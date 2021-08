അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിയിൽ ‘ഭീകര’ ഭീഷണി; കാശിറക്കി താലിബാനെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ ചൈന

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കു കടന്നുകയറിയ താലിബാന്റെ സർക്കാരിനെ അംഗീകരിക്കുമെന്ന വ്യക്തമായ സൂചന നൽകി ചൈന. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പാശ്ചാത്യ അധിനിവേശത്തിൽ ചൈന എന്നും പ്രകടമായ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ യുഎസ് സേനാപിന്മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ അത് സഖ്യകക്ഷിയെ വഞ്ചിക്കലാണെന്നു വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു.

അമേരിക്കയില്ലാത്ത അഫ്ഗാൻ ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സുരക്ഷാപ്രശ്നമാണ്. അവർക്ക് അവിടെ ഇനി ഇടപെടാതെ മാറിനിൽക്കാനാവില്ല. പാക്കിസ്ഥാനുമേൽ സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിലൂടെ ആധിപത്യം നേടിയതുപോലെ അഫ്ഗാനിലും സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിലൂടെയാണ് ചൈന അധീശത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നത്.

വികസന രംഗത്തും വ്യാപാര രംഗത്തും സമീപവർഷങ്ങളിൽ അഫ്ഗാനുമായി ചൈന ഒട്ടേറെ കരാറുകൾ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്. യുഎസ് അധിനിവേശക്കാലത്തു മുടങ്ങിപ്പോയ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ പുനഃരാരംഭിക്കാൻ മാറിയ സാഹചര്യം പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നാണു ചൈനയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. അഫ്ഗാൻ പുനർനിർമാണത്തിൽ പങ്കാളിയാകാനുള്ള താൽപര്യം ചൈന പ്രകടിപ്പിച്ചതു ശ്രദ്ധേയമായ നീക്കമാണ്. നിലവിൽ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനമേഖലയിൽ ഇന്ത്യയാണ് അഫ്ഗാന്റെ പ്രധാന പങ്കാളി. പാക്കിസ്ഥാനിലെ വികസന മേഖലയിൽ ചൈനയ്ക്കു ഭീമമായ നിക്ഷേപവും ഉണ്ട്. ഈ സാമ്പത്തിക ബന്ധത്തിലൂടെ ചൈനയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിൽ നിർമിച്ചെടുത്ത ഉറച്ച ബന്ധം, അഫ്ഗാനിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നതു വരും വർഷങ്ങളിൽ നാം കാണും. എങ്കിലും അഫ്ഗാനിലെ ചൈനയുടെ നിക്ഷേപം താരതമ്യേന ലഘുവാണ്.

അഫ്ഗാനിൽ താലിബാന്റെ മടങ്ങിവരവ് ചൈന കൃത്യമായും കണക്കുകൂട്ടിയിരുന്നു. നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിലെ പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾക്കായി കഴിഞ്ഞ മാസംതന്നെ താലിബാൻ പ്രതിനിധികൾ ബെയ്ജിങ് സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. താലിബാനു പിന്നിലുള്ള പാക്കിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടവും ഈ നീക്കങ്ങൾക്കു മാർഗമൊരുക്കി. അഫ്ഗാനുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ചൈനയ്ക്കു സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തേക്കാൾ, സുരക്ഷയാണ് മുഖ്യ താൽപര്യം. ചൈനയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ ഷിൻചിയാങ് പ്രവിശ്യ പ്രശ്നമേഖലയാണ്. തുർക്കിവംശജരായ ഉയിഗുർ മുസ്‌ലിംകൾക്കു ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പ്രവിശ്യയിൽ വിഘടനവാദം ശക്തമാണ്.



അഫ്ഗാൻ തലസ്ഥാനമായ കാബൂൾ, താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്ത വാർത്ത ഗ്ലോബൽ ടൈംസിൽ വായിക്കുന്നയാൾ. ബെയ്ജിങ്ങിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: Jade GAO / AFP

ഉയിഗുർ ഈസ്റ്റ് ടർക്കിസ്ഥാൻ ഇസ്‌ലാമിക് മൂവ്മെന്റ് (ഇടിഐഎം) എന്ന ഉയിഗുർ വിഘടനവാദ സംഘടനയാണു ചൈന നേരിടുന്ന പ്രധാന സുരക്ഷാഭീഷണി. ഇവരെ ഭീകര സംഘടനയായാണ് ചൈനീസ് ഭരണകൂടം കണക്കാക്കുന്നത്. ഉയിഗുർ വംശജരെ അടിച്ചമർത്താൻ ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തടങ്കൽപാളയങ്ങൾ അടക്കം കടുത്ത നടപടികളിലേക്കു നീങ്ങിയപ്പോൾ, തീവ്രവാദികൾ പ്രധാന താവളമാക്കിയത് അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിമേഖലയാണ്. ഉയിഗുർ തീവ്രവാദികളിൽ ചിലർ താലിബാനിൽ ചേർന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു.



വടക്കൻ അഫ്ഗാനിലെ ബടഖ്ഷാൻ പ്രവിശ്യ ചൈനയുടെ ഷിൻചിയാങ് അതിർത്തിയോടു ചേർന്നാണുള്ളത്. വഖാൻ ഇടനാഴിയിലൂടെ ഷിൻചിയാങ്ങിൽനിന്ന് ബടഖ്ഷാനിലേക്കു പ്രവേശിക്കാം. യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ബടഖ്ഷാനിൽ 500 സായുധ ഇടിഐഎം അംഗങ്ങൾ താവളമടിച്ചിട്ടുണ്ട്. താലിബാനുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഇടിഐഎമ്മിനുള്ളത്.

വടക്കൻ മേഖലയിലെ താലിബാൻ മുന്നേറ്റത്തിൽ ആദ്യം പിടിച്ചെടുത്ത പ്രവിശ്യകളിലൊന്നു ബടഖ്ഷാനാണ്. വടക്കൻമേഖലയിൽ തജിക്കിസ്ഥാൻ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ എന്നീ അയൽരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരും ചെച്നിയൻ, ഉയിഗുർ തീവ്രവാദികളുമാണ് താലിബാൻ പടയിലെ പ്രധാന ശക്തി. അധികാരത്തിലുള്ള താലിബാൻ, ഉയിഗുർ വിഘടനവാദികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന സാഹചര്യമൊഴിവാക്കുകയാണു ബെയ്ജിങ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ചൈന–പാക്കിസ്ഥാൻ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി (സിപിഇസി) പദ്ധതി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ ഇടിഐഎം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ചൈനയുടെ അംബാസഡർ താമസിച്ച ബലൂചിസ്ഥാനിലെ ഹോട്ടലിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തവും അവർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.

താലിബാൻ സർക്കാരിന് നയതന്ത്ര അംഗീകാരവും സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അതിർത്തി സുരക്ഷിതമാക്കുകയാണു ചൈനയുടെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശ്യം. അഫ്ഗാനിൽനിന്നു ചൈനയ്ക്കെതിരെ ഭീകരപ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുമെങ്കിൽ പകരം ചൈനയുടെ നിർലോഭ പിന്തുണ ലഭിക്കും. അൽഖായിദ അടക്കമുള്ള യുഎസ് വിരുദ്ധ ഭീകരസംഘടനകൾക്ക് അഭയം നൽകില്ലെന്നാണു താലിബാൻ–യുഎസ് കരാറിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥ. ചൈനയും താലിബാനും തമ്മിലുള്ള ധാരണയിലും ഉയിഗുർ വിഘടനവാദികളെ അഫ്ഗാനിൽനിന്നു തുരത്തും എന്ന ഉറപ്പാകും ചൈന ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ താലിബാൻ തയാറാകുമോ എന്നതു കണ്ടറിയണം.



ചൈനയിലെ മാധ്യമങ്ങൾ അഫ്ഗാനിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അഫ്ഗാൻ ജനതയെ വഞ്ചിച്ച് യുഎസും പാശ്ചാത്യശക്തികളും രായ്ക്കുരാമാനം രാജ്യം വിട്ടുവെന്ന് അവരെഴുതി. ചൈനീസ് സർക്കാർ ജിഹ്വയായ ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് ഞായറാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എഡിറ്റോറിയൽ, അഫ്ഗാനിലെ യുഎസ് നയതന്ത്രം വൻപരാജയമായിരുന്നുവെന്നു വിലയിരുത്തുന്നു. യുഎസിനെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ലെന്ന് അവരുടെ പൊടുന്നനെയുളള പിന്മാറ്റം തെളിയിക്കുന്നു. സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ സഖ്യകക്ഷികളെ കയ്യൊഴിയാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു മടിയുമില്ല–ചൈനീസ് പത്രം വിമർശനം തുടരുന്നു.



അമേരിക്ക കളം വിട്ട അഫ്ഗാനിൽ ഇനി ചൈനയ്ക്കും റഷ്യയ്ക്കുമാണു വേഷമുളളത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും സൈനികമായ അധിനിവേശത്തിലൂടെയല്ല, സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിലൂടെയാണു താലിബാനെ കയ്യിലെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ശ്രീലങ്ക, മാലദ്വീപ്, നേപ്പാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചൈന പ്രയോഗിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നയതന്ത്രമാകും അഫ്ഗാനിലും പ്രയോഗിക്കുക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെമ്പുനിക്ഷേപമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണു അഫ്ഗാൻ. കാബൂളിനു സമീപമുള്ള മിസൈനാക് പ്രദേശത്തെ ചെമ്പു ഖനനം ചെയ്തെടുക്കാൻ രണ്ടു ചൈനാ കമ്പനികൾ അഫ്ഗാൻ സർക്കാരുമായി 2007ൽ ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ മുടങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. അതു പുനരുജ്ജിപ്പിക്കാനാവും ചൈനയുടെ ആദ്യ നീക്കം.



