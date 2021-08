ഏലം വ്യാപാരികളില്‍ നിന്ന് പണപ്പിരിവ്; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് വനംമന്ത്രി

ഇടുക്കി∙ ഏലം വ്യാപാരികളിൽനിന്നു വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണം പിരിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതായി വനം മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ. ഓണ ചെലവിനു വേണ്ടിയാണ് വനം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണം പിരിച്ചതെന്നാ‍ണ് ആരോപണം. സംഭവത്തിൽ വനം വകുപ്പ് വിജിലൻസ് മേധാവിയോട് അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും തെറ്റു ചെയ്തെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കട്ടപ്പന പുളിയന്മലയിലുള്ള ഏലത്തോട്ടം ഉടമയുടെ വീട്ടിലെത്തി വനപാലകർ പണം വാങ്ങുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ മഫ്തിയിൽ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിലെത്തിയാണ് പണപ്പിരിവ്. ഓണം, ക്രിസ്മസ്, ദീപാവലി തുടങ്ങിയ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിരിവിനിറങ്ങുമെന്നാണ് കർഷകരുടെ പരാതി.



ഏലകുത്തകപ്പാട്ട ഭൂമിയിലെ മരംമുറിക്കുന്നതടക്കമുള്ള നിയമങ്ങൾ ആയുധമാക്കിയാണ് പണപ്പിരിവ്. വനം വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനുവാദത്തോടെയാണ് പണപ്പിരിവെന്നും ആക്ഷേപം ഉണ്ട്. വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം.



