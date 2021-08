അഫ്ഗാനിൽ പൊടിക്കാറ്റിൽ മറഞ്ഞെത്തുന്ന മരണം; മറക്കില്ല ആ ദിനങ്ങളിലെ ഞെട്ടൽ

കോഴിക്കോട് ∙ താലിബാൻ അധിനിവേശത്തോടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറയുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് കക്കോടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെറുകുളം ചോയിബസാറിലെ പ്രശാന്ത്കുമാർ കമ്മിളിമീത്തലിന് (56) അതു വെറും വാർത്തയായി വായിച്ചുപോകാനാവില്ല. കാരണം യുഎസ് സേനയുടെ ഭാഗമായി അഫ്ഗാൻ മണ്ണിൽ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തത് ആറു വർഷമാണ്. ഉഗ്രസ്ഫോടനത്തോടെ മിസൈൽ പതിക്കുന്നതിന്റെയും ശക്തമായി തിരയടിക്കുന്ന മണൽക്കാറ്റിന്റെയും ഓർമകൾ പ്രശാന്ത്കുമാറിന്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നുമുണ്ട്. അഫ്ഗാൻ മണ്ണിൽവച്ച് പാതി കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളുമായാണ് പ്രശാന്ത്കുമാർ ഇന്നും കഴിയുന്നത്.

ജൂലൈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് അശാന്തിയുടെ മറ്റൊരു യുഗം കൈമാറുമ്പോൾ അതേ ജൂലൈ ആണ് പ്രശാന്ത് കുമാറിന്റെ ഓർമകളിലും ഇരുട്ടു നിറയ്ക്കുന്നത്. കണ്ണിൽ ചുവപ്പ് നീരും നിറഞ്ഞ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്നു തന്നെ ദുബായിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് 2016 ജൂലൈ 18നായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് അഫ്ഗാനിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. അന്ന് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ ഓരോരുത്തരായി നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയശേഷം ഏറ്റവുമൊടുവിൽ താലിബാൻ അഫ്ഗാൻ കീഴടക്കിയ വാർത്തയും കണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടിൽ.



ലഹരി നുരയുന്ന അഫ്ഗാൻ



17 വർഷത്തെ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളസേവനത്തിനുശേഷം 2004ൽ ആണ് പ്രശാന്ത്കുമാർ അമേരിക്കൻ പട്ടാളത്തിൽ ചേരുന്നത്. എയ്കോം എന്ന സ്വകാര്യ സുരക്ഷാസേനയിലായിരുന്നു ചേർന്നത്. 2011ലാണ് അഫ്ഗാനിലെത്തുന്നത്. റഷ്യൻ സൈനികത്താവളമായിരുന്ന സുപ്രസിദ്ധ നഗരമായ ബാഗ്രാമിലായിരുന്നു ആദ്യ ജോലി. ചെറിയ ടെന്റിലായിരുന്നു താമസം. മൊബൈൽഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻപോലും അനുവാദമില്ലാത്തവിധം കർശനമായിരുന്നു സേനയുടെ അച്ചടക്കരീതികൾ.



അഫ്ഗാനിൽവച്ച് രോഗബാധിതനായി വലതുകണ്ണിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രശാന്ത്കുമാർ (ഇടത്), പ്രശാന്ത് കുമാർ സൈന്യത്തിലായിരുന്ന സമയത്തെ ചിത്രം (വലത്)

ഇത്രയും കനത്ത സുരക്ഷാവേലികളെ വെട്ടിച്ച് പട്ടാളക്യാംപിനകത്ത് കഞ്ചാവ് വിൽക്കാനെത്തുന്നവരാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനികൾ. പലരും പിടിയിലാകും. ലഹരിയുടെ വിൽപനയും ഉപയോഗവും വ്യാപകമായ അഫ്ഗാനിൽ ഇതെല്ലാം സാധാരണമായിരുന്നു. ക്യാംപിനു ചുറ്റും കുന്നും കരിങ്കൽമലയും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അഫ്ഗാൻ ഭൂപ്രകൃതി. അവിടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഖനനവുമുണ്ടായിരുന്നു.



മരണം കൺമുന്നിൽ



താലിബാൻ തൊടുത്തുവിടുന്ന റോക്കറ്റുകൾ യുഎസ് ക്യാംപിനടുത്ത് വന്നുവീഴുന്നത് സാധാരണ സംഭവമാണ്. ഇതു വന്നുവീഴുന്നതിനു മുൻപ് മുന്നറിയിപ്പു ലഭിക്കും. അതോടെ ബങ്കറിനകത്ത് അഭയം തേടിയിരിക്കണം. ഒരിക്കൽ വടകര, കൊല്ലം സ്വദേശികളായ 2 പേർ കൺമുന്നിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. റോക്കറ്റ് പതിച്ചാൽ പിന്നീട് പരിശോധിക്കാനും സേനാംഗങ്ങൾ സ്ഥലത്ത് പോകണം. 2013ൽ തുടർച്ചയായി 2 ദിവസം ബങ്കറിനകത്ത് ഇരിക്കേണ്ടിവന്ന അനുഭവവും പ്രശാന്ത്കുമാറിനുണ്ട്. ബ്രിട്ടിഷ് രാജകുമാരന്റെ സന്ദർശനവേളയായിരുന്നു അത്. ബ്രിട്ടിഷ് ആർമിയുടെ കാണ്ടഹാർ ക്യാംപിൽ താലിബാൻ സേന വരുത്തിയ നഷ്ടം ചെറുതായിരുന്നില്ല. ഫൈറ്റർ ടാങ്കറുകൾ ഉൾപ്പെടെ ബ്രിട്ടിഷ് സൈന്യത്തിന് കോടിക്കണക്കിനു രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് അന്നുണ്ടായത്.



മഞ്ഞുവീഴുന്ന അഫ്ഗാൻ, പൊടിക്കാറ്റിലലിഞ്ഞ് സൈനിക പോസ്റ്റുകൾ



റഷ്യൻ സൈന്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സുപ്രധാന സങ്കേതത്തിനടുത്തായിരുന്നു പ്രശാന്ത്കുമാർ‌ അവസാനമായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. ബോംബാക്രമണത്തിൽ തകർന്ന വാഹനങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമായിരുന്നു അവിടെ കൂടുതലും. അതിൽത്തന്നെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങളും കാണാമായിരുന്നു. വൈകിട്ട് 6 മുതൽ‌ രാവിലെ 6 വരെയാണ് ജോലി. ഒരാൾ ക്യാംപിനകത്തും മറ്റൊരാൾ പുറത്തുമാണ് ജോലിക്കുണ്ടാവുക. പുറത്ത് ഈ സമയം മഞ്ഞ് വീഴുന്നുണ്ടാകും. പൊടിക്കാറ്റുമുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ. 2 കിലോമീറ്റർ‌ അകലത്തിലാണ് ഓരോ സൈനിക പോസ്റ്റുകളും സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്.



അഫ്ഗാനിൽ മറ്റ് അമേരിക്കൻ സേനാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രശാന്ത്കുമാർ.

ക്യാംപിനകത്തുനിന്ന് പോസ്റ്റിലെത്താൻ അരമണിക്കൂർ വേണം. അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തുവരുന്നതിനിടെയാണ് ഒരുദിവസം പ്രശാന്ത്കുമാറിന്റെ കണ്ണിൽ ചുവപ്പു പടരുന്നത്. അതു കൂടിവന്ന് മുഖം വിങ്ങി. ജോലിക്കു പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ആർമി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. എന്നിട്ടും ജോലിക്കു പോകാനാവാതെ മുറിയിലിരിക്കേണ്ടിവന്നു. ജോലിയില്ലെങ്കിൽ കൂലിയുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാണ് വേതനം. വിശ്രമിച്ചിട്ടും കണ്ണിലെ രോഗം മാറുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഉന്നതാധികാരികളെ അറിയിച്ചു.



സ്ഥിതി മോശമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രശാന്ത്കുമാറിനെ എയർ ആംബുലൻസിൽ ദുബായ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. അമേരിക്കൻ പൗരന് നൽകുന്ന എല്ലാ ചികിത്സയും തനിക്കു ലഭിച്ചതായി പ്രശാന്ത് ഓർമിക്കുന്നു. അവിടെനിന്ന് ഡൽ‌ഹി എയിംസിലും പിന്നീട് കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യാശുപത്രിയിലും രണ്ടു വർഷത്തോളം നീണ്ട ചികിത്സയ്ക്കൊടുവിലും വലതുകണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചുകിട്ടിയില്ല. അമേരിക്കൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി 25 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരവുമായി രംഗത്തുവന്നു. എങ്ങനെയും കേസുമായി മുന്നോട്ടുപോകരുതെന്നായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാട്. ഒടുവിൽ 45 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരത്തുകയും അനുവദിച്ച് നടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചു.



അഫ്ഗാനിൽ മറ്റ് അമേരിക്കൻ സേനാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രശാന്ത്കുമാർ.

അഫ്ഗാൻ മലയാളിസേനാ കൂട്ടായ്മ



‌അമേരിക്കൻ‌ സേനയുടെ ഭാഗമായി അഫ്ഗാൻ മണ്ണിലെത്തിയ മലയാളികളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇന്നും ഇവർ പരസ്പരം വിവരങ്ങൾ‌ കൈമാറുന്നു. ജൂണോടെ അമേരിക്ക പിന്മാറിത്തുടങ്ങിയിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രശാന്ത്കുമാറിന് സുഹൃത്തുക്കളിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ബാലുശേരി, പട്ടാമ്പി, കൊച്ചി, കൊല്ലം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നുള്ളരെല്ലാം അഫ്ഗാൻമണ്ണിൽ അമേരിക്കയ്ക്കുവേണ്ടി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ വാട്സാപ് കൂട്ടായ്മയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർക്കിടയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഏക അഫ്ഗാൻ ബന്ധം. അതുവഴി അവർ യുദ്ധവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നു.

ശ്രീലങ്കൻ യുദ്ധമുഖത്തും പ്രശാന്ത്



ശ്രീലങ്കയിൽ തമിഴ് പുലികൾക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിനു പോയ ഇന്ത്യൻസൈന്യത്തിലും പ്രശാന്ത്കുമാർ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സൈനിക ദൗത്യത്തിനിടയിൽ 1989ലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന ഇടതുകയ്യിൽ ഇപ്പോഴും അന്ന് ഉറപ്പിച്ച ഇരുമ്പുകമ്പിയുണ്ട്. രാത്രി 12 മുതൽ 2 വരെയുള്ള ഡ്യൂട്ടിയുടെ സമയത്തായിരുന്നു അത്. ശബ്ദം കേട്ട് പുറത്തുവന്നപ്പോൾ 4 പേർ. പരസ്പരം നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പ്രശാന്ത്കുമാറിന് സാരമായി പരുക്കേറ്റു. അതിനിടെ ശബ്ദം കേട്ട് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ ചാടിയെഴുന്നേറ്റതോടെ പുലികൾ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു.



സേനാംഗത്തിനൊപ്പം പ്രശാന്ത്കുമാർ.

എന്നാൽ അന്ന് യഥാർഥത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിലെ 45 പേരുടെ ജീവനാണ്. അന്ന് തനിക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ക്യാംപിനകത്ത് ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന 45 പേരെയും തമിഴ് പുലികൾ വകവരുത്തുമായിരുന്നുവെന്ന യാഥാർഥ്യം പ്രശാന്ത് ഞെട്ടലോടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ പലരും ഇപ്പോഴും തന്റെ ഇടപെടലിൽ അത്രയും പേർക്ക് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായതിനെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിച്ചു. 1984ൽ പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്ന പ്രശാന്ത് കുമാറിന് യുദ്ധത്തിനിടയിലേറ്റ പരുക്കിനെത്തുടർന്നാണ് 17 വർഷമെന്ന സേവനകാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാനാവാതെ 1999 ഡിസംബറിൽ വിട്ടുപോരേണ്ടിവന്നത്.



English Summary: Former Malayali US Army Man from Kozhikode Remembering Afghan Days