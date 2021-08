താലിബാനുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം എങ്ങിനെ?; തുടക്കം മാത്രമെന്ന് ജയ്ശങ്കര്‍

ന്യൂഡൽഹി∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഇന്ത്യ. നിലവിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തുന്നതിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണനയെന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ ന്യൂയോർക്കിൽ പറഞ്ഞു. ഏതു തരത്തിലുള്ള ബന്ധമായിരിക്കും ഇന്ത്യയ്ക്കു താലിബാനുമായി എന്ന ചോദ്യത്തിന് നേരിട്ടു പ്രതികരിക്കാൻ മന്ത്രി തയാറായില്ല. നിലവില്‍ ഞങ്ങൾ കാബൂളിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്.

താലിബാനും അവരുടെ പ്രതിനിധികളും കാബൂളിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അവിടം മുതലാണ് അതു പരിഗണിക്കേണ്ടത്– കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങളുമായുള്ള ചരിത്രപരമായ ബന്ധം തുടരും. അത് അനുസരിച്ചായിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിലെ ഞങ്ങളുടെ സമീപനം. ഇപ്പോൾ തുടക്കം മാത്രമാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ നൽകുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. യുഎൻ സുരക്ഷാ സമിതി യോഗത്തിനു ശേഷമാണു കേന്ദ്രമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദു, സിഖ് വിഭാഗക്കാരെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളുമെന്നുമാണു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. ചൊവ്വാഴ്ച കാബൂളിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചിരുന്നു.

English Summary: "Early Days": S Jaishankar, Asked How India Will Deal With Taliban