പിഎച്ച്ഡി സ്വന്തമാക്കി, ഇനി ഡോ. ചിന്താ ജെറോം; ലോകത്തെ യുവതയ്ക്ക് സമർപ്പണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇംഗ്ലിഷ് സാഹിത്യത്തിൽ പിഎച്ച്ഡി സ്വന്തമാക്കി യുവജന കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ ചിന്താ ജെറോം. ‘നവലിബറൽ കാലഘട്ടത്തിലെ മലയാള കച്ചവട സിനിമയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം’ എന്ന വിഷയത്തിൽ കേരള സർവകലാശാലയിൽനിന്നാണു ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയത്. കേരള സർവകലാശാല പ്രൊ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. പി.പി.അജയകുമാറിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണു ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയത്.

കൊല്ലം ഫാത്തിമ മാതാ നാഷനൽ കോളജിൽനിന്നും ഇംഗ്ലിഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും, കൊല്ലം കർമല റാണി ട്രെയിനിങ് കോളജിൽനിന്നും ബിഎഡും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണു ഗവേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ‘ചുംബനം, സമരം, ഇടതുപക്ഷം’, ‘ചങ്കിലെ ചൈന’, ‘അതിശയപ്പത്ത്’ എന്നീ കൃതികളുടെ രചയിതാവാണ്.



ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായ ചിന്ത, കൊല്ലം ചിന്താ ലാൻഡിൽ അധ്യാപക ദമ്പതികളായ സി.ജെറോമിന്റെയും എസ്തർ ജെറോമിന്റെയും മകളാണ്. അനീതിക്കെതിരെയും അസമത്വത്തിനെതിരെയും നിലയ്ക്കാത്ത പോരാട്ടം തുടരുന്ന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യുവത്വത്തിനാണു ഗവേഷണപ്രബന്ധം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു ചിന്താ ജെറോം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.



