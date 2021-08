മൂന്നാമത് മറ്റൊരു ഡോസ് വാക്സീൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഹർജി; മാർഗനിർദേശമില്ലെന്നു കേന്ദ്രം

കൊച്ചി∙ രണ്ടു ഡോസ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് മൂന്നാമത് മറ്റൊരു ഡോസ് കൂടി എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാർഗനിർദേശങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ. കോവാക്സീന് വിദേശത്ത് അംഗീകാരം ഇല്ലാത്തതിനാൽ മൂന്നാമത് ഒരു ഡോസ് മാറി എടുക്കാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന ഹർജിയിലാണ് കേന്ദ്ര അഭിഭാഷകന്റെ മറുപടി. കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഗിരീഷ് കുമാറാണ് മൂന്നാം ഡോസ് എടുക്കാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന ആവശ്യവുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഇയാൾക്ക് സൗദിയിൽ പോകാൻ അംഗീകാരമുള്ള വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബൂസ്റ്റർ ഡോസായി മറ്റൊരു വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാമോ, സമ്മിശ്രമായി വാക്സീനുകൾ സ്വീകരിക്കാനാകുമോ എന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് കോടതിക്കു മുമ്പിലെത്തിയത്. ഈ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളിലും അനുകൂല മറുപടി നൽകാവുന്ന സാഹചര്യമില്ല എന്നായിരുന്നു സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ മൂന്നാമത് ഒരു ഡോസ് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാൻ നിലവിൽ മാർഗനിർദേശം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഹർജി വരുന്ന 28നു പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തേ കോവിഷീൽഡ് സ്വീകരിച്ചവർക്ക് സ്പുട്നിക് പോലെയുള്ള വാക്സീൻ മൂന്നാം ബൂസ്റ്ററായി എടുക്കാം എന്ന രീതിയിൽ പഠനങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും ഇതു ശരിവച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ പഠന വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

