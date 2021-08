ആവശ്യമെങ്കിൽ സൈന്യം തുടരും; മുഴുവൻ പൗരൻമാരേയും ഒഴിപ്പിക്കും: ബൈഡൻ

ന്യൂയോർക്ക്∙ മുഴുവൻ അമേരിക്കൻ പൗരൻമാരേയും ഒഴിപ്പിക്കുന്നതുവരെ സൈന്യം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ തുടരുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. എല്ലാ അമേരിക്കക്കാരേയും ഒഴിപ്പിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്‌. ഓഗസ്റ്റ് 31ന് മുൻപായി സൈനികരെ പൂർണമായി പിൻവലിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് 31ന് ശേഷവും സൈന്യം അഫ്ഗാനിൽ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 15,000 അമേരിക്കക്കാർ അഫ്ഗാനിൽ തുടരുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. അഫ്ഗാനില്‍ കുടുങ്ങിയ അമേരിക്കന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്ക് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കും.



സൈനികപിന്മാറ്റം നടത്തുന്നതിനെതിരെ ജോ ബൈഡന് നിരവധി വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. യുഎസിലെ നിയമവിദഗ്ധരും സൈനികപിന്മാറ്റം നീട്ടണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സൈനിക പിൻമാറ്റം വൈകിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് ബൈഡൻ അറിയിച്ചത്.

