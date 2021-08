‘മയിൽ ഇടിച്ചും’ മരണം; കേരളത്തിന് അപകട സൂചനയോ ഇവയുടെ വരവ്? ആശങ്കയെന്ത്?

കോഴിക്കോട്∙ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂരിൽ നവ ദമ്പതികൾക്ക് അപകടം സംഭവിക്കാൻ കാരണമായത് ഒരു മയിലാണ്. മയിലിനെ ഇടിച്ചതോടെ ഇരുചക്ര വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ടു മറിഞ്ഞു. നവവരൻ അപകടസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. ഭാര്യ പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അപകടത്തിൽ മയിലും ചത്തു.

സമീപത്തെ പാടത്തുനിന്നു മയിൽ താഴ്ന്നു പറന്നതാണ് അപകടത്തിനിടയാക്കിയത്. മയിലുകൾ കാരണം അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് കേരളത്തിൽ അപൂർവമാണെങ്കിലും ഈ പക്ഷിയുടെ സാന്നിധ്യം സംസ്ഥാനത്ത് മുൻപില്ലാത്ത വിധം വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സർവേയിൽ ‘കാണാതിരുന്ന’ മയിൽ

മധ്യ കേരളത്തിലാണ് ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ. മുൻപില്ലാത്ത വിധം മയിലുകള്‍ കൂട്ടമായി എത്തുന്നതും ഇവയുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർധിക്കുന്നതും കേരളം വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിലേക്കു മാറുന്നതിന്റെ സൂചന നൽകുന്നതായി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലുമാണ് നേരത്തേ മയിലുകൾ (Pavo cristatus) കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വിഖ്യാത പക്ഷി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സാലിം അലി 1933ൽ നടത്തിയ പക്ഷികളുടെ കണക്കെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ മയിലുകളെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല. സര്‍വേയിൽ ഉൾപ്പെട്ട 19 ഇടത്തും മയിലുകളുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് 1963ലാണ് തൃശൂരിലെ പീച്ചി പ്രദേശത്ത് ആദ്യമായി മയിലിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്.



സാലിം അലി സർവേ നടത്തിയ അതേ സ്ഥലങ്ങളിൽ 75 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ 10 ഇടങ്ങളിൽ മയിലുകളെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു! പിന്നീടുള്ള സർവേകളിൽ എല്ലാം മയിലിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടി വരുന്നതായും കണ്ടെത്തി. പാലക്കാട്, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ഇത് വർധിച്ചു. ഒരു പക്ഷിയോ ജീവിയോ പുതിയ ഇടത്തിലേക്ക് ആവാസം മാറ്റുന്നത് അവയുടെ നിലനിൽപിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ആ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.



മാറുകയാണോ കാലാവസ്ഥ?



വരണ്ട ഭൂമിയാണ് മയിലുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അതായത്, വരണ്ട കാലാവസ്ഥയുള്ള സമയത്ത് 75 മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ഇവയ്ക്കു താൽപര്യം. വർഷത്തിൽ 1500 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളും. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ 3000 മില്ലിമീറ്ററിനു മുകളിലാണ് പ്രതിവർഷം ലഭിക്കുന്ന ശരാശരി മഴയുടെ അളവ്. കേരളം കൂടുതൽ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിലേക്കു മാറുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് മയിലുകളുടെ സാന്നിധ്യമെന്നും സംശയിക്കാനും ഇതാണു കാരണം.



പ്രത്യേകതരം ചില പക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യം കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ കൃത്യമായ സൂചന ഗവേഷകർക്കു നൽകാറുണ്ട്. അവ കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിനോട് അത്രയേറെ ‘സെൻസിറ്റിവ്’ ആയി പ്രതികരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണത്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ പക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യവും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും തമ്മില്‍ ബന്ധം കണ്ടെത്തുന്ന അധികം പഠനങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല.



കഴിഞ്ഞ വർഷം ‘എക്കളോജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്’ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിൽ മയിലുകളുടെ സാന്നിധ്യം കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നതായി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേരളത്തിൽ 19.15% പ്രദേശത്ത് നിലവിൽ മയിലുകൾക്കു ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമാണ്. തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കാസർകോട് ജില്ലകളിലാണ് ഈ മേഖലകളിലേറെയും. എന്നാൽ 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും മയിലുകളുടെ എണ്ണം വ്യാപകമാകുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ വ്യാപ്തി 41.44% മുതൽ 55.33% വരെയായി ഉയരാമെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.



എന്തുകൊണ്ട് എണ്ണം കൂടുന്നു?



കേരളത്തിലെ തെക്കുകിഴക്കന്‍, വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിലായിരിക്കും ഭാവിയിൽ മയിലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുക. കേരളത്തിന്റെ മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയിലേക്കു കൃത്യമായി വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ബയോ ഇൻഡിക്കേറ്ററായിരിക്കും മയിലുകളുടെ സാന്നിധ്യമെന്നും പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം 2070 ആകുമ്പോഴേക്കും മയിലുകളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള മേഖല 22 മുതൽ 32% വരെയായി കുറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ‘പാറ്റേണ്‍’ രൂപപ്പെടുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു കൂടുതൽ പഠനം വേണമെന്നും ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.



പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ തെക്കൻ മേഖലയിൽ തുറസ്സായ പ്രദേശങ്ങൾ ധാരാളമായി രൂപപ്പെടുന്നതായിരിക്കും മയിലുകളുടെ എണ്ണം കൂടാൻ കാരണമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. താരതമ്യേന വരണ്ട മേഖലയുമാണവ. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ തുറസ്സായ പ്രദേശങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം നേരത്തേ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. കേരളത്തിലെ വയലുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ എത്തി തീറ്റ തേടുന്ന രീതിയും മയിലുകൾക്കുണ്ട്. അതും അവയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമായി കേരളത്തെ മാറ്റുന്നു. തൃശൂരിലെ വാഹനാപകടമുണ്ടായതും വയലിൽനിന്നു പറന്നെത്തിയ മയിൽ കാരണമാണ്.



പാലക്കാട്, വയനാട്, തൃശൂർ, കാസർകോട്, ഇടുക്കിയിലെ ചിന്നാർ വനമേഖല, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തെന്മല വനമേഖല എന്നിവിടങ്ങളിലാണു മയിലുകളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലെന്ന് പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഭൂപ്രകൃതി ഇതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മയിലുകൾ വരുന്നതു നല്ല കാര്യമായി കാണേണ്ടതില്ലെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ കണ്ടു വരുന്നതും വംശനാശ ഭീഷണിയുള്ളതുമായ പല ഉരഗങ്ങൾക്കും ഇവ ഭീഷണിയാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം കേരളത്തിൽ കുറുക്കന്മാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതിനാലാണ് മയിലുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയതെന്നും വാദമുണ്ട്. മയിലുകളുടെ മുട്ടകള്‍ ഭക്ഷിക്കുന്ന പാമ്പുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതും കാരണമായി പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച പഠനമൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല.

മയിലുകളെ കൊന്നാൽ എന്തു സംഭവിക്കും?

1963 മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയാണ് മയില്‍. വംശനാശത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ‘കുറഞ്ഞ ആശങ്ക’യുള്ള വിഭാഗത്തിലാണ് ഇവയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ മയിലുകളുടെ എണ്ണം സ്ഥിരതയാർന്നതാണെന്നും കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ മയിൽപ്പീലിക്കായും വ്യാജ ഔഷധക്കൂട്ടുകൾക്കായും ഇവയെ വ്യാപകമായി കൊന്നൊടുക്കുന്നുവെന്നു പരാതിയുണ്ട്. മയിലെണ്ണ സന്ധിവേദനയ്ക്കുൾപ്പെടെ ഫലപ്രദമാണെന്നാണു പ്രചാരണം. ഇതിനു വേണ്ടി മയിലിന്റെ കൊഴുപ്പു ശേഖരിക്കുന്നതിനാണ് അവയെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത്.



വിളകൾ തിന്നുന്നതിൽനിന്നു മയിലുകളെ തടയാൻ ധാന്യങ്ങളിൽ വിഷംവയ്ക്കുന്ന രീതിയും തമിഴ്‍‌നാട്ടിൽ പലയിടത്തുമുണ്ട്. എന്നാൽ 1972ലെ ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ്‌ലൈഫ് (പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ) ആക്ട് പ്രകാരം മയിൽ സംരക്ഷിത പക്ഷിയാണ്. മയിലിനെ കൊന്നാലോ വേട്ടയാടിയാലോ സെക്‌ഷൻ 51 (1–എ) പ്രകാരം ഏഴു വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാം. 50,000 രൂപ വരെ പിഴ ശിക്ഷയും മയിൽവേട്ടക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നു.



