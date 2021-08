കണ്ണൂര്‍∙ ഭീകര സംഘടനയായ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റുമായി ഐഎസ് ആശയ പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാര്‍ച്ച് 15ന് കേരളത്തില്‍ 8 സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ രാജ്യത്തെ 11 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ എന്‍ഐഎ റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട്, കൊല്ലം, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ എട്ടിടങ്ങളിലും ബെംഗളൂരുവില്‍ രണ്ടിടത്തും ഡല്‍ഹിയിലുമായിരുന്നു റെയ്ഡ്. ഇതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായാണ് അഞ്ചു മാസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം എന്‍ഐഎ സംഘം വീണ്ടും കണ്ണൂരിലെത്തി രണ്ടു യുവതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മാര്‍ച്ചിലെ റെയ്ഡിനിടെയും ഇവരെ എന്‍ഐഎ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. പിന്നീട് വിട്ടയച്ചെങ്കിലും ഇരുവരും എന്‍ഐഎ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു.

എന്‍ഐഎ, കേരള പൊലീസിന്റെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്‌ക്വാഡ്, ഡല്‍ഹി പൊലീസ് സ്‌പെഷല്‍ സെല്‍ എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് മാര്‍ച്ചില്‍ ഒരേ സമയം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ പരിശോധന നടത്തിയത്. അബു യഹ്യയുടെ കൂട്ടാളികളില്‍ ചിലരെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ മുന്‍പ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. അവര്‍ നല്‍കിയ വിവരങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു മാര്‍ച്ചിലെ റെയ്ഡ്.

മലയാളികളായ മുഹമ്മദ് അമീന്‍ (അബു യഹ്യ), ഡോ.റഹീസ് റഷീദ് എന്നിവര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നു പേരാണ് മാര്‍ച്ചില്‍ അറസ്റ്റിലായത്. മുഷബ് അനുവറാണ് അന്ന് അറസ്റ്റിലായ മൂന്നാമന്‍. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തന നിരോധന നിയമം (യുഎപിഎ), രാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യല്‍, ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. ലാപ്‌ടോപ്, മൊബൈല്‍ സിം കാര്‍ഡുകള്‍, ഹാര്‍ഡ് ഡിസ്‌ക് എന്നിവ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്ത് ഐഎസ് ഭീകരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതായി എന്‍ഐഎ പറഞ്ഞു. ചിലയാളുകളെ കൊലപ്പെടുത്താനും കശ്മീരില്‍ ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനം നടത്താനും പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. ടെലിഗ്രാം, ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം തുടങ്ങിയ സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി ഇവര്‍ യുവാക്കളെ ഐഎസിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനും ശ്രമം നടത്തിയെന്നും എന്‍ഐഎ പറഞ്ഞിരുന്നു. സംഘത്തിന്റെ മേധാവിയായിരുന്ന അബു യഹ്യ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ചില്‍ ബഹ്‌റൈനില്‍ നിന്ന് കേരളത്തിലെത്തിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്നു ജമ്മു കശ്മീര്‍, ഡല്‍ഹി എന്നിവിടങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

ഒച്ചിറ മേമന സ്വദേശിയായ ഡോ.റഹീസ് റഷീദ് ബെംഗളൂരുവില്‍ ഡെന്റല്‍ ഡോക്ടറാണ്. മൂന്നു വര്‍ഷം മുന്‍പ് കര്‍ണാടക സ്വദേശിയായ മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ വിവാഹം ചെയ്തു. അഞ്ചല്‍ കണ്ണങ്കോട് സ്വദേശി രാഹുലിന്റെ വീട്ടിലും മലപ്പുറത്തെ വെളിമുക്കിലെ വീട്ടിലും ചേളാരിയിലെ ഭാര്യവീട്ടിലും പരിശോധിച്ചിരുന്നു. രാഹുലിനെ എന്‍ഐഎ സംഘം കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട് നേതാവാണ് ഭാര്യാപിതാവ്. കണ്ണൂരിലെ വ്യാപാരിയായിരുന്ന പരേതനായ വാഴയില്‍ അസീസിന്റെ മക്കള്‍ താമസിക്കുന്ന കണ്ണൂരിലെ വീടുകളിലും അന്നു പരിശോധന നടന്നിരുന്നു. തൃക്കരിപ്പൂര്‍ പടന്നയിലെ ടി.കെ.ഇര്‍ഷാദിന്റെ വീട്ടിലും പരിശോധന നടന്നു.

