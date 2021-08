സ്വാതന്ത്ര്യദിന റാലിക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്ത് താലിബാൻ; നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു?

കാബൂൾ ∙ ജനരോഷം വ്യാപിക്കുകയും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഫ്ഗാൻ പതാക ഉയർത്തുകയും ചെയ്തതോടെ ജനക്കൂട്ടത്തിനു നേരെ വെടിയുതിർത്ത് താലിബാൻ. 102-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന റാലിക്കെതിരെയുണ്ടായ വെട‌ിവയ്പിൽ നിരവധി പേർ മരിച്ചെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. അഫ്ഗാൻ പതാകയുമായി വ്യാഴാഴ്ച പ്രതിഷേധക്കാർ രാജ്യത്തെ പല നഗരങ്ങളിലും തെരുവിലിറങ്ങിയിരുന്നു.

1919ൽ ബ്രിട്ടിഷ് നിയന്ത്രണത്തിൽനിന്ന് അഫ്ഗാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ദിനത്തിന്റെ ഓർമ പുതുക്കിയാണ് ആളുകൾ തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയത്. എന്നാൽ, താലിബാൻ രാജ്യനിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഫലത്തിൽ അവർക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം കൂടിയായി മാറി റാലികൾ. താലിബാന്റെ പതാകയ്ക്കു പകരം അഫ്ഗാന്റെ ദേശീയ പതാകയാണ് റോഡിൽ ഇറങ്ങിയവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്.



‘നമ്മുടെ പതാക, നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം’ എന്നു മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പുരുഷന്മാരും ചില സ്ത്രീകളും പതാകകൾ വീശി കാബൂളിൽ നടക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീ തോളിൽ പതാക ചുറ്റി നടക്കുന്നതായി കാണാമെന്നു വാർത്താ ഏജൻസി റോയിട്ടേഴ്‍സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ‘ദൈവം മഹാനാണ്’ എന്നും ചിലർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. റാലിയെ കുറിച്ചോ വെടിവയ്പിനെ പറ്റിയോ താലിബാന്റെ പ്രതികരണം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.



ഫയൽ ചിത്രം

സമാധാനമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പഴയ ശത്രുക്കളോടു പ്രതികാരം ചെയ്യില്ല, മത നിയമത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽനിന്നു സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെ മാനിക്കും എന്നെല്ലാം പ്രഖ്യാപിച്ചു ലോകത്തിനു മുന്നിൽ താലിബാൻ ‘പുതിയ മുഖം’ അവതരിപ്പിച്ചു വരവേയൊണു സ്വാതന്ത്ര്യദിന റാലിയും വെടിവയ്പുമുണ്ടായത്. കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയായ കുനാറിന്റെ തലസ്ഥാനമായ അസദാബാദിൽ, ഒരു റാലിക്കിടെ നിരവധി ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നു ദൃക്സാക്ഷി മുഹമ്മദ് സലിം പറഞ്ഞു.



എന്നാൽ താലിബാൻ വെടിവയ്പാണോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമാണോ ഉണ്ടായതെന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. റാലിക്കുനേരെ താലിബാൻ വെടിവച്ചെന്നും തുടർന്നുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നുമാണു ചില റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ജലാലാബാദ് നഗരത്തിലും പക്തിയ പ്രവിശ്യയിലും പ്രതിഷേധക്കാർ തെരുവിലിറങ്ങി. ബുധനാഴ്ച, ജലാലാബാദിൽ പതാക ഉയർത്തിയ പ്രതിഷേധക്കാർക്കു നേരെ താലിബാൻ നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ മൂന്നു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു.



English Summary: Many Dead After Taliban Firing, Stampede At Afghan Independence Day Rally