നിങ്ങളുടെ വാർഡിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൗൺ ഉണ്ടോ? ഐപിആർ പട്ടിക ഇതാ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ജനസംഖ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രതിവാര രോഗനിര‍ക്ക് (ഐ‍പിആർ) പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് 74 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 414 വാർഡുകളിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തി. ഐപി‍ആർ 8നു മുകളിലുള്ള വാർഡുകളിലാണ് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൗൺ.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, 87 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലായി 634 വാര്‍ഡുകളിലായിരുന്നു കർശന നിയന്ത്രണം. ഐ‍പിആർ പട്ടികയിൽ ഇതുവരെ ഇടംപിടിക്കാ‍തിരുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ 27 വാർഡുകളിലാണ് ഇത്തവണ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഐപി‍ആർ 8നു മുകളിലായ ജില്ല, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേര്, വാർഡ്

