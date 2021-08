താലിബാന്റെ നീക്കങ്ങൾ കേരള ജനതയെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു: കെ.സുരേന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട് ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാന്റെ നീക്കങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഭയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ സമാധാനകാംക്ഷികളായ ജനതയാണെന്നും, താലിബാന് അനുകൂലമായ പരസ്യ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ. ബിജെപി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പുതിയ ഓഫിസ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



പണ്ട് സദ്ദാം ഹുസൈനെ പിന്തുണച്ചു ജാഥ നടത്തിയവർ ഇപ്പോൾ അതേ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. താലിബാന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച ചൈനയെയും പാക്കിസ്ഥാനെയും ഒരേ പോലെ അനുകൂലിക്കുന്ന നിലപാടാണ് കേരളത്തിലെ ഭരണകക്ഷികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. താലിബാൻകാരെ വീരരായി കാണുന്ന രാഷ്ട്രീയ അടിമത്തമാണ് കേരളത്തിലുള്ളതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള സഹായവുമായാണ് കേരളത്തിൽ വന്നത്. കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം തടയാൻ 226 കോടി അധികമായി അനുവദിച്ചു. അദ്ദേഹം എവിടെയും കേരളമാണ് മുന്നിലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വിമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിനെ പ്രശംസിച്ചുവെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചതുകണ്ട് അമ്പരന്നുപോയി. കോവിഡിനെ തടയുന്നതിൽ പ്രശംസിക്കാൻമാത്രം ഒന്നും കേരളം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ രോഗനിരക്കിൽ വ്യക്തമാണ്.

സോളർ കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിലൂടെ സത്യം തെളിയും. സിബിഐ അന്വേഷണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടാവില്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കെ.സി.വേണുഗോപാലുമടക്കം പ്രതികളായ സോളർ കേസിൽ ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് സിപിഎം ആണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Political parties in Kerala in oppen support for Taliban, says K. Surendran