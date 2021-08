‘അന്ന് 1 രൂപ ഫീസിനെതിരെ സമരം; ഇന്നോ? ജനറൽ വാർഡിലെ കട്ടിൽ കണ്ടു പനിക്കേണ്ട’

കോട്ടയം ∙ കോവിഡനന്തര ചികിത്സയ്ക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുമാനത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ആരോഗ്യവിദഗ്ധൻ ഡോ. എസ്.എസ്.ലാൽ. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഫീസ് ഈടാക്കാനുള്ള തീരുമാനം പകൽക്കൊള്ളയാണെന്നു സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ കുറിപ്പിൽ ലാൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ജനറൽ വാർഡിൽ രോഗിയെ പുഴുവരിച്ച വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ അതുപറഞ്ഞ മുഴുവൻ പേരെയും സൈബർ സൈന്യത്തെക്കൊണ്ട് പുലഭ്യം പറയിച്ച സർക്കാർ. ബുദ്ധിജീവികളും ഉപദേശകരും പുരനിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സർക്കാർ. ക്യൂബൻ മോഡലിനെക്കുറിച്ച് വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന സർക്കാർ. നാഴികയ്ക്കു നാൽപതു വട്ടം ആഗോളവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ചും നിയോലിബറൽ അജൻഡയെക്കുറിച്ചും സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനെതിരായും സംസാരിക്കുന്ന സർക്കാരും പാർട്ടിയും.



ഈ പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ എപിഎൽ ആയി തടിക്കട്ടിലിൽ കിടക്കാൻ ദിവസം 750 രൂപ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് എന്ത് കരുതലാണ് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നു ലാൽ വിമർശിച്ചു. കോവിഡനന്തര ചികിത്സയ്ക്ക് എപിഎൽ വിഭാഗത്തിനു കിടക്കയ്ക്കു ദിവസം 750 മുതൽ 2000 രൂപ വരെ ഈടാക്കാനാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നിർദേശം. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ 2645 രൂപ മുതൽ 15,180 വരെ ഈടാക്കാനും അനുമതി നൽകി. സംസ്ഥാനത്ത് പൂർണമായും സൗജന്യമായിരുന്ന കോവിഡനന്തര ചികിത്സ, കാസ്പ് ചികിത്സ കാർഡ് ഉള്ളവർക്കും ബിപിഎൽ കാർഡുകാർക്കും മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി.



എസ്.എസ്.ലാലിന്റെ കുറിപ്പിൽനിന്ന്:



സർക്കാരാശുപത്രികളിൽ ഫീസ് ഈടാക്കാനുള്ള തീരുമാനം പകൽക്കൊള്ള. എപിഎൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഇനി മുതൽ കോവിഡാനന്തര ചികിത്സയ്ക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നാൽ കൈ പൊള്ളും. ജനറൽ വാർഡിലെ കട്ടിൽ കണ്ട് ആരും പനിക്കേണ്ട, ആശ്വാസം കൊള്ളേണ്ട. അതിൽ കിടക്കണമെങ്കിൽ ദിവസം 750 രൂപ കൊടുക്കണം. സർക്കാരാശുപത്രിയിലെ ഫീസിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ആരെന്നുകൂടി നോക്കണം. സകല മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും കേരളത്തിൽ മാത്രം എല്ലാം സൗജന്യം എന്ന് പരസ്യം നൽകിയ സർക്കാർ.



ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്

കേരളത്തിലെ 90.67 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിൽ 51 ലക്ഷത്തിൽപ്പരം കുടുംബങ്ങൾ എപിഎൽ വിഭാഗത്തിലാണ്. എന്നാൽ എപിഎൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ധനികരല്ല. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബിപി.എൽ കാർഡ് കിട്ടാത്തവരും ചികിത്സ കാർഡ് കിട്ടാത്തവരും ഉണ്ട്. അതിനുപുറമെ ചികിത്സാച്ചെലവ് കാരണം ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെ പോകുന്ന അനേകം കുടുംബങ്ങൾ എപിഎൽ വിഭാഗത്തിൽ ഉണ്ട്. എപിഎൽ വിഭാഗം എന്നാൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരും വൻകിട കച്ചവടക്കാരും മാത്രമാണ് എന്നാണോ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഭരിക്കുന്നവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഇനി സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ കാശു കൊടുക്കട്ടെ. എന്തിന് അവരെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തണം?



മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയും കാരുണ്യ സ്കീമിന്റെ ഡയറക്ടറും മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കാൻ പറ്റുമോ? കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ നടത്താൻ കാശു കൊടുക്കണം എന്ന തീരുമാനം ആരാണെടുത്തത്? സർക്കാരും മുന്നണിയും അറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ നയപരമായ തീരുമാനം എന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണം. മറിച്ച് ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയും കാരുണ്യ സ്‌കീമിന്റെ ഡയറക്ടറും ആണ് ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നയം തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ നാട്ടിൽ ഒരു മന്ത്രിയുടെ ആവശ്യം എന്താണ്?



കുറെ നാളായി ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഭരണം വകുപ്പിലെ ചില ഐഎഎസുകാർ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെയും ഡയറക്ടർമാർ പോലും ഇന്നു കാഴ്ചക്കാരാണ്. കോവിഡ് കാരണം എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും സാമ്പത്തികമായി തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. ഇതുപോലൊരു കാലത്ത് നന്മയുള്ള ഒരു സർക്കാരും ഇങ്ങനെയൊരു പകൽക്കൊള്ള നടത്തില്ല. കേരളത്തിൽ 35 ലക്ഷത്തിൽപ്പരം ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് വന്നു എന്നാണ് സർക്കാർ കണക്ക്. ഇതു കൂടാതെ പരോക്ഷമായി ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.



ഫയൽ ചിത്രം

വിഭവ സമാഹരണത്തിനു സർക്കാർ ഇതുപോലുള്ള നടപടികളല്ല സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്രയും കുടുംബങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശനം നാട്ടിൽ വലിയ ചർച്ചയാകാത്തത് അതിശയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാട്ടിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടവർക്ക് എല്ലാം ഭയമാണ്. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സിപിഎം യുവജന സംഘടനയുടെ ഒരു അക്രമസമരം ഓർമ വരുന്നു. ആശുപതികളിൽ യൂസർ ഫീയായി ഒരു രൂപ ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ നടന്ന സമരം. പ്രസ്തുത സംഘടന ഇപ്പോഴും നാട്ടിലുണ്ടെന്നാണ് അറിവ്.



ഡോ. എസ്.എസ്.ലാൽ



English Summary: Dr SS Lal criticized Kerala Government's decision to charge fees for post covid treatment in Govt hospitals