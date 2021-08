‘അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്ക് പരിശോധനാഫലം ഇല്ലാതെ കർണാടക അതിർത്തി കടത്തിവിടണം’

കൊച്ചി ∙ അടിയന്തര ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളവരെ ആർടിപിസിആർ പരിശോധനാ ഫലമില്ലാതെ അതിർത്തി കടത്തി വിടണമെന്നു കർണാടകയോട് കേരള ഹൈക്കോടതി. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ എത്തിയാലും മെഡിക്കൽ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് ഗുരുതര രോഗമുള്ളവരെ കടത്തിവിടണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.



അതിർത്തി കടക്കാൻ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിലെടുത്ത ആർടിപിസിആർ ഫലം വേണമെന്ന കർണാടകയുടെ നിബന്ധനയ്ക്കെതിരെ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിലാണ് ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. കർണാടക ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിർത്തിയിലെ നിയന്ത്രണമെന്ന് സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരായ കർണാടക അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

ദക്ഷിണ കന്നഡയിൽ ഉൾപ്പെടെ കടുത്ത കോവിഡ് വ്യാപനമുണ്ടെന്നും ഇതുകൂടി പരിഗണിച്ചാണ് നിയന്ത്രണമെന്നും അറിയിച്ചു. അതിർത്തിയിലെ നിയന്ത്രണം നിയമ വിരുദ്ധവും ഭരണഘടനയ്ക്ക് എതിരാണെന്നും കാണിച്ച് മഞ്ചേശ്വരം എംഎൽഎ എം.കെ.എം. അഷ്റഫാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്.

രാവിലെ കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, അടിയന്തര ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതിർത്തി കടക്കാൻ ആർടിപിസിആർ വേണമെന്ന നിബന്ധനയിൽ ഇളവു നൽകിക്കൂടെ എന്നു കർണാടകയോടു ഹൈക്കോടതി ആരാഞ്ഞിരുന്നു.

ഹർജിയിൽ എതിർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ സമയം വേണമെന്നായിരുന്നു ഓൺലൈനായി ഹാജരായ കർണാടക എജിയുടെ മറുപടി. തുടർന്നാണ് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഈ മാസം 25ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നതിനു മാറ്റിവച്ചു.

English Summary: Kerala High Court orders Karnataka to let Kerala citizens cross border for emergency treatment