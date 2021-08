കാബൂളിൽ വ്യോമസേന വിമാനം സജ്ജം; കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത് 1500ലധികം ഇന്ത്യക്കാർ

കാബൂൾ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നു. കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യോമസേന വിമാനം സർവീസ് അനുമതിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അനുമതി ലഭിച്ചാൽ സർവീസ് നടത്താനായി രണ്ട് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങൾ ഡൽഹിയിലും തയാറാണ്.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് അമേരിക്കയുമായി ചർച്ച തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ മന്ത്രിസഭയുടെ സുരക്ഷാ കാര്യ കാബിനറ്റ് സമിതി ചേർന്ന് സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി. ഇന്ത്യൻ പൗരൻമാരുടെ സുരക്ഷയാണ് പ്രധാനമെന്നും ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടിക്കാവശ്യമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതായും വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ പ്രതികരിച്ചു. 300 മലയാളികള്‍ അടക്കം 1,650ല്‍ അധികം ഇന്ത്യക്കാരാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ കുടുങിക്കിടക്കുന്നത്. ഇതുവരെ 180 ഇന്ത്യക്കാരെ അഫ്ഗാനിൽനിന്ന് എത്തിച്ചതായാണ് വിവരം.



English Summary: IAF aircraft awaits clearance to evacuate more Indians stranded in Afghanistan