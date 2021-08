കൗമാരക്കാരിയുമായി പ്രണയം: യുവാവിനെ പെൺകുട്ടിയുടെ സഹോദരന്മാർ കൊലപ്പെടുത്തി

നാഗ്പൂർ∙ കൗമാരക്കാരിയായ സഹോദരിയുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്ന വിവാഹിതനായ യുവാവിനെ പെൺകുട്ടിയുടെ സഹോദരന്മാർ കുത്തിക്കൊന്നു. ഭാര്യയുമായി അകന്ന്‌ മാതാപിതാക്കളോടും മകളോടുമൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന കമലേഷ് ബാണ്ഡു സഹാരെ എന്ന 27 കാരനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹ്ദാ കോളനിയില്‍ അനുജത്തിയുടെ വീടിനടുത്തുള്ള പെൺകുട്ടിയുമായി ഇയാൾ അടുപ്പത്തിലായി. സമ്മാനമായി ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും നൽകി.

പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ ഇത് കണ്ടെത്തിയതോടെ ബന്ധത്തെ എതിർക്കുകയും പൊലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടാഴ്ച ജയിലിലായിരുന്ന ഇയാൾ വീണ്ടും പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയതോടെ സഹോദരന്മാർ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഇയാളെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ വച്ചാണ് ഇയാൾ മരിച്ചത്. അക്രമികൾ ഓടി രക്ഷപെട്ടു.

English Summary: Two brothers kill man for affair with their teenage sister