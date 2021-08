വാഷിങ്ടന്‍∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ പിൻവാങ്ങലിനെ ന്യായീകരിച്ചു വിവാദത്തിലായി പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍‌. സൈന്യം പിൻമാറുമ്പോൾ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാകില്ലെന്നാണു ബുധനാഴ്ച ബൈഡൻ പറഞ്ഞത്. ഇതു വ്യാപകമായ വിമർശനങ്ങൾക്കു വഴിയൊരുക്കി. യുഎസ് സൈന്യം അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ വിട്ട് 11 ദിവസത്തിനകം സർക്കാർ താഴെവീണിരുന്നു. കാബൂളിലെത്തിയ താലിബാൻ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു. അഫ്ഗാൻ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഗനി നാടുവിട്ടു. ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും നടപടിയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന നിലപാടിലാണു യുഎസ് പ്രസി‍ഡന്റ്.

ഒരു ടെലിവിഷന്‍ അഭിമുഖത്തിൽ യുഎസ് വിമാനത്തിൽനിന്ന് ആളുകൾ വീണുമരിച്ച സംഭവത്തെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോഴും ബൈഡന്റെ മറുപടി വിവാദത്തിലായി. നാല്, അഞ്ച് ദിവസം മുൻപ് നടന്ന കാര്യമാണ് അതൊക്കെ എന്നായിരുന്നു അഭിമുഖത്തിൽ ബൈഡന്റെ വാക്കുകള്‍. തിങ്കളാഴ്ചയാണു ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച വിമാനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത്. കാബൂളിൽനിന്ന് പറന്നുയർന്ന വിമാനത്തിന്റെ തൂങ്ങിപ്പിടിച്ചു രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ടു പേരാണ് താഴെവീണു മരിച്ചത്.

സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിൽ കുറ്റബോധമില്ലെന്നും ഉറച്ച തീരുമാനമാണ് എടുത്തതെന്നും ബൈ‍ഡൻ നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അഫ്ഗാന്റെ പതനം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും നേരത്തേയാണ്. അഫ്ഗാൻ നയത്തിൽ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഒപ്പിട്ട കരാർ നടപ്പാക്കുക മാത്രമാണു താൻ ചെയ്തതെന്നും ബൈഡൻ ന്യായീകരിച്ചു. ബൈഡന്റെ പ്രതികരണം നാണക്കേടാണെന്ന് യുഎന്‍ മുൻ അംബാസഡർ നിക്കി ഹേലി ആരോപിച്ചു.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാരുടെ മുഖത്തേക്കുള്ള അടിയാണിത്. ബൈഡന് ആസൂത്രണമില്ല, അദ്ദേഹം ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കില്ല– ഹേലി പ്രതികരിച്ചു. യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ നാണം കെട്ട പ്രകടനമാണിതെന്ന് സെനറ്ററായ ലിസ് ചെനെ ആരോപിച്ചു. സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാനുള്ള യുഎസ് തീരുമാനത്തെ ലിസ് ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർ ടോം കോട്ടൻ, ട്രംപിന്റെ കൗൺസിലർ ആയിരുന്ന കെലിയൻ കോൺവേ തുടങ്ങിയവരും ബൈഡനെതിരെ രംഗത്തെത്തി.

