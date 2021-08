ആരോടും പ്രതികാരമില്ല, സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പ്; സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു: താലിബാൻ

കാബൂൾ ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ മണ്ണില്‍ മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കെതിരായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് താലിബാന്‍. യുഎന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യാന്തര ഏജന്‍സികള്‍ നേരിട്ടു ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തയാറാകണം. കാബൂളിലെ എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും. മാധ്യമങ്ങള്‍ ഇസ്‍ലാമിക നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിക്കാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നും താലിബാൻ വക്താവ് പറഞ്ഞു.



സ്ത്രീകള്‍ക്കു ജോലി ചെയ്യാനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും അനുമതി നല്‍കും. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഇസ്‍ലാം ഉറപ്പു നല്‍കുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഉറപ്പാക്കും. സ്ത്രീകള്‍ ഇസ്‍ലാമിക നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചു ജീവിക്കണം. എല്ലാവര്‍ക്കും പൊതുമാപ്പ് നൽകും. വിദേശ സൈന്യങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം താലിബാനെ എതിര്‍ത്തവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യില്ല.

മുന്‍ സര്‍ക്കാരിനൊപ്പം നിന്നവരടക്കം എല്ലാവര്‍ക്കും പൊതുമാപ്പ് നല്‍കും. വിദ്യാഭ്യാസവും അനുഭവ സമ്പത്തുമുള്ള ആരും രാജ്യം വിട്ടുപോകരുതെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു. യുദ്ധമല്ല, സ്ഥിരതയും സമാധാനവുമാണ് അഫ്ഗാനിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും താലിബാൻ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Will discuss an settle issues, will ensure women safety, says Taliban