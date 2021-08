കോവിഡിനിപ്പുറം ട്രെയിനുകൾ കണ്ടാൽ അന്തംവിടുമോ? ഇനി ‘രാജകീയ’ സൗകര്യം

കൊച്ചി∙രാജധാനി ട്രെയിനുകളിൽ സ്മാർട് കോച്ചുകൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ െറയിൽവേ. തേജസ് സ്ലീപ്പർ കോച്ചുകളാണു രാജധാനി ട്രെയിനുകളിൽ ഇനി ഉപയോഗിക്കുക. മുംബൈ–ഡൽഹി രാജധാനിയിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോച്ചുകൾ നിസാമുദ്ദീൻ–തിരുവന്തപുരം രാജധാനി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രാജധാനി ട്രെയിനുകളിലും ലഭ്യമാക്കും. ഇപ്പോഴുള്ള 3 തേജസ് സ്ലീപ്പർ റേക്കുകളിലൊന്നിലാണു സ്മാർട് കോച്ചുകളുള്ളത്. കൂടുതൽ യാത്രാ സുഖവും സുരക്ഷയും നൽകുന്ന കോച്ചുകളിൽ ലോകോത്തര സൗകര്യങ്ങളാണുള്ളത്.

സെൻസറുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണു കോച്ചുകൾ സ്മാർട്ടാകുന്നത്. ട്രെയിനുകളുടെ ഒാട്ടത്തിനു ശേഷം കോച്ചുകളിൽ കണ്ടെത്തുന്ന പോരായ്മകളും മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിലുള്ള മറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണിയുമാണു പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ യാഡുകളിൽ നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ സ്മാർട് കോച്ചുകളിൽ സെൻസറുകളിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടു പരിഹരിക്കുന്ന തരത്തിലാകും ട്രെയിൻ അറ്റകുറ്റപ്പണി.

സ്മാർട് കോച്ചുകളിൽ ജിഎസ്എം നെറ്റ്‌വർക്ക് കണക്ടിവിറ്റിയുള്ള പാസഞ്ചർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കോച്ച് കംപ്യൂട്ടിങ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് (പിഐസിസിയു). ഇതുവഴി സെൻസറുകളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സെർവറിലേക്കു കൈമാറും. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുക. രാജധാനി ട്രെയിനുകൾക്കു പുറമേ ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകളിലും പിന്നീട് സ്മാർട് കോച്ചുകൾ ലഭ്യമാക്കും. റായ് ബറേലിയിലെ മോഡേൺ കോച്ച് ഫാക്ടറിയിലാകും സ്മാർട് കോച്ചുകൾ നിർമിക്കുക.

സ്മാർട് കോച്ചുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഇങ്ങനെ:



∙ ഒാരോ കോച്ചിലും 2 എൽസിഡി സ്ക്രീനുകൾ. ഇതിൽ അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ, എത്തിച്ചേരുന്ന സമയം, സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗം, വൈകി ഒാടുന്നതിന്റെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ തെളിയും

∙ ട്രെയിനിനു പുറത്തു ഡിജിറ്റൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ബോർഡുകൾ

∙ ഒരോ കോച്ചിലും 6 സിസിടിവി ക്യാമറകൾ, വെളിച്ചമില്ലെങ്കിലും റിക്കോഡിങ് നടക്കുന്ന നൈറ്റ് വിഷൻ ക്യാമറകൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും.

∙ മെട്രോ മാതൃകയിൽ ഒാട്ടമാറ്റിക് ഡോറുകൾ, ഗാർഡിനായിരിക്കും ഇവയുടെ നിയന്ത്രണം. എല്ലാ ഡോറുകളും അടയാതെ ട്രെയിൻ മുന്നോട്ടു നീങ്ങില്ല.

∙ ഫയർ അലാം, ഫയർ ഡിറ്റക്‌ഷൻ സംവിധാനം. പാൻട്രി കാറിലും ജനറേറ്റർ കാറിലും ഒാട്ടമാറ്റിക് ഫയർ സപ്രഷൻ സംവിധാനം.

∙ എമർജൻസി ടോക് ബാക്ക് സംവിധാനം– അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ലോക്കോ പൈലറ്റുമായി സംസാരിക്കാം

∙ ‘ശുചിമുറി കലാകാരൻമാരെ’ നിയന്ത്രിക്കാനായി ആന്റി ഗ്രാഫിറ്റി കോട്ടിങ്, ശുചിമുറി ഡോർ അടയുമ്പോൾ അകത്ത് ലൈറ്റുകൾ തെളിയും. ശുചിമുറി ഉപയോഗത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതു സൂചിപ്പിക്കുന്ന കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. കോച്ചിനുള്ളിലും ടോയ്‌ലറ്റ് ഒക്യുപൻസി ഇൻഡിക്കേറ്ററുുണ്ടാകും.

∙ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശുചിമുറികളിൽ പാനിക് ബട്ടൻ

∙ ശുചിമുറിക്കുള്ളിൽ ഡോർ അടച്ചാൽ അതിനുള്ളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങൾ

∙ വിമാനത്തിലെ പോലെ ബയോ വാക്വം ശുചിമുറികളായിരിക്കും സ്മാർട്ട് കോച്ചുകളിലുണ്ടാവുക

∙ കോച്ചുകൾ തുരുമ്പെടുക്കുന്നതു കുറയ്ക്കാൻ അണ്ടർ ഫ്രെയിം എസ്എസ് 201എൽഎൻ എന്ന ഗ്രേഡിലുള്ള സ്റ്റീലായിരിക്കും നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക

∙ എയർ സസ്പെൻഷനുള്ള ബോഗികളിലായിരിക്കും കോച്ച് നിർമിക്കുക

∙ ചക്രങ്ങളുടെയും ബെയറിങ്ങുകളുടെയും ഒാൺലൈൻ നിരീക്ഷണം സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കും

∙ കോച്ചിനുള്ളിലെ വായുവിന്റെ ശുദ്ധത അളക്കാനുള്ള സംവിധാനം

∙ സീറ്റുകളും ബെർത്തുകളും തീപിടിക്കാത്ത സിലിക്കോൺ ഫോം ഉപയോഗിച്ചാണു നിർമിക്കുക.

∙ കർട്ടനു പകരം റോളർ ബ്ലൈൻഡുകളായിരിക്കും ജനാലകളിൽ ഉണ്ടാവുക

∙ ഒാരോ ബെർത്തുകളിലും റീഡിങ് ലൈറ്റ്, മൊബൈൽ ചാർജിങ് പോയിന്റ്

∙ അപ്പർ ബെർത്തിലേക്കു കയറാൻ പുതിയ ഡിസൈനിലുള്ള സൗകര്യപ്രദമായ പടികൾ

കേരളത്തിനു കിട്ടുമോ കോട്ടയം റൂട്ടിൽ രാജധാനി?



കേരളത്തിലേക്കുള്ള നിസാമുദ്ദീൻ–തിരുവനന്തപുരം രാജധാനി ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം മാത്രമാണു സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ഇതു പ്രതിദിന സർവീസാക്കണമെന്ന് ആവശ്യമുയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും റെയിൽവേ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. പുതിയ കോച്ചുകൾ വരുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കുന്ന രാജധാനി റേക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കോട്ടയം വഴി പുതിയ രാജധാനി സർവീസ് നടത്താൻ സാധിക്കും.

കോട്ടയം വഴി കേരളത്തിനു പുതിയ രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് അനുവദിക്കണമെന്നു എംപിമാരായ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, ഹൈബി ഈഡൻ എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും നടപ്പായിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരം–ന്യൂഡൽഹി കേരള എക്സ്പ്രസിന്റെ റൂട്ടിൽ രാജധാനി സർവീസ് നടത്തണമെന്നാണു ആവശ്യം. ഇപ്പോഴുള്ള രാജധാനി കൊങ്കൺ, ആലപ്പുഴ വഴിയാണു സർവീസ് നടത്തുന്നത്. നിസാമുദ്ദീൻ മുതൽ വിജയവാഡ വരെ ചെന്നൈ–ഡൽഹി തുരന്തോയുടെ പഴയ ടൈം സ്ലോട്ടിലും റേനിഗുണ്ട മുതൽ പാലക്കാട് വരെ കേരളയുടെ പഴയ സ്ലോട്ടിലും പുതിയ രാജധാനി സർവീസ് ഒാടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു യാത്രക്കാരുടെ സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം ഈ സ്ലോട്ടുകൾ ലഭ്യമാണ്.

English Summary: Rajadhani Express will go Smart Soon; Changes are in Final Phase