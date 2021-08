ആരാണ് ആ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ?സാങ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ബോംബേറ്; മേഘാലയ കത്തുമോ?

കൊൽക്കത്ത∙ അസം-മിസോറം അതിർത്തി തർക്കത്തിന്റെ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങുന്നതിനു മുൻപേ മേഘാലയിൽ വീണ്ടും അശാന്തി പടരുന്നു. ദീർഘകാലമായി ശാന്തമായിരുന്ന വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വീണ്ടും രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന്റെ നാളുകളിലേക്ക് പോകുകയാണോ എന്ന് സുരക്ഷാ സേനകളും ഭയപ്പെടുന്നു. ജനങ്ങളുടെ അതൃപ്തി മുതലെടുത്ത് തീവ്രആശയമുള്ള സംഘടനകളും വ്യക്തികളും വീണ്ടും സജീവമാകുകയാണ്. നിരോധിത സായുധ സംഘടനയായ എച്ച്എൻഎൽസി (ഹൈന്യൂട്രെപ് നാഷണൽ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട്) മുൻ തലവൻ ചെറിഷ്ടർഫീൽഡ് താങ്ക്യു (56) പൊലീസ് വെടിവയ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് മേഘാലയ തലസ്ഥാനമായ ഷില്ലോങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ കലാപത്തിന് വഴിതെളിച്ചത്.

പൊലീസ് വാഹനം തട്ടിയെടുത്ത് ആയുധം കവർന്ന പ്രക്ഷോഭകാരികൾ മുഖ്യമന്ത്രി കൊൺറാഡ് സാങ്മയുടെ അപ്പർ ഷില്ലോങ്ങിലെ സ്വകാര്യ വസതിക്കു നേരെ പെട്രോൾ ബോംബ് എറിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗുവാഹത്തി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നു മടങ്ങുകയായിരുന്ന മേഘാലയ ഗവർണറുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തി. കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ലാക്മെൻ റെയ്ബുയി രാജിവച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ രാജി ഇതു വരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.



ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായ മേഘാലയ വർഷങ്ങളായി ശാന്തമായിരുന്നു. ഗാരോ കുന്നുകളിൽ അപൂർവമായി വിഘടനവാദികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഖാസി ഹിൽസ്, ജയന്തിയ ഹിൽസ് എന്നിവ ഏറെക്കുറെ സമാധാനപരമായിരുന്നു. കോവിഡിന് മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ ടൂറിസം വളർച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകടമായ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കുന്നുകളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളുടെ വേരുകൊണ്ട് നദിക്കു മുകളിലുള്ള പാലങ്ങളുമുള്ള മേഘാലയ. സദാസമയം തണുപ്പുള്ള മേഘാലയ 2022 ദേശീയ ഗെയിംസിന് വേദിയൊരുക്കാനും തയാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.



മേഘാലയയിലെ വെയ്ലെയ് ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന മീൻപിടുത്ത മത്സരം. ചിത്രം: DIPTENDU DUTTA / AFP

നിരായുധനായ ചെറിഷ്ടർഫീൽഡിനെ പൊലീസ് പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കിൽ വെടിവച്ചു കൊന്നുവെന്നാണ് പ്രക്ഷോഭകാരികൾ പറയുന്നത്. എച്ച്എൻഎൽസിയുടെ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ചെറിഷ്ടർഫീൽഡ് 2018ൽ മേഘാലയ ഡപ്യൂട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻപാകെ ആയുധംവച്ച് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. താൻ കീഴടങ്ങിയതല്ലെന്നും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം വിരമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നുവാണ് ചെറിഷ്ടർഫീൽഡ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നത്. തുടർന്ന് വിശ്രമജീവിതം നയിക്കുകയായിരുന്ന അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ആറു മാസമായി വീണ്ടും വിധ്വംസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആസൂത്രകനായി മാറിയെന്നാണ് പൊലീസ് ആരോപിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മൂന്നു നാൾ മുൻപ് നടന്ന ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിന്റെ ആസൂത്രകൻ ചെറിഷ്ടർഫീൽഡ് ആണെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.



കലാപങ്ങളുടെ ഭൂമി



നാഗാലാൻഡ്, അസമിന്റെ ചില മേഖലകൾ, മണിപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിഘടന-തീവ്രവാദസംഘടനകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ദുർബലരായിരുന്നു മേഘാലയയിലെ തീവ്രസംഘടനകൾ. ഖാസി, ഗാരോ, ജയന്തിയ ഗോത്ര അഭിമാനസംരക്ഷണത്തിനായി ഒരു വിഭാഗം ആയുധമെടുത്തപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഗോത്ര മേഖലകളെ സ്വതന്ത്രരാജ്യമാക്കാൻ മറ്റൊരു സംഘവും ആയുധമെടുത്തു. ചെറിഷ്ടർഫീൽഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ബംഗ്ലദേശിലെ ക്യാംപുകളിലായിരുന്നു അധികകാലവും. അതിർത്തിവേലികളില്ലാത്ത ഇന്ത്യാ-ബംഗ്ലദേശ് അതിർത്തി മുറിച്ചുകടന്ന് പൊലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കൊലപ്പെടുത്തൽ, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ തകർക്കൽ, പൊതുയിടങ്ങളിലെ ബോംബ് സ്ഫോടനം എന്നിവയായിരുന്നു ഇവരുടെ രീതികൾ.



‘പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ അധിനിവേശം’ തടയുന്നതിനായിട്ടാണ് മേഘാലയിൽ തീവ്രവാദസംഘടകൾ രൂപംകൊള്ളുന്നത്. സംസ്ഥാന ജനസംഖ്യയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗവും ക്രിസ്ത്യൻ മതവിശ്വാസികളാണെങ്കിലും ഗോത്ര പാരമ്പര്യത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരാണ് ഇവിടെയുള്ളവർ. 1980കളുടെ മധ്യത്തിലാണ് തീവ്രവാദസംഘടനകൾ മേഘാലയയിൽ ശക്തമായത്. എച്ച്എഎൽസി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപംകൊണ്ട സായുധ സംഘടനയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലപ്പെട്ട ചെറിഷ്ടർഫീൽഡ് ഇതിന്റെ സഹസ്ഥാപകനായിരുന്നു. ഖാസി, ജയന്തിയ ഗോത്രങ്ങളെയാണ് ഹൈന്യൂട്രെപ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഗാരോ കുന്നുകളിലുള്ളവരാണ് അചിക്. ഈ സംഘടന പിന്നീട് പിളരുകയും ഖാസി, ജയന്തിയ ഗോത്രങ്ങൾക്കായി എച്ച്എൻഎൽസി രൂപംകൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഗാരോ ഗോത്രങ്ങൾക്കായി അചിക് നാഷണൽ വൊളണ്ടിയേഴ്‌സ് കൗൺസിലും രൂപംകൊണ്ടു.



പുതുതായി രൂപംകൊണ്ട തീവ്രസംഘടനകൾ ആയുധമെടുത്തെങ്കിലും ഇവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിന്നു വേർപ്പെട്ട് സ്വതന്ത്രരാജ്യം വേണമെന്നായിരുന്നു ചെറിഷ്ടർഫീൽഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘടനയുടെ ആവശ്യം. ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറെ വ്യത്യസ്തതകളുള്ള ഖാസി ഗോത്ര വർഗക്കാർ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് അവരുടെ അവകാശവാദം. ജയന്തിയ ഹിൽസിലുള്ളവർ പ്രത്യേക ജയന്തിയ രാജ്യത്തിനായി വാദിച്ചു. എന്നാൽ ഗാരോ കുന്നുകളിലുള്ളവർക്ക് അവസാനഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം മതിയായിരുന്നു.



കീഴടങ്ങുന്ന വിഘടനവാദികൾ



അസമിലെ യുണൈറ്റഡ് ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അസോം (ഉൾഫ), നാഗാലാൻഡിലെ നാഷണൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് നാഗാലാൻഡ് -ഖപ്ലാങ് (എൻഎസ്‌സി എൻ-കെ) തുടങ്ങിയ വിഘടന സംഘടനകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ദുർബലരായിരുന്നു മേഘാലയിലെ കലാപകാരികൾ. 1971ൽ അസമിൽനിന്നു വിഭജിച്ചു മേഘാലയ രൂപീകരിച്ചു. അവിഭക്ത അസമിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന ഷില്ലോങ് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടും പക്ഷേ മേഘാലയയിലെ ഗോത്ര വർഗക്കാർ തൃപ്തരായിരുന്നില്ല.



മേഘാലയയിലെ ഭീകരസംഘടനകൾക്കു പുറമെ അസമിലെ ഏതാനും ഭീകരസംഘടനകളും സംസ്ഥാന വിഭജനാന്തരം മേഘാലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഉൾഫ, നാഷണൽ ഡമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ബോഡോലാൻഡ് (എൻഡിഎഫ് ബി)തുടങ്ങിയ സംഘടകൾ മേഘാലയയിലും ബംഗ്ലദേശിലുമായി രഹസ്യ സായുധ ക്യാംപുകൾ നടത്തി. യഥാർഥത്തിൽ ഈ സംഘടനകളായിരുന്നു മേഘാലയയിലെ വിഘടന സംഘടനകളുടെ ശക്തി. ഉൾഫയും എൻഡിഎഫ്‌ബിയും ഇന്ത്യയ്ക്കു മുൻപാകെ കീഴടങ്ങിയതോടെ ഗാരോ കുന്നുകളിലും മറ്റുമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന മേഘാലയിലെ തീവ്രസംഘടനകളുടെ ശക്തി ചോർന്നു.



അപ്പോഴും പൊലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കൊലപ്പെടുത്തി ഭീകരസംഘടകൾ ഭീതി വളർത്തി. 2002ൽ ആറു പൊലീസുകാരെ സ്ഫോനത്തിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയ മേഘാലയയിലെ തീവ്രസംഘടനകൾ 2015ൽ നാലു പൊലീസുകാരെ ഗാരോ ഹിൽസിൽ കൊലപ്പെടുത്തി. മറ്റു വിഘടനസംഘടനകളുമായി താരത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അംഗബലവും ആയുധ ശേഷിയും മേഘാലയിലെ തീവ്രസംഘടനകൾക്കില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ മ്യാൻമറിൽനിന്നും മറ്റുമായി തോക്കുകളും മറ്റും ഇവർ ശേഖരിച്ചിരുന്നു.



സന്ധിസംഭാഷണത്തിനു ക്ഷണിക്കാന്‍ സ്ഫോടനം!



ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും പൊലീസും നടത്തിയ നിരന്തരമായ തീവ്രവാദ വേട്ടയിൽ പല വിഘടനസംഘടനാ നേതാക്കളും കൊല്ലപ്പെട്ടു. അനവധി പേർ കീഴടങ്ങി. തീവ്രസംഘടനകളെ നേരിടുന്നതിനായി 2015ൽ മേഘാലയ സർക്കാർ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് 10 എന്ന പേരിൽ കൗണ്ടർ ഇൻസർജൻസി ബറ്റാലിയൻ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. കാടുകളിലും മലകളിലും റെയ്ഡ് നടത്തി അനവധി ഭീകര ക്യാംപുകൾ തകർത്തത് പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച ഈ സ്പെഷൽ ബറ്റാലിയനായിരുന്നു.



മേഘാലയയിൽ ആയുധങ്ങൾ വച്ച് കീഴടങ്ങുന്നവരോടു മാത്രമാണ് സർക്കാർ സന്ധിസംഭാഷണം നടത്തിയിരുന്നത്. പല സംഘടനകൾക്കും ഇത് സ്വീകാര്യമല്ലായിരുന്നു. സർക്കാർ സന്ധിസംഭാഷണത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നതിനു മാത്രമായി ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളും മറ്റും നടത്തുന്ന തീവ്രസംഘടനകളുണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്രീയനിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എച്ച്എൻഎൽസിയുടെ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ജന.സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ചെറിഷ്ടർഫീൽഡ് ഏതാനും വർഷം തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്നു മാറിനിന്ന് കഴിഞ്ഞ ആറു മാസമായി പോരാട്ടത്തിന് അരങ്ങൊരുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് മേഘാലയ പൊലീസ് പറയുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങൾക്കു മുൻപായി നടന്ന രണ്ടു സ്ഫോടനങ്ങളുടെ പിന്നിലും ചെറിഷ്ടൽഫീൽഡ് ആയിരുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസ് ഭാഷ്യം.



ചെറിഷ്ടർഫീൽഡിന്റെ മരണ ശേഷം?



കീഴടങ്ങിയ ഭീകരൻ മാത്രമായിരുന്ന ചെറിഷ്ടർഫീൽഡ് മരണത്തോടെ താരമായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഷില്ലോങ്ങിലും മറ്റും കണ്ടത്. ഭീകരതയെ എതിർക്കുന്നവർ പോലും പൊലീസ് നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിനെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്നു. നൂറു കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഞായറാഴ്ച ചെറിഷ്ടർഫീൽഡിന്റെ സംസ്കാരചടങ്ങുകൾക്കു ശേഷം വിലാപ യാത്ര നടത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രത്തിനു മുൻപിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചുവച്ച് പ്രാർഥന നടന്നു. പ്രതിഷേധപ്രകടനം നടത്തിയവർ സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും ചെയ്തു.



ചെറിഷ്ടർഫീൽഡ് താങ്ക്യു. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: ട്വിറ്റർ

ഭീകരസംഘടനകളോടുള്ള യോജിപ്പ് അല്ല, മേഘാലയയിൽ കൊടികുത്തി വാഴുന്ന അഴിമതിയോടുള്ള പ്രതിഷേധം കൂടിയാണ് ജനങ്ങളുടേതെന്ന് മേഘാലയക്കാർതന്നെ പറയുന്നു. കോവിഡ് നിയന്ത്രങ്ങൾ മൂലം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് മേഘാലയവാസികൾ. മാസങ്ങളായി സംസ്ഥാന അതിർത്തി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡിന്റെ ആദ്യതരംഗം അവസാനിച്ച ശേഷം ഏതാനും മാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് വിനോദസഞ്ചാരികളെയും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവരെയും മേഘാലയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. വിനോദസഞ്ചാരത്തെ ആശ്രയിച്ചു ജീവിച്ച ആയിരങ്ങൾ കൊടും ദുരിതത്തിലാണ്. സർക്കാറോ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ മേഘാലയിലെ സാമ്പത്തികദുരന്തം അറിയുന്നില്ലെന്നാണ് സാധാരണക്കാരുടെ പരാതി.



മേഘാലയ സാധാരണസ്ഥിതിയിലേക്ക്...



മേഘാലയ ഗവർണറുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തിനു നേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആക്രമണം നടന്നെങ്കിലും മേഘാലയയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സർക്കാർ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കർഫ്യൂ പിൻവലിച്ചു. നാലു ജില്ലകളിലെ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം ഉടൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്കായി മത-രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സമാധാന സമിതി രൂപീകരിക്കുകയും ചെറിഷ്ടർഫീൽഡിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷനെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.



English Summary: How a Former Militant Chesterfield Thangkhiew's Death Triggered A Crisis in Meghalaya?