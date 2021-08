ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജനപ്രീതി ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞുവെന്ന് ഇന്ത്യ ടുഡെ സര്‍വെ. തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട ‘മൂഡ് ഓഫ് ദ് നേഷന്‍’ സര്‍വേ പ്രകാരം മോദിയുടെ ജനപ്രീതി ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 66 ശതമാനത്തില്‍നിന്ന് 24 ശതമാനമായാണു കുറഞ്ഞത്.



കോവിഡ് മഹാമാരി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ വീഴ്ച വന്നുവെന്നതാണ് ജനപ്രീതി ഇടിയാനുള്ള പ്രധാന കാരണമായി സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. കോവിഡിന്റെ ആദ്യതരംഗം മികച്ച രീതിയില്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് 2021 ജനുവരില്‍ 73 ശതമാനമായി ജനപ്രീതി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ രണ്ടാം തരംഗത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മൂലം ഇപ്പോള്‍ 49 ശതമാനം ഇടിവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വമ്പന്‍ ജനക്കൂട്ടങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിനു കാരണമായതെന്ന് സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്ത 27 ശതമാനം പേര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്തതാണ് കാരണമെന്ന് 26 ശതമാനം പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാര്‍ കണക്കുകളേക്കാള്‍ അധികം പേര്‍ക്കു കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മരണനിരക്ക് കൂടുതലാണെന്നും 71 ശതമാനം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മരണനിരക്ക് ഉയര്‍ന്നതില്‍ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കു കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നാണ് 44 ശതമാനം പേര്‍ പറഞ്ഞത്. രാജ്യത്ത് അവശ്യവസ്തുക്കള്‍ക്കു രൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടായത് എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാരിന്റെ പരാജയമാണെന്ന് 29 ശതമാനം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തൊഴിലില്ലായ്മ വര്‍ധിച്ചതും മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ പരാജയമായാണ് 23 ശതമാനം പേര്‍ സര്‍വെയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്.

യോഗി ആദിത്യനാഥ്

മോദിക്കു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനാണ് മുന്‍ഗണന. 11 ശതമാനം പേരാണ് അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി 10 ശതമാനം പേരുടെ പിന്തുണയുമായി മൂന്നാമതാണ്. 2020ല്‍ രാഹുലിന്റെ ജനപ്രീതി 8 ശതമാനമായിരുന്നു. യോഗിയുടെ ജനപ്രീതി 2019ല്‍ 3 ശതമാനവും.

പ്രവര്‍ത്തനമികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 11 മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ പട്ടികയില്‍ ഏഴാം സ്ഥാനത്തു മാത്രമാണ് യോഗി. ജൂലൈ 10നും 22നും ഇടയില്‍ നടത്തിയ സര്‍വേയില്‍ 14,599 പേര്‍ പങ്കെടുത്തു. 19 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 115 പാര്‍ലമെന്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലും 230 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും നടന്ന സര്‍വേയില്‍ 71 ശതമാനം പേര്‍ ഗ്രാമീണമേഖലയില്‍നിന്നും 29 ശതമാനം നഗരപ്രദേശത്തുനിന്നുമായിരുന്നു.

