തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിന് റേഷൻ കാർഡ് വിതരണം തുടങ്ങി. എല്ലാവർക്കും റേഷൻ കാർഡ് ലഭ്യമാക്കുക എന്ന നയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണിത്. രാജ്യത്ത് എവിടെയും മറ്റൊരു റേഷൻ കാർഡിലും ഇവർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ആധാർ കാർഡിന്റെ സഹായത്തോടെ ഉറപ്പാക്കിയാണ് കാർഡ് അനുവദിക്കുന്നത്.

തുടക്കത്തിൽ മുൻഗണന ഇതര വിഭാഗത്തിലെ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള നോൺ പ്രയോറിറ്റി നോൺ സബ്സിഡി (എൻപിഎൻഎസ്) എന്ന കാർഡാണ് നൽകുന്നത്. പിന്നീട് ഇവർ അപേക്ഷ നൽകിയാൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അർഹത ഉറപ്പാക്കി മുൻഗണനാ കാർഡുകൾ നൽകുമെന്ന് ഭക്ഷ്യപൊതുവിതരണ വകുപ്പ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

സാമൂഹികനീതി വകുപ്പിന്റെ പൂജപ്പുരയിലെ ജില്ലാ ഓഫിസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ നാദിറയ്ക്കു മന്ത്രി ജി.ആർ.അനിൽ ആദ്യ കാർഡ് കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിനുള്ള ഓണക്കിറ്റ് വിതരണോദ്ഘാടനം യാമിനിക്കു നൽകി മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽപെട്ട നൂറുകണക്കിനു പേർക്കു ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് സാമൂഹികബാധ്യതയായാണു സർക്കാർ കാണുന്നതെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി അധ്യക്ഷനായി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡി.സുരേഷ് കുമാർ, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വിളപ്പിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ, സാമൂഹികനീതി വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ കെ.വി.സുഭാഷ്‌കുമാർ, ജില്ലാ സാമൂഹികനീതി ഓഫിസർ എം.ഷൈനിമോൾ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

