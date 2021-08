‘അഫ്ഗാനിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെ എത്തിക്കണം; ജാതിമത പരിഗണന പാടില്ല’

പട്ന ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെയെല്ലാം ജാതിമത പരിഗണനയില്ലാതെ രക്ഷിച്ചു തിരികെ എത്തിക്കുമെന്നു ബിജെപി നേതാവും ബിഹാർ മന്ത്രിയുമായ സയ്യിദ് ഷാനവാസ് ഹുസൈൻ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ചിന്തയിൽ ഹിന്ദു – മുസ്‌ലിം – സിഖ് വിവേചനമില്ല, ഭാരതീയതെന്ന വിചാരമേയുള്ളൂ.

അഫ്ഗാനിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മോദിയിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കണം. ബിഹാറുകാരെ മടക്കിയെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യക്കാരെ മടക്കിയെത്തിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാന വേർതിരിവു കാട്ടില്ല. അഫ്ഗാനിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ വിദേശ പൗരന്മാർക്കൊപ്പം അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

അഫ്ഗാനിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ആശങ്കാജനകമാണ്. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ മടക്കിയെത്തിക്കുന്നതിൽ മത പരിഗണന ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. അഫ്ഗാൻ പൗരത്വമുള്ള ഹിന്ദു, സിഖ് മതക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അഭയം നൽകാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഷാനവാസ് ഹുസൈന്റെ പ്രതികരണം.

