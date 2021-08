‘മോശം അവസ്ഥയിലും ജീവിതത്തെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ കാണണം’; ശിൽപ ഷെട്ടി

മുംബൈ ∙ നീലച്ചിത്രക്കേസിൽ ഭർത്താവ് രാജ് കുന്ദ്രയുടെ അറസ്റ്റിനുശേഷം ആദ്യമായി നടി ശിൽപ ഷെട്ടി പൊതുവേദിയിൽ. കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ധനശേഖരണാർഥം നടത്തിയ പരിപാടിയിലാണ് അവർ പങ്കെടുത്തത്. ഏറ്റവും മോശമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോഴും ജീവിതത്തെ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തോടെ കാണാനാണു ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നു ശിൽപ ഷെട്ടി പറഞ്ഞു. യോഗ, വ്യായാമം, ശാരീരികക്ഷമത എന്നീ മേഖലകളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്ന ശിൽപ ഷെട്ടി ശ്വസനസംബന്ധമായ വ്യായാമങ്ങളാണു കോവിഡ് ധനശേഖരണത്തിനുളള പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.

മനസ്സിന്റെ മടുപ്പിനെ അകറ്റാനും സന്തോഷവും പ്രസന്നതയും നിലനിർത്താനും പ്രാണായാമം ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാണെന്നും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വിഡിയോയിൽ അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിദ്യാ ബാലൻ, മലൈക അറോറ, അർജുൻ കപൂർ എന്നിവരടക്കമുള്ള ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾ ധനശേഖരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. നീലച്ചിത്രക്കേസിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം 19നാണ് രാജ് കുന്ദ്ര അറസ്റ്റിലായത്. മുംബൈയിലെ ആർതർ റോഡ് ജയിലിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണുള്ളത്



English Summary :Shilpa Shetty makes first appearance after husband Raj Kundra’s arrest, talks about staying positive during tough times