താലിബാൻ വരുന്നു, രക്ഷിക്കൂ: അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തോടു യാചിച്ച് അഫ്ഗാൻ വനിത

കാബൂൾ∙ താലിബാൻ നിയന്ത്രണത്തിലായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നാട്ടുകാരുടെ ശ്രമങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ബുധനാഴ്ചയും ആയിരങ്ങളാണ് കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തില്‍ രക്ഷ തേടിയെത്തിയത്. യുകെ ഇന്ന് ആയിരത്തോളം പേരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്നു പുറത്തെത്തിച്ചപ്പോൾ യുഎസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടിയുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണു വിമർശനം. പൗരന്മാരെ പുറത്തെത്തിക്കുമെന്ന് യുഎസ് നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ മതിലിനു പുറത്ത് ആളുകളെ നീക്കാൻ താലിബാൻ ആകാശത്തേക്കു വെടിയുതിർത്തപ്പോൾ അഫ്ഗാൻ വനിത കരുണയ്ക്കായി യുഎസ് സൈനികരോടു യാചിച്ചതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

അഫ്ഗാനു പുറത്തെത്താനുള്ള ആളുകളുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിലവിളികളാണ് കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് ഉയരുന്നത്. യുഎസ് സൈനികരോടു വിമാനത്തില്‍ തന്നെയും കയറ്റണമെന്ന് ഒരു സ്ത്രീ കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു. ‘താലിബാൻ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ്’ യാചിക്കുന്നതിനിടെ അവർ പറയുന്നത്. കാബൂൾ വിമാനത്താവളം വളഞ്ഞ താലിബാൻ സേന അവിടെയെത്തുന്നവരുടെയെല്ലാം രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ആളുകളെ കടത്തിവിടുന്നത്. ഓരോ തവണ ഗേറ്റു തുറക്കുമ്പോഴും ആളുകൾ കടന്നുകയറാൻ ശ്രമിക്കും, ഇവരെ ഒഴിവാക്കാനായി താലിബാൻ വെടിയുതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഏഴു വിമാനങ്ങളിലായി ആയിരം പേരെ അഫ്ഗാന് പുറത്തെത്തിക്കാനാണ് ബ്രിട്ടന്റെ ശ്രമം. 25,000 അഫ്ഗാൻ അഭയാർഥികളെ സ്വീകരിക്കുമെന്നു ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസണ്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാനഡ 20,000 പേരെയും ജർമനി 10,000 പേരെയും സ്വീകരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. 80,000 വീസകൾ നൽകുമെന്ന് യുഎസ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ന് ഇതു പൂർത്തിയാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയങ്ങളുണ്ട്. നിലവിലെ ഒഴിപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയ വച്ച് ദിവസം നൂറുകണക്കിനു പേരെയാണു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് യുഎസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ കണക്കിലാണെങ്കിലും ഒഴിപ്പിക്കൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ മാസങ്ങളെടുക്കും.

വാഹന പരിശോധന നടത്തുന്ന അഫ്ഗാൻ അംഗങ്ങൾ

രേഖകളുമായി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്നവരിൽ അധികവും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കു പോകാനുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ യുഎസിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തന വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് എത്തുന്നവരാണു കൂടുതലും. ഭയന്നു മറ്റു രക്ഷാമാർഗങ്ങളില്ലാതെ എത്തുന്ന അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാരുടെ കയ്യിൽ രേഖകളൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ലെന്നും വിമാനത്താവളത്തിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. യുഎസ് പൗരന്മാര്‍ക്കും വീസയുള്ളവര്‍ക്കും ഓഗസ്റ്റ് 31ന് മുൻപ് അഫ്ഗാൻ വിടാനാകുമോയെന്ന് ഉറപ്പില്ലെന്നാണു വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് ജെൻ സാകി പറയുന്നത്. ‍ഞായർ, തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിൽ 370 ഓളം പേരെ മാത്രമാണു രക്ഷപെടുത്താനായതെന്ന് ബ്രിട്ടൻ അറിയിച്ചു. താലിബാനുമായി സഹകരിച്ചുമാത്രമേ ആയിരങ്ങളേ പുറത്തെത്തിക്കാൻ സാധിക്കൂവെന്നും ബ്രിട്ടൻ സമ്മതിച്ചു.

English Summary: Afghan women beg US soldiers for help through the fence of Kabul airport as Taliban fire into the air