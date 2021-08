‘രാവിലെ അഞ്ചിനെഴുന്നേറ്റ് തോട്ടത്തിലെത്തി കഷ്ടപ്പെട്ടു വളർത്തിയതാ, മോഷ്ടിക്കരുതേ’

തൃശൂർ ∙ ഡിഗ്രി വിദ്യാർഥി നിർമൽ രാപകൽ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ പച്ചക്കറി കൺമുന്നിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തു കൊണ്ടുപോയി സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ. സങ്കടം സഹിക്കവയ്യാതെ പച്ചക്കറിത്തോട്ടത്തിൽ നിസ്സഹായനായി യുവാവ്. നിങ്ങളെന്താണു ചെയ്യുന്നതെന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ പച്ചക്കറിയുമായി പോകുന്നവരുടെ ദൃശ്യം പകർത്തി പൊലീസിനു കൈമാറി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നിർമലും കുടുംബവും.

വലക്കാവ് ചേരുംകുഴി പാറേക്കുന്നേൽ വീട്ടിൽ ജോയിയുടെ മകൻ നിർമലും (20) കുടുംബവും പൂച്ചട്ടിയിൽ 10 വർഷമായി പാട്ടത്തിനെടുത്തു നടത്തുന്ന ആറേക്കർ തോട്ടത്തിൽ നിന്നാണു പച്ചക്കറി മോഷണം പോകുന്നത്. കുറച്ചുനാളായി പച്ചക്കറി നഷ്ടമാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നൊരു ചെരിപ്പും കിട്ടി.

ഞായറാഴ്ച നിർമൽ ഒറ്റയ്ക്കു തോട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ആരൊക്കെയോ പച്ചക്കറി വലിച്ചുപറിച്ചെടുക്കുന്നതു കണ്ടത്. നിർമൽ ബഹളം വച്ച് അടുത്തു ചെല്ലാറായപ്പോഴും ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ കുറച്ചു പച്ചക്കറികൂടി പറിച്ചെടുത്തു നടന്നുപോയി. പിന്നാലെ ചെന്നപ്പോൾ കല്ലെടുത്ത് എറിയുകയും ചെയ്തു. ഒറ്റയ്ക്കായതിനാൽ തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനായില്ല.

പക്ഷേ, വിഡിയോ എടുത്തശേഷം പൊലീസിനു കൈമാറി. തോട്ടത്തിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിസിടിവിയിൽ, മഞ്ഞനിറമുള്ള ബുള്ളറ്റിൽ മൂന്നുപേർ പച്ചക്കറിയുമാ‌യി പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും കോളജിലായപ്പോഴും രാവിലെ അഞ്ചിനെഴുന്നേറ്റു നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ തോട്ടത്തിലെത്തുന്നതാണ് നിർമലിന്റെ ശീലം. പണികൾ കഴിഞ്ഞാണു പഠിക്കാൻ പോവുക.

ക്ലാസ് വിട്ടു നേരെ തോട്ടത്തിലേക്ക്. പണികൾ തീർത്ത് ഇരുട്ടാകുമ്പോഴാണ് അപ്പനേയും കൂട്ടി ഇവിടെനിന്നു സ്കൂട്ടറിൽ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുക. കോവിഡ് കാലത്ത് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠനും ഇത്തവണ കൃഷിക്ക് കൂടെയുണ്ട്. കള്ളന്മാർ ഇങ്ങനെ കൺമുന്നിൽ കവർച്ച തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നു നിർമൽ ചോദിക്കുന്നു. ആ നിമിഷം ഭീകരരുടെ ഉള്ളിൽ പെട്ടതുപോലെയായിരുന്നു അനുഭവമെന്നും നിർമൽ പറയുന്നു.

