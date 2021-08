കോവിഡ് വാക്സീന്റെ മൂന്നാം ഡോസ് നൽകാൻ യുഎസ്; വിതരണം സെപ്റ്റംബർ 20 മുതൽ

വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസിൽ കോവിഡ് വാക്സീന്റെ ബൂസ്റ്റർ ഡ‍ോസ് (മൂന്നാം ഡോസ്) നൽകാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനം. വിവിധ രോഗപ്രതിരോധ വിഭാഗം മേധാവികളുടെ നിർദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു തീരുമാനം. വാക്സിനേഷന്റെ പ്രാരംഭ ഡോസുകൾക്കുശേഷം കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ സംരക്ഷണം കാലക്രമേണ കുറയാൻ തുടങ്ങുമെന്നു ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നെന്നും കൂടാതെ, ഡെൽറ്റ വകഭേദം മൂലമുള്ള രോഗബാധ വർധിക്കുകയാണെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

സെപ്റ്റംബർ 20 മുതൽ ബൂസ്റ്റർ വാക്സീന്റെ വിതരണം ആരംഭിക്കും. ഫൈസർ, മൊഡേണ വാക്സീനുകളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് സ്വീകരിച്ച് എട്ടുമാസം തികഞ്ഞവർക്കാണ് ബൂസ്റ്റർ വാക്സീൻ നൽകുന്നത്. ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസന്റെ ഒറ്റ ഷോട്ട് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവർക്കും ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകുന്നതു പരിഗണനയിലാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമായില്ല.

2020ലും ഈ വർഷം ആദ്യവും വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കുമാണ് ആദ്യം ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകുന്നത്. ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നൽകുന്നതിന് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ അനുമതി ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

