും ബ്രിട്ടിഷ് നയതന്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 1839 മുതൽ 1842 വരെ നടന്ന ആംഗ്ലോ–അഫ്ഗാൻ യുദ്ധവുമായും ഒരു വിഭാഗം നിലവിലെ ബ്രിട്ടന്റെ അവസ്ഥയെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്ന് ബ്രിട്ടിഷ് ഭരണകൂടം എമിറേറ്റ് ഓഫ് അഫ്ഗാനെ നേരിടാനെത്തി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിജയകരമായി മുന്നേറിയെങ്കിലും പിന്നീട് തിരിച്ചടിയേറ്റ് പിന്മാറേണ്ടി വരികയായിരുന്നു.

എന്നാൽ അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യത്തിന് സ്വന്തം രാജ്യത്തെ രക്ഷിച്ച് നിലനിർത്താനുള്ള അവസരമാണ് യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ പിന്മാറ്റത്തിലൂടെ സാധ്യമാക്കിയതെന്നായിരുന്നു നേരത്തേ ബൈഡൻ പറഞ്ഞത്. അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിൽ തുടർന്നാൽ അതു സാധ്യമാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ബ്രിട്ടന്റെ നിലപാട് ബൈഡനു വിപരീതമാണ്. ഇപ്പോൾത്തന്നെ റഷ്യയും ചൈനയും അമേരിക്കയെയും അതിന്റെ സഖ്യകക്ഷികളെയും കളിയാക്കുന്നത്, ‘ധൈര്യമില്ലാത്ത, സ്ഥിരതയില്ലാത്ത’ ശക്തിപ്രകടനം നടത്തുന്നവർ എന്നാണ്. അവരുടെ വാദത്തിനു ബലം പകരുന്നതാണ് അഫ്ഗാനിൽ സംഭവിച്ച സൈനിക പിന്മാറ്റമെന്നും ബ്രിട്ടൻ പറയുന്നു.

ഈ ‘തോൽവി’ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളുടെ വിലയിടിക്കും. ഭീകരരുടെ വളർച്ചയ്ക്കു വളമിടുന്നതാണു നീക്കമെന്നും ബ്രിട്ടൻ പരിതപിക്കുന്നു. ‘പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങൾക്കു തികച്ചും നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന നീക്കം...’ എന്ന് അഫ്ഗാൻ പിന്മാറ്റത്തെയും താലിബാന്റെ കടന്നുകയറ്റത്തെയും മുൻ ബ്രിട്ടിഷ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് മാർക്ക് സെഡ്‌വിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചതും ഇക്കാരണത്താലാണ്.

‘ഇതിലും ഭേദം താലിബാനു കീഴടങ്ങൽ’

ട്രംപിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ ദോഹയിൽ ഒപ്പിട്ട കരാറും യുഎസ് സൈന്യം പിന്മാറ്റം ആരംഭിക്കുകയാണെന്ന 2021 ഏപ്രിലിലെ ബൈഡന്റെ പ്രഖ്യാപനവും കീഴടങ്ങലിനു തുല്യമാണെന്നാണ് ബ്രിട്ടിഷ് നയതന്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കിയത്. അഫ്ഗാൻ സൈന്യത്തിന്റെ ആത്മവീര്യം കെടുത്തുന്ന നീക്കമാണിതെന്നും അവർ പറയുന്നു. ട്രംപാകട്ടെ ഇപ്പോൾ ബൈഡനെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ‘താലിബാന് ഇനി അമേരിക്കയെ പേടിയുണ്ടാവില്ല, അമേരിക്ക എന്ന ശക്തിയോട് പുച്ഛവുമായിരിക്കും...’ എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന. തന്റെ കരാറിനെ ബൈഡൻ നശിപ്പിച്ചെന്നും ട്രംപ് പറയുന്നു.

ജോ ബൈഡൻ, ഡോണൾഡ്‌ ട്രംപ്.

ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ ഇത്രയും കാലം യുഎസിനു വേണ്ടി ‘ജോലിയെടുത്തത്’ എന്ന് ചില ബ്രിട്ടിഷ് സൈനികരും ചോദിക്കുന്നു. വഞ്ചനയാണ് യുഎസ് നടത്തിയതെന്നും അവരുടെ വാദം. ‘എന്റെ രണ്ടു കാലുകളും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ? ഇതിനാണോ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ അഫ്ഗാനിൽ മരിച്ചു വീണത്..?’ മുൻ ബ്രിട്ടിഷ് സൈനികനായ ജാക്ക് കമ്മിങ്സ് ചോദിക്കുന്നു. അഫ്ഗാനിൽ സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുടെ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെ 2010 ഓഗസ്റ്റിലാണ് ജാക്കിന്റെ രണ്ടു കാലുകളും പൊട്ടിത്തെറിയിൽ തകർന്നത്.

ജാക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൈനികർക്ക് ഇതു ചോദിക്കാൻ കൃത്യമായ അവകാശവുമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള ബ്രിട്ടന്റെ അഫ്ഗാൻ നീക്കങ്ങളും. അഫ്ഗാനിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമെന്നു കരുതുന്നതാണ് തെക്കൻ പ്രവിശ്യയായ ഹെൽമണ്ട്. അവിടേക്ക് യുഎസിനൊപ്പം പോരാട്ടത്തിനു കടന്നുചെല്ലാൻ തയാറായ ഏക സഖ്യകക്ഷി ബ്രിട്ടനായിരുന്നു. 2001 മുതൽ അഫ്ഗാനിൽ പോരാടി മരിച്ച ആകെ വിദേശ സൈനികരിൽ 13 ശതമാനവും ബ്രിട്ടനിൽനിന്നായിരുന്നു–457 പേർ. ആകെ 3500 പേരാണു അഫ്ഗാനിൽ മരിച്ചത്.

അഫ്ഗാനിലെ യുദ്ധം കാരണം ഇതുവരെ മരിച്ചത് 2.41 ലക്ഷം പേരാണെന്ന് ബ്രൗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ‘കോസ്റ്റ് ഓഫ് വാർ’ പ്രോജക്ടിലും പറയുന്നു. ഏകദേശം 2.26 ലക്ഷം കോടി ഡോളറാണ് ഇതുവഴി യുഎസിനു മാത്രം നഷ്ടം. വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ താലിബാനെതിരെ യുഎസ് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം മുന്നോട്ടു വന്ന ലോക നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ടോണി ബ്ലെയർ. ആ സഖ്യം ഇതുവരെ വിജയം കണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും താലിബാൻതന്നെ അധികാരത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ വലിയ തോൽവിയെന്നല്ലാതെ വേറെന്തു വിളിക്കാൻ!

English Summary: Britain Feels Betrayed by US; ISIS and Al Qaeda are Back in Afghanistan?