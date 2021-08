‘സായുധ സമരം വഴി അധികാരം പിടിക്കണം’; കൽക്കട്ട തീസിസിനിപ്പുറം ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസം?

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ രാജ്യ വ്യാപകമായി പാർട്ടി ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തവണ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. ബിജെപി ദേശീയതയെ ആയുധമാക്കുന്നത് തടയുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നാണ് പാർട്ടി ഈ നയംമാറ്റത്തിനു കാരണമായി വിശദീകരിച്ചത്. വിശദീകരണങ്ങളെ മറ്റു ചില പാർട്ടികൾ പരിഹസിക്കുകയും വൈകിയുണ്ടായ നയംമാറ്റത്തെ പലരും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രപരമായ പല തീരുമാനങ്ങളും പാർട്ടി കോൺഗ്രസുകളിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പലതും വലിയ വിവാദങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണത്തെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കണ്ണൂരിലാണ് നടക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ദേശീയ പതാക സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഉയർത്താനുള്ള ചരിത്രപരമായ തീരുമാനം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനു മുൻപുതന്നെ ഇടതുപക്ഷം സ്വീകരിച്ചു. ദേശീയ തലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്കൊപ്പം ഈ തീരുമാനം സംബന്ധിച്ചും പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ ചർച്ചകളുണ്ടായേക്കാം. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ദേശീയതയെ പുണരാനുള്ള തീരുമാനം ചർച്ചയാകുന്നതു പോലെത്തന്നെ എതിർ പാർട്ടികൾ എക്കാലവും ചർച്ചയാക്കുന്ന ഒന്നാണ് 1948ൽ കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ രണ്ടാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലെ വിവാദ തീരുമാനങ്ങൾ.

എ.കെ.ജി.സെന്ററിനു മുന്നിലെ ദേശീയ പതാകയും പാർട്ടി പതാകയും. ചിത്രം: മനോരമ

ബ്രിട്ടനിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ശേഷം കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നയപരമായ നിലപാടുകൾ രൂപീകരിക്കുകയെന്നതായിരുന്നു രണ്ടാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ലക്ഷ്യം. സായുധ സമരത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കണമെന്ന രണദിവ തിസീസിന് അംഗീകാരം നൽകിയ രണ്ടാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സംഭവ ബഹുലമായ ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

രണ്ടാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്

മഹാത്മാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ട് ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം 1948 ഫെബ്രുവരി-മാർച്ച് മാസങ്ങളിലാണ് കൊൽക്കത്തയിൽ അവിഭക്ത കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം യഥാർഥമല്ലെന്നും ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങൾ സായുധ വിപ്ലവത്തിനു പാകമാണെന്നും അന്നത്തെ പ്രമുഖ നേതാവ് ബി.ടി.രണദിവ വിലയിരുത്തി. എന്നാൽ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.സി.ജോഷിയുടെ നിലപാട് ഇതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിയെ വലിയ നേട്ടമായി കണ്ട അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിലെ പുരോഗമന ആശയങ്ങളെയും നെഹ്റുവിനെപ്പോലെയുള്ള നേതാക്കളെയും പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു.

സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ശേഷമുള്ള രാജ്യത്തെ പൊതുവായ അന്തരീക്ഷത്തിന് എതിരായിരുന്നെങ്കിലും രണദിവെ നിലപാടിനു പാർട്ടിയിൽ പ്രാമുഖ്യം ലഭിച്ചു. കോൺഗ്രസുമായി സഹകരിച്ച് അതിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാക്കളുടെ സ്വീകാര്യത നേടാമെന്നും ജോഷിക്ക് ആലോചനയുണ്ടായിരുന്നു. ട്രേഡ് യൂണിയൻ മേഖലയ്ക്കു പുറത്തേക്കു സംഘടനയെ വളർത്താൻ മറ്റു പാർട്ടികളുമായി സഹകരണം വേണമെന്ന ആശയവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിലെ ദേശീയ ബൂർഷ്വാസികളുടെ സഹായത്തോടെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ വിപ്ലവം ഇന്ത്യയിൽ സാധ്യമാകുമെന്നു വരെ ജോഷി സ്വപ്നം കണ്ടു. എന്നാൽ സംഭവിച്ചതു മറിച്ചാണ്. സായുധ വിപ്ലവ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാത്ത പി.സി.ജോഷിക്കു പുറത്തേക്കുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞു. ബി.ടി. രണദിവെ പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി.

ബി.ടി.രണദിവെ

‘ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം യഥാർഥമല്ല, വ്യാജമാണ്. വെളുത്ത സായ്പ് കറുത്ത സായ്പിന് അധികാരം കൈമാറി’– സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ തീസിസിൽ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. കുത്തക കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ സായുധ വിപ്ലവത്തിലൂടെ അട്ടിമറിക്കണമെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് പാർട്ടിയെത്തി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ ഭാഗമാകാനുള്ള അവസരം വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. നെഹ്റുവിനെ പിന്തുണച്ച് കോൺഗ്രസിലെ പുരോഗമന വിഭാഗത്തിനൊപ്പം നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിൽ 1952ലെ ആദ്യ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാമായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലെത്താനുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അവസരം ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതായെന്നും ചരിത്രകാരന്മാർ വിലയിരുത്തുന്നു.

ആദ്യം കോൺഗ്രസിനെ പിന്നെ ബ്രിട്ടിഷുകാരെ!

കോളനി രാജ്യങ്ങളിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങൾ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഇന്ത്യൻ ഘടകത്തിലും നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സ്ഥാപക നേതാവായ ലെനിനും ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരനായ എം.എൻ.റോയിയും വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകളായിരുന്നു സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ലെനിന്റെ ആശയമനുസരിച്ച് കോളനി രാജ്യങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള കോളനി വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ എം.എൻ.റോയിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ച് കോളനി രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ആദ്യം എതിർക്കേണ്ടത് ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ. അതിൽ വിജയിച്ച ശേഷം കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നേരിടണമെന്നതായിരുന്നു എം.എൻ.റോയ് നിര്‍ദേശിച്ചത്.

1942ലെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തിലെ തിരിച്ചടിക്കു ശേഷം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തോടു സഹകരിച്ചുള്ള പരിപാടികളിലാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ പ്രവർത്തിച്ചത്. തൊഴിലാളി, കർഷക സമരങ്ങളിൽ പാർട്ടി സജീവമായി. 1946ലെ മുംബൈ നാവിക കലാപത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതായിരുന്നു. പി.സി.ജോഷിയായിരുന്നു ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കു ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും എഐടിയുസി തൊഴിലാളി സംഘടനയുടെ സ്വാധീനവും അതിശക്തമായിരുന്നു.

പി.സി.ജോഷി

സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം അത് ആഘോഷിച്ചവരില്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമുണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ പി.കൃഷ്ണപിള്ളയടക്കമുള്ളവർ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. എന്നാൽ രണ്ടാം കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണലിലെ എം.എൻ. റോയ് ആശയത്തിനു പാർട്ടിയിൽ സ്വാധീനം ശക്തമായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് അധികാരക്കൈമാറ്റം മാത്രമായതും മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണത്തിൽനിന്നു വിട്ടുനിന്നതും രണദിവെയുടെ കൽക്കട്ട തീസിസും ഇതിന്റെ ബാക്കിപത്രമാണ്.

മാവോയുടെ പുത്തൻ ജനാധിപത്യ സിദ്ധാന്തം

കൽക്കട്ട തീസിസിനെതിരായ സൈദ്ധാന്തികമായ ഭിന്നതകൾ ആദ്യമുയർന്നത് സിപിഐയുടെ അന്നത്തെ ആന്ധ്ര ഘടകത്തിൽനിന്നാണ്. 1948 ജൂണിൽ ചൈനീസ് മാതൃകയിലുള്ള ഒരു വിപ്ലവത്തിന് ആന്ധ്ര ഘടകം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. മാവോയുടെ പുത്തൻ ജനാധിപത്യ സിദ്ധാന്തമാണ് ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവത്തിനുള്ള മാർഗരേഖ എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാട്. ദുർബലമായ ദേശീയ മുതലാളിത്തമല്ല മുഖ്യശത്രുവെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ടായി. ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ജന്മിത്വ വ്യവസ്ഥിതിയെ എതിർക്കുന്ന ധനിക-ഇടത്തരം കാർഷിക വിഭാഗങ്ങളുമായി യോജിച്ച് മുന്നേറണമെന്നുമാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആന്ധ്ര ഘടകത്തിന്റെ നിലപാടുകളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് രണദിവെ 1949 ജനുവരിയിൽ സിപിഐയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ ‘കമ്യൂണിസ്റ്റിൽ’ ലേഖനം എഴുതി. വിപ്ലവത്തിന് ഒരു ഘട്ടം മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നും തൊഴിലാഴി വർഗത്തിന്റെ സഖ്യശക്തികൾ കർഷകരും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ കൂലിവേലക്കാരും മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

സ്റ്റാലിന് അയച്ച കത്ത്

കൽക്കട്ട തീസിസിന്റെ അംഗീകാരത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അക്രമാസക്തമായ സമരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഗവണ്മെന്റ് അവയെ അടിച്ചമർത്തി. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രമുഖനേതാക്കളെല്ലാം തടവിലായി. പാർട്ടിയുടെ ബഹുജനാടിത്തറയ്ക്ക് ഇളക്കം തട്ടി. രണദിവെയുടെ നയങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ ജനപിന്തുണയെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് കാണിച്ച്, പി.സി. ജോഷി, അന്നത്തെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ജോസഫ് സ്റ്റാലിനു കത്തയച്ചു. 1949ൽ ഇക്കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കി. എസ്.എ. ഡാങ്കെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളും രണദിവെയ്ക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നു.

മാവോയുടെയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങിന്റെയും ചിത്രങ്ങൾ പതിച്ച ലോക്കറ്റുകൾ.

സൈദ്ധാന്തിക പരിഹാരങ്ങൾ

1949ൽ ബെയ്ജിങ്ങിൽ നടന്ന ലോക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഫെഡറേഷന്റെ സമ്മേളനത്തിനു ശേഷമാണ് സ്റ്റാലിനും മാവോയും തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സൈദ്ധാന്തിക ഭിന്നതകൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടായത്. കൊളോണിയൽ-അർധ കൊളോണിയൽ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രധാന രൂപം സായുധ സമരമായിരിക്കണമെന്ന് തെലുങ്കാനയിൽ അന്ന് നടന്നിരുന്ന സമരം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചൈനീസ് വിഭാഗം വാദിച്ചു.

ചൈനീസ് പാർട്ടി മുന്നോട്ടു വച്ച സായുധ സമരമൊഴികെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച സോവിയറ്റ് പാർട്ടി ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും സവിശേഷതകൾക്കനുസരിച്ച് തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ ഏഷ്യയിലെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. അമേരിക്കയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കാത്ത നിലപാടായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടേത്. അങ്ങനെയുള്ള നെഹ്റു സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എതിർക്കാൻ ഇതും കാരണമായി.

സായുധ സമരം പ്രായോഗികമല്ല

1950 ജനുവരി 29-ന് ‘കൊമിൻഫോം’ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് സായുധ സമരം പ്രായോഗികമല്ല എന്ന ലേഖനം വന്നു. 1950 മേയ് മാസത്തിൽ രണദിവെയെ സിപിഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയും തെലുങ്കാനാ സമരനേതാവായിരുന്ന സി. രാജേശ്വര റാവുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ കേന്ദ്രക്കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു.

അക്കിത്തം

‘ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇതിഹാസം’

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജനനം മുതൽ ഒപ്പമുണ്ടായി പിന്നീടു വഴിപിരിഞ്ഞ ആളാണ് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി. ഇഎംഎസിനൊപ്പം പാർട്ടി കാര്യങ്ങളിൽ അക്കിത്തവും സജീവമായിരുന്നു. 1948ൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സായുധ വിപ്ലവം ഒരു നയമായി എടുത്തപ്പോള്‍ പാർട്ടിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക് അതിനോടു യോജിക്കാനായില്ല. ഇതില്‍ അക്കിത്തവുമുണ്ടായിരുന്നു. മഹാകവി അക്കിത്തത്തിന്റെ 1951ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇതിഹാസം’ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കൽക്കട്ട തീസിസിനെതിരായ ആവിഷ്കാരമായിട്ടാണു താൻ മനസിലാക്കുന്നതെന്ന് എഴുത്തുകാരനും അധ്യാപകനുമായ എം.എൻ.കാരശ്ശേരി പറഞ്ഞി‍ട്ടുണ്ട്.

‘തോക്കിനും വാളിനും വേണ്ടി ചെലവിട്ടോരിരുമ്പുകൾ

ഉരുക്കി വാർത്തെടുക്കാവൂ ബലമുള്ള കലപ്പകൾ’ തുടങ്ങിയ വരികൾ അന്നത്തെ പാർട്ടി നയത്തോടുള്ള എതിർപ്പ് പ്രകടമാക്കുന്നവയാണ്. മഹാത്മാ ഗാന്ധിയോടുള്ള ആരാധനയും അദ്ദേഹം മറച്ചുവച്ചില്ല. ഇഎംഎസിനും വി.ടി.ഭട്ടതിരിപ്പാടിനും എം.ആർ.ബിക്കുമൊപ്പം അക്കിത്തം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം സാമൂഹിക പരിഷ്കരണമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. 1948ലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സായുധ വിപ്ലവ ആഹ്വാനത്തിനു ശേഷം രാജ്യത്തു പല ഭാഗത്തും രക്തരൂഷിതമായ കർഷക സമരങ്ങളുണ്ടായി. 1950ൽ ഇടപ്പള്ളിയിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ച് 2 പൊലീസുകാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവമുണ്ടായി. 1951ൽ പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം കമ്യൂണിസ്റ്റ് അനുഭാവികളിൽനിന്ന് രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് അക്കിത്തത്തിനു നേരെയുണ്ടായത്.

എ.കെ.ജി സെന്ററിനു മുന്നിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നു.

നിലപാട് തിരുത്തി ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക്

പാർട്ടി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് രണദിവെയെ നീക്കിയ ശേഷം കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സായുധ വിപ്ലവ തീരുമാനങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തി. പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം അംഗീകരിച്ച് 1952ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച സിപിഐ, കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റു നേടിയ പാർട്ടിയായി മാറി. 16 സീറ്റുകൾ നേടിയ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പാർലമെന്റ് ലീഡറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എ.കെ.ജി. അനൗദ്യോഗികമെങ്കിലും ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായി.

