ജലാലാബാദിൽ അഫ്ഗാൻ പതാക ഉയർത്താൻ ശ്രമം; താലിബാൻ വെടിവയ്പിൽ മൂന്ന് മരണം

കാബൂൾ∙ അഫ്ഗാൻ നഗരമായ ജലാലാബാദിൽ, താലിബാൻ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിനു നേരേ നടന്ന വെടിവയ്പിൽ മൂന്നു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പന്ത്രണ്ടിലധികം പേർക്ക് പരുക്കേറ്റതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പാക്ക് അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള നഗരമാണ് ജലാലാബാദ്. നഗരത്തില്‍ താലിബാന്‍ പതാക നീക്കി അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ദേശീയപതാക ഉയര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചവര്‍ക്കു നേരെയാണു വെടിവയ്പ് ഉണ്ടായതെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിനു മുന്നോടിയായാണ് ഒരുകൂട്ടം ജനങ്ങൾ ജലാലാബാദ് നഗരപ്രദേശത്ത് താലിബാൻ പതാക മാറ്റി പകരം അഫ്ഗാൻ പതാക ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. താലിബാൻ അംഗങ്ങൾ ആകാശത്തേക്കു വെടിവയ്ക്കുന്നതും ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാൻ ആളുകളെ ബാറ്റൺ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുന്നതും പുറത്തുവന്ന വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. താലിബാൻ തന്നെയും മറ്റൊരു ഏജൻസിയിൽ നിന്നുള്ള ടിവി ക്യാമറാമാനെയും മർദിച്ചതായി പ്രാദേശിക വാർത്താ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ടറായ ബബ്രാക് അമീർസാദ പറഞ്ഞു.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് (ഓഗസ്റ്റ് 19) അഫ്ഗാനിസ്ഥന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം. താലിബാൻ അഫ്ഗാൻ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതിനു പിന്നാലെ ഇവർക്കു നേരേയുണ്ടാകുന്ന ആദ്യ പ്രതിഷേധമാണ് ജലാലാബാദിലേത്. ഞായറാഴ്ച, കാബൂളിന്റെ നിയന്ത്രണമേറ്റെടുത്തപ്പോൾ താലിബാനെതിരെ ചില സ്ത്രീകൾ ചേർന്നു പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. ജലാലാബാദിലുണ്ടായ വെടിവയ്പ് സംബന്ധിച്ച് താലിബാൻ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

അതേസമയം, കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിലെ തിരക്കുനിയന്ത്രിക്കാനായി യുഎസ് സേനാനംഗങ്ങൾ നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ ആർക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്ന് പെന്റഗൻ വക്താവ് ജോൺ കിർബി അറിയിച്ചു. ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് ആകാശത്തേയ്ക്ക് വെടിവയ്ക്കുന്നതെന്നും ആരെയും ഉപദ്രവിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 345 യുഎസ് പൗരന്മാർ ഉൾപ്പെടെ 2000 പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചു. ബുധനാഴ്ച 4500 യുഎസ് സേനാംഗങ്ങൾ കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയതായും പെന്റഗൻ അറിയിച്ചു.

English Summary: Three people were killed in anti-Taliban protestsin the Afghan city of Jalalabad