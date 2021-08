ന്യൂഡൽഹി∙ കശ്മീർ വിഷയം ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരകാര്യവും ഉഭയകക്ഷിപരവുമാണെന്ന ഏറ്റവും പുതിയ താലിബാൻ നിലപാട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് എത്രത്തോളം മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാനാവും? ആഴ്ചകൾ നീണ്ട രക്തരൂഷിത യുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ അനായാസം കാബൂൾ പിടിച്ചടക്കിയ താലിബാൻ ഭീകരർ തങ്ങളുടെ കടുത്ത മതമൗലിക നിലപാടുകൾ മാറ്റുന്നതായാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞതെങ്കിലും അതു വിശ്വസിക്കാനാവുമോ എന്നത് കാലം തെളിയിക്കേണ്ടതാണ്.



സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും ചെയ്യാമെന്നും വിദേശരാജ്യങ്ങളുമായി സംഘർഷത്തിനില്ലെന്നുമാണ് താലിബാൻ പറഞ്ഞത്. അക്കൂട്ടത്തിലാണ് കശ്മീർ വിഷയം ആഭ്യന്തര കാര്യമാണെന്നും ഉഭയകക്ഷി വിഷയവുമാണെന്നും വക്താവ് പരാമർശിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

താലിബാൻ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നം



കശ്മീർ താലിബാന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഇല്ലെന്നായിരുന്നു ഏജൻസി റിപ്പോർട്ടുകളെങ്കിലും അത് പൂർണമായും വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ അധികൃതർ പറയുന്നു. താലിബാൻ അഫ്ഗാൻ കയ്യടക്കിയതോടെ ലഷ്കർ ഇ ത്വയ്ബ, ലഷ്കർ–ഇ ഝാൻവി എന്നീ ഭീകര സംഘടനകളുടെ സാന്നിധ്യവും അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. ചില ചെക്ക്‌പോസ്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇവരാണ്. കശ്മീരിൽ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ കുപ്രസിദ്ധരാണ് ലഷ്കർ ഇ ത്വയ്ബ. പാക്കിസ്ഥാൻ പിന്തുണയുള്ള ഭീകരർക്കും പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വളമേകുമെന്നതാണ് ആശങ്ക.



താലിബാനെതിരെയുള്ള അഫ്ഗാൻ സൈന്യത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സുരക്ഷാ സേനാംഗം പഞ്ച്‌ഷിർ പ്രവിശ്യയിൽ. ചിത്രം: Ahmad SAHEL ARMAN / AFP

താലിബാൻ പിടിമുറുക്കിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ ലഹോർ ഫോർട്ട് കോംപ്ലക്സിലുണ്ടായിരുന്ന മഹാരാജാ രഞ്ജിത് സിങിന്റെ പ്രതിമ തീവ്രനിലപാടുള്ള പാക്ക് സംഘടന തെഹ്‌രികെ ലബ്ബൈക് പാക്കിസ്ഥാൻ തച്ചുടച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യ ഇതിന്മേല്‍ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അഫ്ഗാൻ താലിബാന്റെ കൈകളിലായതോടെ കശ്മീരിൽ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽക്കൂടി ഭീകരതയുടെ വിളനിലമായി അഫ്ഗാൻ മാറുമോ എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം ആശങ്കയല്ലെങ്കിലും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ ആയിരിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.



ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും താലിബാനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സംഘടനകൾ മേഖലയിലുണ്ട്. കശ്മീരിൽ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന പല ഗ്രൂപ്പുകളും അഫ്ഗാനിൽ ക്യാംപുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാന്റെ പിന്തുണ കൂടിയാകുമ്പോൾ ഭീകരർക്ക് കൂടുതൽ ആയുധങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ലഭിക്കാനിടയുണ്ടെന്ന് ആശങ്കയുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് അമേരിക്ക പിന്മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾത്തന്നെ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വ്യോമാക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കരുതെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാനൊപ്പം ചൈനയും താലിബാനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തികളിൽ വീണ്ടും സംഘർഷ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുമോ എന്നതും ഇന്ത്യ ഗൗരവമായി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ ഇതും ചർച്ചയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.



താലിബാനോടുള്ള ഇന്ത്യൻ നയം മാറുമോ?



താലിബാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ വളർത്തുന്ന ഭീകര സംഘടനയാണെന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഗുണകരമാകില്ലെന്നുമാണ് നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ നിലപാട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സുസ്ഥിരവും സമാധാനപരവുമായ ഭരണമുറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒടുവിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അമേരിക്ക താലിബാന്റെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കി പിന്മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഫ്ഗാനിൽ സമാധാനകാംക്ഷികളായ ഭരണകൂടം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യവുമാണ്.



സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശ്രീനഗറിലെ ഹരി പർഭാത് കോട്ടയിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക പാറുന്നു. ചിത്രം: Abid Bhat / AFP

താലിബാനും നിലവിലെ അഫ്ഗാൻ ഭരണകൂടവും ഒരു മേശയ്ക്കു ചുറ്റുമിരുന്ന് മുന്നോട്ടുള്ള വഴികൾ തീരുമാനിക്കണമെന്നായിരുന്നു ന്യൂഡൽഹിൽ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി നൽകിയ സൂചന. ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ പറഞ്ഞത്, അവിടെ സുസ്ഥിര വികസനം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഭരണകൂടം വേണമെന്നും ആ രാജ്യം ഭീകരവാദത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാകരുതെന്നും അഭയാർഥികളുടെ ഉറവിടമാകരുതെന്നുമാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സുസ്ഥിര ഭരണം ഉറപ്പാക്കാൻ യുഎസും ഇന്ത്യയും സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ജയശങ്കറുമായി നടത്തിയ സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ബ്ലിങ്കൻ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു.



താലിബാനും അഫ്ഗാൻ നേതൃത്വവും ചർച്ച നടത്തുന്നതിലൂടെയേ അവിടെ ശാശ്വത സമാധാനമുണ്ടാകൂ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഭാവി നിർണയിക്കേണ്ടത് അവർ തന്നെയാണ്. പട്ടാള ഇടപെടലുകൾക്ക് പരിധിയുണ്ട്. അഫ്ഗാനിൽ സമാധാനമുണ്ടാവേണ്ടത് മേഖലയുടെയും ലോകത്തിന്റെയും സുസ്ഥിര മുന്നേറ്റത്തിന് ആവശ്യമാണെന്നും അതിന് ഇന്ത്യയും യുഎസും പ്രതിജ്ഞാ ബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



താലിബാനുമായി ചർച്ച?



ഇന്ത്യയും യുഎസുമാണ് 21–ാം നൂറ്റാണ്ടും അതിനപ്പുറവും എങ്ങനെ വേണമെന്നു രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മുഖ്യപങ്കുവഹിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ. മേഖലയിൽ സമാധാന പുനഃസ്ഥാപനത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കുമുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് യുഎസ് മുഖ്യപരിഗണന നൽകുന്നുവെന്നും ബ്ലിങ്കൻ പറഞ്ഞു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ഇന്ത്യൻ അധികൃതരും താലിബാനും തമ്മിൽ ദോഹയിൽ ചർച്ച നടന്നതായി അഭ്യൂഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമായ മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതേ സമയം എസ്. ജയശങ്കർ താലിബാനുമായി ചർച്ച നടത്തിയെന്ന വാർത്ത നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.



എസ്. ജയശങ്കർ.

അതിനു ശേഷം ദുഷാൻബെയിൽ ജയശങ്കർ താലിബാനെ പേരെടുത്തു പറയാതെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയും ഇതു സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുമായും ഇന്ത്യ ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ പറയാനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നുമായിരുന്നു വിദേശകാര്യ വക്താവ് പറഞ്ഞത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കാളിത്തവും യുഎസ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. റഷ്യ മുൻകയ്യെടുത്തു നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളിൽ ചൈനയ്ക്കും പാക്കിസ്ഥാനുമാണ് മുൻതൂക്കമെന്നതാണ് അതിനു മുഖ്യകാരണം.



ചൈനയ്ക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും അതുവഴി മേഖലയിലും ആധിപത്യമുണ്ടാകുന്നത് ഇന്ത്യയും യുഎസും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പാക്കിസ്ഥാനിലൂടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെത്തുന്ന ബൃഹദ് റോഡ് പദ്ധതി ചൈനയ്ക്കുണ്ട്. റഷ്യയ്ക്കും ഈ പദ്ധതിയിൽ താൽപര്യമുണ്ട്. ഈ റോഡ് വരുന്നത് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യക്ക് വാണിജ്യപരമായും സൈനിക പരമായും വലിയ തിരിച്ചടി ഭാവിയിൽ നൽകുമെന്നാണ് ന്യൂഡൽഹി കരുതുന്നത്. അതൊഴിവാക്കാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ചൈനയ്ക്ക് ഇടപെടാനാവാത്ത ഭരണകൂടമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യം. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് എത്രത്തോളം സാധ്യമാകുമെന്നത് താലിബാൻ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയ നിലപാടുകളിൽത്തന്നെ നിൽക്കുമോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.



ആത്യന്തികമായി താലിബാൻ ആധിപത്യം പാക്കിസ്ഥാന് ഈ മേഖലയിൽ ചെറിയ മുൻതൂക്കം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഭീകരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ ഒരു മടിയും കാണിക്കാത്ത രാജ്യാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ. താലിബാൻ അഫ്ഗാൻ കയ്യടക്കിയപ്പോഴുള്ള അവരുടെ പ്രതികരണവും അതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചൈനകൂടി ചേരുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയുമാകും. 300 കോടി ഡോളറിന്റെ 400 പദ്ധതികൾ ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. താലിബാൻ കയ്യടക്കലിലൂടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാക്കിസ്ഥാന്റെ സാമന്തരാജ്യമായി മാറുന്ന അവസ്ഥ ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ താലിബാനോടുള്ള കടുത്ത നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുത്തി അവരുമായി ചർച്ചകൾക്ക് തയാറാകുമോ എന്നതാണ് പ്രസക്തമായ ചോദ്യം.



താലിബാൻ പറയുന്നു: ‘ജനത്തിന് എതിർപ്പില്ല’



അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പിടിച്ചടക്കിയ ആവേശത്തിലാണ് താലിബാൻ. അതേസമയംതന്നെ രാജ്യത്ത് ഉള്ളുലയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളാണ് ആവർത്തിച്ച് സംഭവിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് അധികാരം സ്ഥാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ കാബൂളിൽ താലിബാൻ അവരുടെ ആദ്യ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി. താലിബാൻ വക്താവ് ഹബീബുള്ള മുജാഹിദാണ് മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തൂ സംസാരിച്ചത്. താലിബാൻ ഭരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും, സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കുമോ, വിദേശരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ അവരുടെ നിലപാട് എന്താണ് എന്നതിലേക്ക് വെളിച്ചം നൽകുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിലെ പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങൾ...



എങ്ങനെയാവും രാജ്യത്ത് താലിബാൻ ഭരണം?



ഇസ്‌ലാമിക മൂല്യങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭരണമാണ് ഞങ്ങൾ കാഴ്‌ച വയ്ക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. രാജ്യഭരണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചരിത്രനിമിഷമാണ്. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ കൊല്ലപ്പെടുത്താതെ നമ്മൾ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ നടത്തിയ ജനദ്രോഹപരമായ സമീപനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനാണ് ഞങ്ങൾ പോരാടിയത്. ജനസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തണം. അതാണ് ആദ്യ ലക്ഷ്യം. അതിന് ശേഷം എംബസികളിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി അവിടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തും.



എല്ലാ വിദേശ രാജ്യങ്ങളോടും എംബസികളോടും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളോടും ഇതാണ് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി നിങ്ങളുടെ നാടുകളിലേക്ക് മടക്കിവിടാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാണ്. വ്യക്തമായ പദ്ധതിയോടെയാണ് കാബൂളിൽ വന്നത്. കൂടുതൽ അക്രമണത്തിലേക്ക് പോവാതെ ഭരണം പിടിച്ചടക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങി. അതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇസ്ലാമിക എമിറേറ്റിനെ ആക്ഷേപിച്ച്, വീടുകളിൽ കയറിക്കൂടി ആളുകളെ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന ദുഷ്ടശക്തികളോടാണ് ഞങ്ങളുടെ യുദ്ധം. അവരെ തുടച്ചുനീക്കാനാണ് ഈ പോരാട്ടം.



എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ‘പോരാട്ടം’?



20 വർഷമായി രാജ്യത്തെ വിദേശ കരങ്ങളിൽനിന്ന് വിമോചിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒടുവിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ദൈവത്തോട് ആദ്യമേ നന്ദി പറയുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഇനി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയും പിന്നാലെ പ്രതികാരമനോഭാവത്തോടെ പോവില്ല. ഈ അഭിമാനനിമിഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവർക്കെല്ലാം മാപ്പ് നൽകുന്നു. ഇത് അഫ്ഗാൻ ജനതയുടെ വിജയമാണ്. രാജ്യത്തെ വിദേശികളെ നമ്മൾ പുറത്താക്കി. ഇതിന് ഞങ്ങൾ രാജ്യത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.



താലിബാന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചോ?



20 വർഷത്തേതിന് മുൻപുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ അല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഞങ്ങളുടേത് ഇസ്‌ലാമിക രാജ്യമാണ്. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും അങ്ങനെത്തന്നെയായിരുന്നു. ഇനിയും അങ്ങനെത്തന്നെ തുടരും. ആ വ്യത്യാസം ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും പ്രതിഫലിക്കും. ജനങ്ങളുടെയോ പട്ടാളക്കാരുടെയോ വീടുകളിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ സംഘത്തിനു നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശം.



പുതിയ ഭരണഘടന തയാറാക്കുമോ?



പഴയ സർക്കാരും ഞങ്ങളുമായി വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ ആണുള്ളത്. സർക്കാർ രൂപമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിയമങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാം. ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.



അതിർത്തിപ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും?



എല്ലാ അതിർത്തികളും ഞങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ആയുധക്കടത്ത് ഇനി ഉണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ എല്ലാം റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളെ അതാത് സമയം അറിയിക്കുന്നതാണ്.



രാജ്യത്ത് അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുമോ?

ഈ ചോദ്യം അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രചാരകർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളോടാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. ഈ ചോദ്യം ഫെയ്‌സ്ബുക് പോലുള്ള കമ്പനികളോടും നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കവികളെയും കലാകാരേയും വധിച്ചല്ലോ? ഇത് ആക്രമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരില്ലേ?



ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞല്ലോ. അതിനു ശേഷം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചോ? മുൻപ് നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഖേദമുണ്ട്. ഇനി അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.



സർക്കാർ രൂപീകരണത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ലേ?



ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം. അവർ ചർച്ചയിലാണ്. രാജ്യം ഇപ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥയിലൂടെയാണല്ലോ കടന്നുപോകുന്നത്. അതിനെ ശരിയായ വിധം പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ശക്തമായ ഇസ്‌ലാമിക ഭരണമാണ്. ആ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പ് നൽകാൻ സാധിക്കും. സമൂഹത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഉള്ളവർക്ക് സർക്കാരിൽ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നുവരുന്നു.



സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ 'സംരക്ഷിക്കും'?



ശരീഅത്ത് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പരിരക്ഷ അവർക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തും. ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങൾക്കും രീതികൾക്കും യോജിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളോട് വിവേചനപരമായി പെരുമാറില്ല. തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. ഇതിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല.



വനിതകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തുറപ്പാണ് നൽകാൻ കഴിയുക?



ചില ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് പഠിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനുമുള്ള അനുമതി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കും. നേരത്തേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്‌ലാമിക മൂല്യങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അവർക്ക് നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. വീടുകൾ കയറിയുള്ള പരിശോധനകളും മറ്റും ഞങ്ങളവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരുപോലെ വളരുന്ന അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രമം. സ്ത്രീകളെ മാത്രമല്ല 20 കൊല്ലത്തിലേറെയായി ഇവിടെ നിന്ന സൈനികരെയും ഞങ്ങൾ മാപ്പ് നൽകി വെറുതെ വിടുകയാണ്. വിമാനത്താവളത്തിൽ പലായനം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നവരെ ഞങ്ങൾ വേട്ടയാടില്ല.



വനിതകൾക്ക് സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടത്താനായി സാധിക്കുമോ?



ഇസ്‌ലാമിക നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥകളോടെ മാധ്യമങ്ങൾക്കും മറ്റ് ഘടകങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതു സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ദയവായി സർക്കാർ പറയുന്നതു വരെ കാത്തിരിക്കൂ. ഭാവി ഭരണകൂടം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം.



എങ്ങനെയാണ് മാധ്യമങ്ങളോടുള്ള സമീപനം?



രാജ്യത്തെ പരമോന്നതമായ മൂല്യമാണ് ഇസ്‌ലാം. അതിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിനോട് ഞങ്ങൾ അനുകൂലമാണ്. സ്വകാര്യ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ തടസ്സമില്ല. എന്നാൽ ഇസ്‌ലാമിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് എതിര് നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.



ജനം നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകുമോ?

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങളുടെ സമാധാനത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇതുവരെയും പോരാടിയത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ യുദ്ധത്തിൽ ചില ജീവനുകൾ നഷ്‌ടമായി എന്നത് സത്യമാണ്. അതൊന്നും മനഃപൂർവം ചെയ്‌ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമായിരുന്നില്ല. രാജ്യത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ മാറിയത് നിങ്ങളും കണ്ടിരുന്നില്ലേ? കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പെരുകി. രാജ്യത്ത് സമാധാനം നഷ്‌ടമായി. ഇവിടെ സമാധാനവും ശാന്തിയും തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. ജനത്തിന് ഞങ്ങളോട് എതിർപ്പ് തോന്നേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല.

എങ്ങനെയാണ് വൈദേശിക ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുക?



യുഎസ് ഉൾപ്പടെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ മാപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അവരുമായി യോജിച്ച് സുസ്ഥിരമായ ഭരണം കാഴ്‌ച വയ്ക്കുകയാണ് അടുത്ത നടപടി. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭരണഘടന ഉൾപ്പടെയുള്ളവ തയ്യാറാക്കുകയും പുതിയ നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ആരും ഞങ്ങളെയോ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെയോ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികേ മേഖലയിൽ മുന്നേറ്റം ആവശ്യമാണ്. അതിന് ഞങ്ങളെ വിദേശരാജ്യങ്ങൾ, സംഘടനകൾ എന്നിവർ സഹായിക്കണം. ഇതൊരു അഭ്യർഥനയാണ്.



എന്താണ് അഫ്‌ഗാൻ ജനങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്?



ജനങ്ങളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം നിലകൊള്ളും. വ്യാപാര, വാണിജ്യ മേഖലകളിൽ അവർക്ക് അവസരം ഒരുക്കാൻ സഹായിക്കും. ഞങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ സേവകരാണ്. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിയാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.



ബ്രസ്സൽസിൽ അഫ്‌ഗാൻ ദേശിയ പതാകയേന്തി താലിബാനെതിരെ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നവർ. ചിത്രം: JOHN THYS / AFP

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മാറിയ രാഷ്ട്രീയകാലാവസ്ഥയിൽ താലിബാൻ നിലപാടുകളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുണ്ടോ? രാജ്യത്ത് ഭീതിയുടെ അന്തരീക്ഷം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നയം മാറ്റുമെന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ച് അധികാരത്തിൽ ഉറയ്ക്കാനും അക്രമപ്രവർത്തനങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാനും അവർ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കാണാനായത്. വിദേശബന്ധങ്ങളിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുത്ത് ജനപ്രീതി നേടാനും അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. അഫ്‌ഗാനിൽ ഇനി എന്താവും സംഭവിക്കുക? താലിബാനെപ്പോലെ ഉത്തരവും അപ്രവചനീയം.



(With inputs from Premium Desk)



English Summary: Taliban Talks About Kashmir, Women and Civil Rights in their First Press Conference