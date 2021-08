ന്യൂഡൽഹി ∙ സുനന്ദ പുഷ്കർ ദുരൂഹ മരണക്കേസിൽ കോടതിയുടെ വിധി സ്വാഗതം ചെയ്ത് ശശി തരൂർ എംപി. അൽപം വൈകിയെങ്കിലും നീതി ലഭിച്ചു. ഭാര്യയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ ആരംഭിച്ച ദുഃസ്വപ്നത്തിന് പര്യവസാനമായി. കഴിഞ്ഞ ഏഴര വര്‍ഷം അനുഭവിച്ചത് കടുത്ത പീഡനമായിരുന്നു. കോടതിക്കു നന്ദി. ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി കോടതി ഉത്തരവ് കേട്ടശേഷം പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു തരൂർ.

ഡൽഹി റോസ് അവന്യൂ കോടതിയാണ് തരൂരിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കേസ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന തരൂരിന്‍റെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചു. 2014 ജനുവരി 17നു ഡൽഹിയിലെ ആഡംബര ഹോട്ടലായ ലീല പാലസിലെ 345–ാം നമ്പർ മുറിയിലാണു സുനന്ദയെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണു 2018 മേയ് 15ന് ഡൽഹി പൊലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.



English Summary : "Years Of Torture": Shashi Tharoor After Verdict On Wife's Death