‘തൊണ്ടയിലും ചെവിക്കു പിന്നിലും ഇടിച്ചു’; യുവാവിന്റെ മരണം കൊലപാതകം, അറസ്റ്റ്

തൃപ്പൂണിത്തുറ ∙ ഇരുമ്പനം തണ്ണീർച്ചാൽ പാർക്കിനു സമീപം മനോജ് എന്ന യുവാവിനെ കഴിഞ്ഞ ആറിനു മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ട സംഭവം കൊലപാതകമെന്നു പൊലീസ്. പ്രതി ഇരുമ്പനം ഇളമനത്തോപ്പിൽ വിഷ്ണു (26) അറസ്റ്റിലായി. കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പൊലീസ് സർജൻ ഡോ. ഉമേഷ്‌ നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനയിലാണു കൊലപാതകമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഹിൽപാലസ് പൊലീസ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ കെ.ജി.അനീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണു പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. സുഹൃത്തിനൊപ്പം കഴിഞ്ഞ 5ന് വൈകിട്ട് വിഷ്ണു റോഡരികിൽ സംസാരിച്ചു നിന്നപ്പോൾ സമീപത്തു നിന്നിരുന്ന മനോജ് പ്രകോപനപരമായി പെരുമാറിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണു വിഷ്ണു കയ്യേറ്റം ചെയ്തതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



മനോജിന്റെ തൊണ്ടയിലും ചെവിക്കു പിറകിലും ഇടിച്ചു. തുടർന്ന് ഓടിപ്പോയ മനോജ് തണ്ണീർച്ചാൽ പാർക്കിനു സമീപം വീണു മരിക്കുകയായിരുന്നു. എസ്ഐമാരായ കെ.അനില, ഓമനക്കുട്ടൻ, എഎസ്ഐമാരായ സജീഷ്, എം.ജി.സന്തോഷ്, സന്തോഷ്, ഷാജി, സതീഷ് കുമാർ, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ അനീഷ് എന്നിവർ ചേർന്നാണു പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.



