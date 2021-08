പ്രതിരോധ സേനകളിൽ വനിതകൾക്കും തുല്യപരിഗണന: അംഗീകാരമായി സുപ്രീം കോടതി വിധി

ന്യൂഡൽഹി∙ പെൺകുട്ടികൾക്കും നാഷനൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി (എൻഡിഎ) പരീക്ഷയെഴുതാമെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ്, രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ സേനകളിലെ ഒാഫിസർ റാങ്കുകളിലേക്കു കൂടുതൽ വനിതകൾ കടന്നുവരാൻ വഴിയൊരുക്കും. സേനയിൽ പുരുഷൻമാർക്കൊപ്പം തുല്യ പരിഗണന ലഭിക്കാൻ തങ്ങൾക്കും അവകാശമുണ്ടെന്നും വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുമുള്ള വനിതകളുടെ ദീർഘകാലമായുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയാണു കോടതി വിധി.

കൂടുതൽ വനിതാ ഒാഫിസർമാർ പെർമനന്റ് കമ്മിഷനിൽ (സ്ഥിര നിയമനം) സേനകളുടെ ഭാഗമാകാനും ഇതു സഹായിക്കും. കാലാൾപ്പട, പീരങ്കിപ്പട, ടാങ്ക്പട എന്നിവയുൾപ്പെട്ട പോരാട്ട യൂണിറ്റുകൾ ഒഴികെയുള്ള 10 യൂണിറ്റുകളിൽ വനിതകൾക്കു സ്ഥിരനിയമനം നൽകാൻ 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

പുണെ ആസ്ഥാനമായുള്ള എൻഡിഎയിൽ കര, നാവിക, വ്യോമ സേനകളിലേക്കായി ഏകദേശം 350 സീറ്റുകളാണുള്ളത്. ഇതിൽ ഏതാണ്ട് 250 സീറ്റുകൾ കരസേനയ്ക്കുള്ളതാണ്. പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ പാസാകുന്നവർക്ക് എൻഡിഎയിലെ 3 വർഷ ബിരുദ കോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കാം.

യുപി‌എസ്‌‍സി നടത്തുന്ന പരീക്ഷയാണ് എൻഡിഎയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവഴി. പരീക്ഷ പാസാകുന്നവർ സർവീസ് സിലക്‌ഷൻ ബോർഡിന്റെ (എസ്എസ്ബി) 5 ദിവസത്തെ അഭിമുഖത്തിനു ഹാജരാകണം. മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതു പാസാകുന്നവരെ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയരാക്കും. അതിൽ വിജയിക്കുന്നവരെയാണ് എൻഡിഎയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

പ്രതിരോധ സേനകളിൽ ചേരാൻ താൽപര്യമുള്ള വനിതകൾക്കു സഹായകരമായ വിധിയാണു സുപ്രീം കോടതിയുടേതെന്നും ഭാവിയിൽ സേനാ മേധാവി വരെയാകാൻ വനിതകൾക്ക് ഇത് അവസരം നൽകുമെന്നും വനിതകളുടെ പെർമനന്റ് കമ്മിഷനു വേണ്ടി പോരാടിയ നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥ റിട്ട. കമാൻഡർ പ്രസന്ന ഇടയില്ലം പറഞ്ഞു.

English Summary: Girls too can Write NDA Exam; Supreme Court's Crucial Verdict in Defence Sector