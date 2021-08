കാബൂൾ ∙ ദുരിത കഥകൾ പ്രവഹിക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്നു മറ്റൊരു കണ്ണീർവാർത്ത കൂടി പുറത്തുവരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച കാബൂളിലെ യുഎസ് സൈനിക വിമാനത്തിൽനിന്നു വീണു മരിച്ചവരിൽ യുവ ഫുട്ബോൾ താരവും ഉണ്ടായിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ദേശീയ ഫുട്ബോള്‍ താരം സാക്കി അന്‍വാരിയാണ് (19) അകാലത്തിൽ മരിച്ചത്.

രാജ്യനിയന്ത്രണം താലിബാൻ ഏറ്റെടുത്തതിനു പിന്നാലെ അഫ്ഗാനിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ, കാബൂളിലെ യുഎസ് സൈനിക വിമാനത്തിൽ ജനക്കൂട്ടം തിക്കിത്തിരക്കി കയറിയിരുന്നു. ചിലർ പുറംഭാഗങ്ങളിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരുന്നതായും വിമാനം പൊങ്ങിയപ്പോൾ നിലത്തുവീണു മരിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ വീണു മരിച്ചതായും വിമാനത്തിന്റെ ചക്രത്തിൽ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായും യുഎസ് പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിച്ചു.



അഫ്ഗാൻ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫെയ്സ്ബുക് പേജിലൂ‌ടെയാണു സാക്കി അന്‍വാരിയുടെ മരണവിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. കാബൂളിലെ ഹമീദ് കർസായി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നു വിമാനം പുറപ്പെട്ട് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിലായിരുന്നു അപകടം. മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി സ്പോർട്സ് ഡയറക്ടറേറ്റും അറിയിച്ചു. രാജ്യം വിടാനുള്ള അറ്റകൈ ശ്രമത്തിൽ അഫ്ഗാനികൾ വിമാനത്തിൽ കയറിക്കൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും പ്രചരിച്ചു.



കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിലെ തിരക്ക് (​ഫയൽ ചിത്രം)

അഫ്ഗാനില്‍നിന്നു പലായനം ചെയ്യാന്‍ വിമാനത്തിന്റെ ലാന്‍ഡിങ് ഗിയറിലാണു സാക്കി അന്‍വാരി കയറിയതെന്നു റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നു. 16–ാം വയസ്സുമുതല്‍ ദേശീയ ജൂനിയര്‍ ടീമംഗമായിരുന്നു സാക്കി. ‘നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചിത്രകാരൻ നിങ്ങളാണ്. പെയിന്റ് ബ്രഷ് മറ്റാർക്കും നൽകരുത്’– സാക്കി അൻവാരി ഫെയ്സ്ബുക്കിലെ തന്റെ അവസാന പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ച വരികളാണിത്. സാക്കി അൻവാരിയുടെ സഹപ്രവർത്തകരും പരിശീലകരും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു.



‘ട്രക്ക് ടയർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുംപോലെ’



വാലി സാലെക് എന്ന സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരൻ തിങ്കളാഴ്ച കാബൂളിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. മേൽക്കൂരയിൽനിന്നു വലിയ ശബ്ദം കേട്ടാണു പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഒരു ട്രക്ക് ടയർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതുപോലെയാണു തോന്നിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സാലെക് ടെറസിലേക്ക് ഓടി. ആകാശത്തുനിന്നു വീണ രണ്ടു മൃതദേഹങ്ങളാണു കണ്ടത്. കാഴ്ച കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ബോധം കെട്ടതായും ‘സ്ക്രോൾ’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



യുഎസ് വിമാനത്തിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ (ഫയൽ ചിത്രം)

താലിബാൻ കാബൂളിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതിനു പിന്നാലെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച 2 പേർ വിമാനത്തിൽനിന്നു വീഴുന്ന വിഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ടിവിയിൽ ഈ ദൃശ്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അയൽക്കാരനാണു വാലി സാലെക്കിനോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. സൈനിക വിമാനത്തിന്റെ ചക്രപ്പഴുതിനുള്ളിൽ മനുഷ്യശരീരഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ യുഎസ് വ്യോമസേന അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.



വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് 4 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണു സാലെക്കിന്റെ വീട്. ഈ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിലേക്കാണു രണ്ടു പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വന്നുവീണത്. വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ ടെറസിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തകർന്നു. പോക്കറ്റിൽനിന്നു ലഭിച്ച രേഖകൾ പ്രകാരം ഡോ. സഫിലുല്ല ഹോതക്, ഫിദ മുഹമ്മദ് എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. 30ൽ താഴെയാണ് ഇരുവരുടെയും പ്രായം. ‘മൃതദേഹങ്ങളുടെ വയറും തലയും പിളർന്നിരുന്നു. മൃതദേഹങ്ങൾ മറയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ഷാളും സ്കാർഫും എടുത്തു. പിന്നീട് ബന്ധുക്കളും ഞാനും ചേർന്ന് അവ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി’– ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്ന ബന്ധുവിനോട് വിഡിയോ കോളിലൂടെ സാലെക് പറഞ്ഞതായി എൻഡിടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

