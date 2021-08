കാബൂൾ∙ താലിബാൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇനി കൗൺസിൽ ഭരണമായിരിക്കും നടക്കുകയെന്നു വിവരം. താലിബാന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് ഹൈബത്തുല്ല അബുൻസാദയ്ക്കായിരിക്കും മൊത്തത്തിലുള്ള ചുമതലയെന്നും രാജ്യാന്തര വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അഫ്ഗാൻ സൈന്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പൈലറ്റുമാരോടും സൈനികരോടും വീണ്ടും ചുമതലയേൽക്കാൻ താലിബാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് എത്രത്തോളം വിജയകരമാകുമെന്ന കാര്യം കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടെ താലിബാനെതിരായ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ ആയിരക്കണക്കിനു സൈനികരാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ മരിച്ചത്.

താലിബാൻ നേതാവ് വഹീദുല്ല ഹാഷിമിയാണ് ഭരണകൂടത്തെ പറ്റി മാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിച്ചത്. അഫ്ഗാനിൽ 1996– 2001 കാലത്തെ താലിബാൻ ഭരണവുമായി സാമ്യമുള്ളതായിരിക്കും പുതിയ അധികാര ഘടന. താലിബാൻ സ്ഥാപകൻ മുല്ല മുഹമ്മദ് ഒമർ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കില്ല. രാജ്യത്ത് ഭരണകാര്യങ്ങൾ നോക്കുക കൗണ്‍സിൽ ആയിരിക്കും. മുതിർന്ന നേതാവ് ഹൈബത്തുല്ല അബുൻസാദയ്ക്കു കൗൺസിലിനും മുകളിൽ അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രസിഡന്റിന് സമാനമായ അധികാരമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിനെന്നും ഹാഷിമി പറഞ്ഞു. അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായി പ്രസിഡന്റ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്.

താലിബാന് കീഴിലെ അഫ്ഗാൻ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം പുറത്തുവരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളുവെങ്കിലും അഫ്ഗാൻ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായിരിക്കില്ലെന്ന് വഹീദുല്ല ഹാഷിമി പ്രതികരിച്ചു. ശരീഅത്ത് നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ഭരണമായിരിക്കും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടക്കുക. എന്തു തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം വേണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം അതു വ്യക്തമാണ്, ശരീഅത്ത് നിയമ പ്രകാരമുള്ള ഭരണം വരും. ഈ ആഴ്ച താലിബാൻ നേതൃത്വവുമായി നടത്തുന്ന ചർച്ചയിൽ ഭരണപരമായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുമെന്നും ഹാഷിമി അറിയിച്ചു.

താലിബാൻ ഒരു ദേശീയ സേനയെ ഉണ്ടാക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന സൈനികർക്കും ഇതിൽ ചേരാം. സൈനികരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും തുർക്കി, ജര്‍മനി, ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സൈന്യത്തിൽ ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന സൈനികരെ ഇപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. താലിബാന് പൈലറ്റുമാരെ വേണം. കാരണം ഞങ്ങൾക്കിപ്പോള്‍ പൈലറ്റുമാരില്ലെന്നും ഹാഷിമി പറഞ്ഞു. താലിബാൻ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ സമയത്ത് അഫ്ഗാൻ സേനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ, യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ എന്നിവ താലിബാന്‍ സേന പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.

