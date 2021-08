ന്യൂഡൽഹി∙ നാഷനൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമിയുടെ പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കും അവസരം നൽകി സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. പെൺകുട്ടികളെ പ്രവേശന പരീക്ഷക്ക് അനുവദിക്കാത്തത് ലിംഗ വിവേചനമാണെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിനാണ് എൻഡിഎ പ്രവേശന പരീക്ഷ നടക്കുക.

പരീക്ഷയ്ക്ക് അവസരം നൽകാത്തത് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നൽകിയ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിലാണ് കോടതി നടപടി. ജസ്റ്റിസുമാരായ സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗൾ, ഹൃഷികേശ് റോയ് എന്നിവരടങ്ങിയ രണ്ടംഗ ബെഞ്ചാണ് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്.



